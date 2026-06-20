अब CNG अवतार में टाटा पेश करेगी Sierra, टेस्टिंग के दौरान किया गया स्पॉट, जानिए डिटेल्स

टाटा मोटर्स की पॉपुलर SUV Sierra को लेकर लगातार नए अपडेट्स सामने आते रहते हैं. कंपनी पहले ही इसके पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक वर्जन पर काम कर रही है, लेकिन अब Sierra के CNG मॉडल को भी सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. अगर टाटा सिएरा सीएनजी भारतीय बाजार में पेश की जाती है तो लोगों को एक और किफायती फ्यूल ऑप्शन मिल जाएगा.

Tata Sierra भारतीय ग्राहकों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है. यह SUV पुराने दौर की मशहूर Sierra पर बेस्ड है, लेकिन इसे पूरी तरह नए डिजाइन और मॉडर्न तकनीक के साथ तैयार किया जा रहा है. कंपनी का टारगेट इसे ऐसे ग्राहकों के लिए पेश करना है जो स्टाइल, फीचर्स और बेहतर ड्राइविंग फील वाली SUV चाहते हैं.

हाल ही में सामने आई टेस्टिंग तस्वीरों में Sierra का CNG मॉडल देखा गया है. हालांकि कार को भारी कैमुफ्लाज से ढका गया था, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें कंपनी का नया ट्विन-सिलेंडर CNG सेटअप देखने को मिल सकता है. टाटा मोटर्स अपनी कई कारों में यह तकनीक पहले ही इस्तेमाल कर रही है. इस सिस्टम में दो छोटे CNG सिलेंडर लगाए जाते हैं, जिससे बूट स्पेस पर कम असर पड़ता है और ग्राहकों को सामान रखने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है.

Tata Sierra CNG का इंजन

Tata Sierra CNG में कंपनी का 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसे CNG तकनीक के साथ जोड़ा जाएगा. हालांकि कंपनी ने अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. उम्मीद की जा रही है कि यह इंजन बेहतर माइलेज और कम रनिंग कॉस्ट का बैलेंस देगा.

नई Sierra को मॉडर्न फीचर्स के साथ बाजार में उतारा जाएगा. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. सेफ्टी के लिहाज से भी इसमें कई मॉडर्न फीचर्स शामिल किए जा सकते हैं.

गाड़ी का डिजाइन

डिजाइन के मामले में Sierra अपनी अलग पहचान बनाए रखने वाली है. इसका बॉक्सी सिल्हूट, बड़ा ग्लास एरिया और प्रीमियम लुक इसे अन्य गाड़ियों से अलग बनाएगा. कंपनी ने पुराने Sierra मॉडल की पहचान को बरकरार रखते हुए इसमें मॉडल डिजाइन एलिमेंट्स जोड़े हैं, जिससे यह पुराने और नए ग्राहकों दोनों को आकर्षित कर सकती है.

ऑटोमोबाइल बाजार में CNG गाड़ियों की बढ़ती मांग को देखते हुए Tata Motors का यह कदम काफी जरूरी माना जा रहा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच कई ग्राहक अब CNG कारों को अपना रहे हैं. ऐसे में Sierra का CNG वर्जन उन लोगों के लिए आकर्षक ऑप्शन बन सकता है जो SUV का फील तो चाहते हैं, लेकिन फ्यूल पर कम खर्च करना चाहते हैं.

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