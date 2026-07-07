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हिंदी न्यूज़ऑटोकेंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का E-20 पर आया बयान, बोले इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं- जानिए और क्या कहा

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का E-20 पर आया बयान, बोले इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं- जानिए और क्या कहा

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंकड़ों के जरिए बताया कि इस समय देश में 20 करोड़ दोपहिया  और करीब 20 लाख कारें ई-20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रही हैं.

Written By : वरुण भसीन |  Edited By: Sheikh inzemam ulhuq |  Updated at : 07 Jul 2026 09:14 PM (IST)
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देश में पर्यावरण को बचाने और पेट्रोल पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग को तेजी से बढ़ावा दे रही है. इस मामले पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक बड़ी और राहत देने वाली जानकारी लोगों के साथ शेयर की है. उन्होंने साफ किया है कि देश में नए तरह के पेट्रोल यानी ई-20 का इस्तेमाल पूरी तरह से सफल रहा है. मंत्री ने बताया कि आम जनता इस नए ईंधन को काफी पसंद कर रही है और इससे गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है.

करोड़ों गाड़ियां बिना किसी खराबी के पी रही हैं नया पेट्रोल

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आंकड़ों के जरिए बताया कि इस समय देश में 20 करोड़ दोपहिया  और करीब 20 लाख कारें ई-20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रही हैं. उन्होंने बताया कि भारत में पिछले साढ़े तीन साल से ई-15 और अप्रैल 2025 से ई-20 पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है. ई-20 को लागू हुए एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है. मंत्री ने कहा कि सिर्फ कार-बाइक बनाने वाली कंपनियां ही नहीं, बल्कि गाड़ियों की सर्विसिंग और रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक भी यह मान चुके हैं कि इस पेट्रोल से इंजन में किसी तरह की कोई खराबी या दिक्कत नहीं आ रही है.

अब ई-25 पेट्रोल की तैयारी, चल रहा है टेस्टिंग का काम

ई-20 की सफलता को देखने के बाद सरकार अब इससे भी आगे कदम बढ़ाने की सोच रही है. अब ई-25  पेट्रोल को लाने की तैयारी है. हालांकि, इसे सीधे बाजार में उतारने के बजाय अभी सिर्फ इसकी टेस्टिंग की जा रही है. हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि ई-25 पेट्रोल की टेस्टिंग रिपोर्ट आने के बाद ऑटो कंपनियों और इस सेक्टर से जुड़े बाकी जानकारों के साथ बैठक की जाएगी. सभी की राय और हरी झंडी मिलने के बाद ही इसे आम जनता के लिए मार्केट में लाया जाएगा.

ऑटो कंपनियां और जनता दोनों इस नए ईंधन से पूरी तरह खुश

गाड़ियों के इंजन और माइलेज को लेकर उठने वाले सवालों पर जवाब देते हुए मंत्री ने बहुत सीधे शब्दों में कहा, "मैं न तो गाड़ियां बनाता हूं और न ही कार कंपनियों की तरफ से वकालत करता हूं. लेकिन सच यह है कि ऑटो कंपनियां खुद कह चुकी हैं कि उनकी गाड़ियां ई-20 पेट्रोल के साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार और सहज हैं. ग्राहकों की तरफ से भी इसे लेकर कोई शिकायत नहीं है और उपभोक्ता इसे पसंद कर रहे हैं."

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ई-85 पेट्रोल की भी शुरुआत, पर पूरे देश में मिलने में लगेगा थोड़ा समय

केंद्रीय मंत्री ने एक और बड़ा अपडेट देते हुए बताया कि सरकार ने ई-85 पेट्रोल को भी बाजार में उतारने की शुरुआत कर दी है. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इसे पूरी तरह से हर शहर और हर गांव तक पहुंचने में अभी थोड़ा समय लगेगा. ऐसा इसलिए है क्योंकि ई-85 पेट्रोल बेचने के लिए देश में नए पेट्रोल पंप खोलने होंगे और इसके रख-रखाव व सप्लाई के लिए एक नया और बड़ा नेटवर्क तैयार करना होगा, जिस पर अभी काम चल रहा है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 07 Jul 2026 09:14 PM (IST)
Tags :
Auto News E20 Petrol Hardeep Sing Puri
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