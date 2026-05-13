ईंधन और विदेशी मुद्रा की बचत के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान के जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार (13 मई) दो उच्चस्तरीय बैठकों में विभिन्न उपायों की समीक्षा की और उसके अनुसार कुछ निर्णय घोषित किए. इसमें सबसे अहम मंत्रियों के काफिले में वाहनों की संख्या आधी कर दी गई.

दरअसल, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में कई बड़े फैसले लिए जो इस प्रकार हैं: