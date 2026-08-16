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Bolero घर लाने के लिए कितनी होगी EMI? जानें पूरा हिसाब

Mahindra Bolero Price 2026: महिंद्रा बोलेरो खरीदने का बना रहे हैं प्लान? जानिए 2026 में बोलेरो की नई ऑन-रोड कीमत, न्यूनतम डाउन पेमेंट और 3, 5 व 7 साल की EMI का पूरा हिसाब-किताब.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 09:54 AM (IST)
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Mahindra Bolero Price 2026: हमारे देश में पहले के समय महिंद्रा की बोलेरो का दबदबा बहुत ज्यादा ही था. लेकिन पिछले कुछ समय से इस गाड़ी की डिमांड अब उतनी नहीं रही है. हालांकि, अब महिंद्रा कंपनी ने इस कार में कुछ बदलाव कर दिया है. जिसके चलते अब बोलेरो को बिक्री मार्केट में बढ़ गई है. बोलेरो ऐसी गाड़ी है जो कि, गांव के उबड़-खाबड़ रास्ते हों या फिर शहर की छोटी गलियां बोलेरो कई सालों से भारतीय परिवारों और कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों की पहली पसंद बनी हुई है. 10 लाख रुपये के बजट के अंदर आने वाली इस पावरफुल एसयूवी को अगर आप भी अपने घर लाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसके डाउन पेमेंट और EMI के बारें में पूरी जानकारी लेनी होंगी.

बता दें कि, महिंद्रा बोलेरो की एक्स-शोरूम कीमत 8.49 लाख रुपये से शुरू होकर इसके टॉप मॉडल के लिए 9.99 लाख रुपये तक जाती है. ऑन-रोड यह गाड़ी लगभग 9.40 लाख से 11 लाख रुपये के बीच पड़ती है. यदि आप इसे आसान फाइनेंस या लोन पर खरीदने का मन बना रहे हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि अलग-अलग डाउन पेमेंट और ब्याज दरों पर आपकी महीने की किश्त कितनी बनेगी.

बेस मॉडल बोलेरो फाइनेंस का पूरा हिसाब

आपको बता दें कि, महिंद्रा बोलेरो का बेस वेरिएंट B4 सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल्स में से एक है. इसकी दिल्ली और आसपास के शहरों में औसतन ऑन-रोड कीमत लगभग 10.15 लाख रुपये बैठती है. मान लीजिए आप इस गाड़ी को खरीदने के लिए 10% से 20% तक का डाउन पेमेंट करते हैं और 9.5% की औसतन ब्याज दर पर बैंक लोन लेते हैं तो आपका हिसाब कुछ इस तरह होगा.

अगर आप 2.15 लाख रुपये का डाउन पेमेंट करते हैं तो आपकी लोन राशि 8 लाख रुपये बचती है. इस 8 लाख रुपये के लोन पर अलग-अलग समय सीमा के हिसाब से EMI नीचे दी गई है.

  • 3 साल के लिए: करीब 25,630 रुपये प्रति माह
  • 5 साल के लिए: तक़रीबन 16,800 रुपये महीना
  • 7 साल के लिए: करीब 13,065 रुपये महीना


Bolero घर लाने के लिए कितनी होगी EMI? जानें पूरा हिसाब

टॉप मॉडल बोलेरो के किश्त का हिसाब

अब जो खरीदार गाड़ी में थोड़े ज्यादा फीचर्स जैसे रियर वॉश-वाइपर, रिमोट की-लेस एंट्री और स्टैटिक बेंडिंग हेडलैंप्स चाहते हैं. वे इसके टॉप वेरिएंट बोलेरो B6 की तरफ रुख करते हैं. इस मॉडल की ऑन-रोड कीमत अलग-अलग राज्यों के टैक्स के हिसाब से लगभग 10.75 लाख रुपये से 11.10 लाख रुपये के बीच आती है.

अगर हम इसकी ऑन-रोड कीमत 10.90 लाख रुपये मानकर चलें और आप 2.10 लाख रुपये की डाउन पेमेंट जमा करते हैं. तो आपकी बची हुई लोन राशि 8.80 लाख रुपये होगी. 9.5% की सामान्य ब्याज दर के हिसाब से आपकी EMI का पूरा ढांचा इस प्रकार रहेगा.

  • 3 साल की अवधि पर: लगभग 28,190 रुपये प्रति माह
  • 5 साल की अवधि पर: लगभग 18,480 रुपये प्रति माह
  • 7 साल की अवधि पर: लगभग 14,370 रुपये प्रति माह


Bolero घर लाने के लिए कितनी होगी EMI? जानें पूरा हिसाब

किन बातों का रखें खास ध्यान?

आपको बता दें कि, अगर आप बोलेरो फाइनेंस करवा रहे हैं तो कुछ जरूरी कागजी और वित्तीय बातों को समझ लेना आपके काफी पैसे बचा सकता है. सबसे पहली बात यह है कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ऊपर होना चाहिए. अच्छा सिविल स्कोर होने पर सरकारी और प्राइवेट बैंक आपको 8.5% से 9.0% की कम ब्याज दर पर आसानी से लोन दे देते हैं. जिससे आपकी हर महीने की किश्त और कम हो जाएगी.

इसके अलावा बैंक लोन स्वीकृत करते समय 0.5% से 1% तक की प्रोसेसिंग फीस और फाइल चार्ज वसूलते हैं. जिसकी जानकारी आपको डीलरशिप पर पहले ही ले लेनी चाहिए. त्योहारी सीजन या स्पेशल ऑफर्स के दौरान कई फाइनेंस कंपनियां 100% ऑन-रोड फाइनेंस का भी विकल्प देती हैं. जहां आपको बिना डाउन पेमेंट दिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस चार्ज चुकाकर गाड़ी घर लाने का मौका मिल जाता है.

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त के बाद Road Trip का प्लान? ये EV देंगी लंबी रेंज

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 16 Aug 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Mahindra Bolero Down Payment Mahindra Bolero Price 2026 Mahindra Bolero EMI Calculator Bolero B4 On Road Price
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