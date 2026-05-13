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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET यूजी-2026 परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पड़े छापे

NEET यूजी-2026 परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में CBI की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार, कई ठिकानों पर पड़े छापे

NEET UG Exam Paper Leak: CBI ने एग्जाम पेपर लीक मामले में तीन आरोपियों को जयपुर से, एक को नासिक से और एक को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है. इसके अलावा कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है.

By : रवि यादव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 May 2026 08:26 PM (IST)
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  • देशभर में छापेमारी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज बरामद हुए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने नीट यूजी-2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में बुधवार (13 मई, 2026) को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीबीआई ने इस मामले में पांच आरोपियों को तीन अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया है. इसके साथ ही, सीबीआई की तरफ से देशभर में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की गई है.

पांचों आरोपियों में तीन जयपुर से, एक नासिक और एक गुरुग्राम से धराया

सीबीआई ने नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक मामले में जिन पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें से तीन आरोपियों को जयपुर से गिरफ्तार किया गया. इन तीन आरोपियों के नाम- मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल हैं. इसके अलावा, महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार और हरियाणा के गुरुग्राम से यश यादव नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में अब तक सीबीआई ने कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है. 

यह भी पढ़ेंः NEET Scam: सबसे बड़े एग्जाम घोटाले का मास्टर माइंड निकला बीजेपी नेता और उसका भाई, ऐसे मिली बिवाल ब्रदर्स के बारे में CBI को टिप

शिक्षा मंत्रालय की तरफ से दर्ज शिकायत पर CBI की कार्रवाई

सीबीआई ने मंगलवार (12 मई, 2026) को शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग से मिली लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था. शिकायत में नीट यूजी-2026 परीक्षा के संचालन में अनियमितता और पेपर लीक के आरोप लगाए गए थे.

एफआईआर में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स प्रिवेंशन) एक्ट 2024 की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं.

देशभर के कई ठिकानों पर सीबीआई का तलाशी अभियान

जांच एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए देशभर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान भी चलाया. छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन समेत कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं. सीबीआई इस मामले में राजस्थान SOG के साथ भी समन्वय कर रही है, जिसने शुरुआती जांच की थी. एजेंसी तकनीकी और फॉरेंसिक विश्लेषण के जरिए पेपर लीक से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. सीबीआई का कहना है कि मामले की निष्पक्ष, व्यापक और पेशेवर तरीके से जांच जारी रहेगी.

यह भी पढ़ेंः चुनाव बाद कैबिनेट की पहले बैठक में UCC पर असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने लिया ये बड़ा फैसला

Published at : 13 May 2026 08:24 PM (IST)
Tags :
CBI NEET Scam RAJASTHAN
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