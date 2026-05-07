हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCreta से आगे निकली Renault Duster! ये 3 फीचर्स बनाते हैं इसे खास, खरीदने से पहले जानें सबकुछ

Creta से आगे निकली Renault Duster! ये 3 फीचर्स बनाते हैं इसे खास, खरीदने से पहले जानें सबकुछ

नई Renault Duster में ऐसे 3 फीचर्स मिलते हैं जो Hyundai Creta में नहीं हैं. आइए इन-बिल्ट गूगल मैप्स, वायरलेस फीचर्स और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 07 May 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में Renault Duster ने एक बार फिर शानदार वापसी की है. मार्च 2026 में लॉन्च हुई यह SUV 10.49 लाख रुपए की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ आई है. लंबे समय से Hyundai Creta इस सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय SUV बनी हुई थी, लेकिन अब नई Duster कई ऐसे फीचर्स लेकर आई है जो इसे खास बनाते हैं. दोनों SUV अपने-अपने तरीके से मजबूत हैं, लेकिन कुछ मामलों में Duster साफ तौर पर आगे निकलती दिखाई देती है.

Duster में मिलता है इन-बिल्ट गूगल मैप्स

नई Renault Duster का सबसे बड़ा फायदा इसका इन-बिल्ट गूगल मैप्स फीचर है. इसमें Google Maps सीधे इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिया गया है. इसके साथ गूगल असिस्टेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ओवर-द-एयर अपडेट्स जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इसका फायदा यह है कि ड्राइवर को हर बार मोबाइल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरी तरफ Hyundai Creta में यह सुविधा नहीं दी गई है. Creta में नेविगेशन के लिए Android Auto और Apple CarPlay का इस्तेमाल करना पड़ता है. यानी मोबाइल के बिना मैप्स का पूरा फायदा नहीं मिल पाता.

वायरलेस कनेक्टिविटी में भी Duster आगे

Renault Duster में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा इवोल्यूशन वेरिएंट से ही मिलने लगती है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को यह फीचर पाने के लिए महंगा मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं Hyundai Creta में वायरलेस कनेक्टिविटी दूसरे बेस EX वेरिएंट से मिलती है, लेकिन इसके कुछ टॉप मॉडल्स में यह फीचर नहीं दिया गया है. ऐसे में Duster ज्यादा आसान और बेहतर अनुभव देती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देगा ज्यादा माइलेज

नई Duster का सबसे खास फीचर इसका 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech इंजन है. यह इंजन 160hp की पावर और 172Nm का टॉर्क देता है. इससे बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव मिलता है. हालांकि इसका हाइब्रिड मॉडल दिवाली 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है. दूसरी तरफ Hyundai Creta में अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का विकल्प नहीं मिलता. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं.

ये भी पढ़ें: Jetour T2 vs Fortuner: क्रैश टेस्ट में किसने मारी बाजी? जानें कौन है ज्यादा सुरक्षित

ये भी पढ़ें:- ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका

Published at : 07 May 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Features Creta Auto News Renault Duster
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
Testing के दौरान दिखी नई Tata Sierra, कई हाईटेक फीचर्स से होगी लैस, जानें क्या-क्या मिलेगा नया
ऑटो
Electric Scooter Range Tips: सिंगल चार्ज में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स
Electric Scooter Range Tips: सिंगल चार्ज में बढ़ेगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज, अपनाएं ये आसान और असरदार टिप्स
ऑटो
MG, Mahindra या TATA? जानिए किस EV को चार्ज होने में लगता है सबसे कम समय
MG, Mahindra या TATA? जानिए किस EV को चार्ज होने में लगता है सबसे कम समय
ऑटो
Maruti Brezza Facelift CNG: Victoris जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही नई Brezza Facelift, जानें क्या होगा खास
Maruti Brezza Facelift CNG: Victoris जैसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रही नई Brezza Facelift, जानें क्या होगा खास
Advertisement

वीडियोज

Bihar Cabinet Expansion: रत्नेश सदा समेत इन 5 मंत्रियों ने ली शपथ |Nishant Kumar | Samrat Chaudhary
BMW M440i Convertible India Review: एक मज़ेदार Drive | #bmw #bmwm440i #luxurycars #autolive
Oben Rorr EVO Launched at ₹99,999 ! क्या ये Best Budget Electric Bike है? #obenrorrevo #autolive
Maruti Suzuki Victoris CNG Range test | #marutisuzuki #victoris #rangetest #autolive
Bihar Cabinet Expansion: Nishant Kumar ने मंत्री पद की शपथ से पहले किया ये बड़ा काम! | Nitish | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
'राज्यपाल भाजपा के एजेंट, विजय को बुलाओ', तमिलनाडु में गवर्नर ने TVK चीफ को लौटाया तो भड़के कपिल सिब्बल
महाराष्ट्र
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर संजय राउत का बड़ा आरोप, 'BJP की मंशा है कि...'
इंडिया
बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के लिए एक और टेंशन! TMC की बैठक में नहीं पहुंचे 10 विधायक, अब पार्टी ने दी सफाई
बंगाल में हार के बाद ममता बनर्जी के लिए एक और टेंशन! TMC की बैठक में नहीं पहुंचे 10 विधायक, अब पार्टी ने दी सफाई
क्रिकेट
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
IPL 2026 में सबसे ज्यादा Dot फेंकने वाले Top-5 गेंदबाज, चौथे नंबर पर शमी, जानें कौन है No-1
बॉलीवुड
Bander Teaser Out: 'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे, लोग बोले- 'पैसा वसूल मैडनेस'
'बंदर' का धमाकेदार टीजर रिलीज, बॉबी देओल के अलग अंदाज ने खड़े किए रोंगटे
इंडिया
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?
चुनाव 2026
Election Results 2026 Live Updates:  विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
Live: विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित न करना जनादेश का अपमान- कमल हासन का बयान
महाराष्ट्र
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
BJP में जाने के दावों पर खुलकर बोलीं प्रियंका चतुर्वेदी! कहा- 'काफी समय से चुप थी लेकिन...'
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Embed widget