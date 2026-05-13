केरल के नए सीएम के नाम का कब होगा ऐलान? कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बताया

Kerala New CM: केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बावजूद मुख्यमंत्री पद को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका है. इस मुद्दे पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच लगातार मंथन जारी है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुधवार को संकेत दिया कि मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा गुरुवार को कर दी जाएगी.



सीएम पर कांग्रेस में मंथन

इससे पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने केरल के मुख्यमंत्री के चयन को लेकर अंतिम दौर की चर्चा की. दोनों नेताओं के बीच ‘10 राजाजी मार्ग’ स्थित आवास पर आधे घंटे से अधिक समय तक बैठक हुई, जिसमें संभावित नामों पर विचार-विमर्श किया गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष वी.डी. सतीशन और वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार हैं.

कांग्रेस की केरल में जबरदस्त जीत

गौरतलब है कि 7 मई को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी आलाकमान को नेता चुनने का अधिकार दे दिया गया था. हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने 140 में से 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री के नाम पर सहमति बनने में देरी हो रही है.