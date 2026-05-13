हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध?

‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध?

PM Modi Appeal: पीएम मोदी की अपील को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह संदेश सिर्फ आर्थिक सख्ती लागू करने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ होने वाले खर्चों को बढ़ावा देने का था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 May 2026 11:44 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • समझदारी से खर्च कर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाना लक्ष्य।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने, सोने की खरीद घटाने और विदेश यात्राएं टालने समेत की गई सात अपीलों ने व्यापक रूप में चर्चा को छेड़ दी है. पीएम मोदी की बात को लोगों ने बिल्कुल ही असामान्य तरीके से समझा है, क्योंकि भारत की विकास गाथा का प्रमुख आधार उपभोग यानी कंजप्शन रहा है और देश की सरकारें आमतौर पर लोगों से खर्च कम करने की अपील नहीं करती हैं.

इन अपीलों के बाद ऐसी अटकलें तेज हो गईं कि क्या पीएम मोदी देश को चुपचाप ऑस्टेरिटी की तरफ ले जाने का संकेत दे रहे हैं. हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि यह संदेश सिर्फ आर्थिक सख्ती लागू करने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ होने वाले खर्चों को बढ़ावा देने का था. हालांकि, पीएम मोदी की तरफ से की गई ये अपील स्वैच्छिक थी, यानी अपनी इच्छा से करने वाली थी, न कि यह सरकार की तरफ से दिया गया कोई औपचारिक आर्थिक निर्देश था.

ईरान युद्ध और होर्मुज स्ट्रेट में नाकेबंदी के बीच पीएम मोदी की अपील

पीएम मोदी की इन अपीलों के पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का लंबे समय तक बंद रहना बताया जा रहा है, क्योंकि यह समुद्री रास्ता वैश्विक व्यापार और खासकर तेल आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, उत्तर भारत के राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट, जानें कहां कैसा रहेगा मौसम

पीएम मोदी की अपील का क्या था मतलब?

असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई अपीलों के पीछे का संदेश कम खर्च करने का नहीं, बल्कि समझदारी के साथ खर्च करने का था. जिसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना था, जिसे उन्होंने आर्थिक देशभक्ति का नाम दिया.

इसी सोच के तहत प्रधानमंत्री ने लोगों से विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग से बचने, सोने की खरीद टालने और ईंधन की खपत कम करने की अपील की. उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, कार पूलिंग और सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा उपयोग पर जोर दिया. इसके साथ ही लोगों से स्थानीय सामान खरीदने और किसानों से आयात होने वाले उर्वरकों पर निर्भरता घटाने की भी अपील की गई.

क्या है भारत की आर्थिक चुनौती?

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी की इन अपीलों के पीछे भारत की एक बड़ी आर्थिक वास्तविकता भी छिपी है. भारत अब भी फ्यूल, सोना, खाने का तेल और उर्वरकों के आयात पर काफी ज्यादा निर्भर है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने से इन सभी सामानों का आयात काफी ज्यादा महंगा हो जाता है, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है.

यह भी पढ़ेंः वैश्विक संकट के बीच पीएम मोदी की अपील के बाद अपने काफिले में कटौती, दिखीं सिर्फ 2 गाड़ियां- Video

Published at : 13 May 2026 11:43 PM (IST)
Tags :
PM Modi Iran War Middle East Conflicts
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध?
‘खर्च कम करने की नहीं, समझदारी से करने की अपील’, PM मोदी ने देश से क्यों किया ऐसा अनुरोध?
इंडिया
संकट के बीच 'आत्मनिर्भरता' का मास्टरस्ट्रोक? PM मोदी की अपील पर क्या सोचता है MSME सेक्टर
संकट के बीच 'आत्मनिर्भरता' का मास्टरस्ट्रोक? PM मोदी की अपील पर क्या सोचता है MSME सेक्टर
इंडिया
पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में RSS नेता, अब Ex-आर्मी चीफ नरवणे बोले, 'बॉर्डर पार वाले कट्टर...'
पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में RSS नेता, अब Ex-आर्मी चीफ नरवणे बोले, 'बॉर्डर पार वाले कट्टर...'
इंडिया
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में AIADMK के 25 विधायकों ने TVK का किया समर्थन, मच गया बवाल
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में AIADMK के 25 विधायकों ने TVK का किया समर्थन, मच गया बवाल
Advertisement

वीडियोज

Drishyam 3 Update: Mohanlal की पहले रिलीज, Ajay Devgn वर्जन में होगा बड़ा बदलाव!
‘द फैमिली मैन’ के जेके पर टूटा दुखों का पहाड़, पत्नी को छठी बार हुआ कैंसर
तलाक की खबरों पर मौनी रॉय का पहला रिएक्शन
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bollywood News: कान्स 2026 में आलिया भट्ट हुईं इग्नोर? वायरल वीडियो पर मचा बवाल, लुक से ज्यादा ट्रोलिंग चर्चा में (13.05.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
Donald Trump In China: चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आए शी जिनपिंग, ड्रैगन का दुनिया को सीधा संदेश
चीन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एयरपोर्ट पर रिसीव करने नहीं आए शी जिनपिंग, ड्रैगन का दुनिया को सीधा संदेश
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: पेट्रोल-डीजल संकट के बीच PM की अपील पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, कर दिया ये ऐलान
महाराष्ट्र: पेट्रोल-डीजल संकट के बीच PM की अपील पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा फैसला, कर दिया ये ऐलान
इंडिया
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
केरल के तिरुवनंतपुर में कल 11 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, सीएम के नाम पर लगेगी मुहर
आईपीएल 2026
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
IPL 2026: ‘हम पर भरोसा रखो, ट्रॉफी जीतकर दिखाएंगे’;लगातार हार के बीच प्रभसिमरन सिंह की भावुक अपील
बॉलीवुड
वरुण धवन ने 'नो एंट्री 2' फिल्म से किया किनारा, होल्ड हुई फिल्म?
वरुण धवन ने 'नो एंट्री 2' फिल्म से किया किनारा, होल्ड हुई फिल्म?
हेल्थ
Sweet With Water Tradition: भारतीय कल्चर में पानी के साथ क्यों दिया जाता है मीठा, क्या इसका सेहत से कुछ लेना-देना?
भारतीय कल्चर में पानी के साथ क्यों दिया जाता है मीठा, क्या इसका सेहत से कुछ लेना-देना?
जनरल नॉलेज
US-Israel-Iran War Impact : युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
युद्ध हजारों किमी दूर और असर आपकी रसोई पर, जानिए कैसे इस युद्ध की आग ने आपके घर में बनाई जगह?
इंडिया
NEET यूजी-2026 परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पड़े छापे
NEET पेपर लीक केस: CBI का बड़ा एक्शन, 3 ठिकानों से अब तक 5 गिरफ्तार, कई जगहों पर दी जा रही दबिश
ENT LIVE
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
The Sheep Detectives Review: इस फिल्म में भेड़ करेगी Murder Mystery Solve
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
Embed widget