Creta से आगे निकली Renault Duster! ये 3 फीचर्स बनाते हैं इसे खास, खरीदने से पहले जानें सबकुछ

भारतीय बाजार में Renault Duster ने एक बार फिर शानदार वापसी की है. मार्च 2026 में लॉन्च हुई यह SUV 10.49 लाख रुपए की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ आई है. लंबे समय से Hyundai Creta इस सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय SUV बनी हुई थी, लेकिन अब नई Duster कई ऐसे फीचर्स लेकर आई है जो इसे खास बनाते हैं. दोनों SUV अपने-अपने तरीके से मजबूत हैं, लेकिन कुछ मामलों में Duster साफ तौर पर आगे निकलती दिखाई देती है.

Duster में मिलता है इन-बिल्ट गूगल मैप्स

नई Renault Duster का सबसे बड़ा फायदा इसका इन-बिल्ट गूगल मैप्स फीचर है. इसमें Google Maps सीधे इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिया गया है. इसके साथ गूगल असिस्टेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ओवर-द-एयर अपडेट्स जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. इसका फायदा यह है कि ड्राइवर को हर बार मोबाइल कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. दूसरी तरफ Hyundai Creta में यह सुविधा नहीं दी गई है. Creta में नेविगेशन के लिए Android Auto और Apple CarPlay का इस्तेमाल करना पड़ता है. यानी मोबाइल के बिना मैप्स का पूरा फायदा नहीं मिल पाता.

वायरलेस कनेक्टिविटी में भी Duster आगे

Renault Duster में वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay की सुविधा इवोल्यूशन वेरिएंट से ही मिलने लगती है. इसका मतलब है कि ग्राहकों को यह फीचर पाने के लिए महंगा मॉडल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. वहीं Hyundai Creta में वायरलेस कनेक्टिविटी दूसरे बेस EX वेरिएंट से मिलती है, लेकिन इसके कुछ टॉप मॉडल्स में यह फीचर नहीं दिया गया है. ऐसे में Duster ज्यादा आसान और बेहतर अनुभव देती है.

स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन देगा ज्यादा माइलेज

नई Duster का सबसे खास फीचर इसका 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड E-Tech इंजन है. यह इंजन 160hp की पावर और 172Nm का टॉर्क देता है. इससे बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव मिलता है. हालांकि इसका हाइब्रिड मॉडल दिवाली 2026 के आसपास लॉन्च हो सकता है. दूसरी तरफ Hyundai Creta में अभी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का विकल्प नहीं मिलता. इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं.

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