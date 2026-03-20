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हिंदी न्यूज़ऑटोEV vs Diesel cars: क्या डीजल कारों का दौर खत्म? BMW i3 की रेंज ने बढ़ाई सबकी टेंशन

EV vs Diesel cars: क्या डीजल कारों का दौर खत्म? BMW i3 की रेंज ने बढ़ाई सबकी टेंशन

BMW Electric Sedan: नई BMW i3 इलेक्ट्रिक कार 900km रेंज के साथ आई है. फिलहाल इसकी लॉन्च डेट घोषित नहीं हुई है. आइए जानें क्या EVs अब डीजल कारों को पीछे छोड़ रही हैं.

By : सोमनाथ चटर्जी | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 20 Mar 2026 11:52 AM (IST)
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आज के समय में इलेक्ट्रिक कारें तेजी से आगे बढ़ रही हैं और कई मामलों में डीजल कारों को टक्कर दे रही हैं. हाल ही में नई BMW i3 इलेक्ट्रिक सेडान सामने आई है, जिसकी रेंज 900 किलोमीटर तक बताई जा रही है. इससे पहले Mercedes-Benz CLA इलेक्ट्रिक की रेंज 792 किलोमीटर देखी गई थी. ऐसे में साफ है कि इलेक्ट्रिक कारें अब लंबी दूरी तय करने में भी सक्षम हो रही हैं. यही कारण है कि लोग अब धीरे-धीरे डीजल से इलेक्ट्रिक की तरफ बढ़ रहे हैं.

BMW i3 की नई टेक्नोलॉजी और लंबी रेंज

दरअसल, नई BMW i3 एक लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान है, जिसे 3 सीरीज के इलेक्ट्रिक रूप में देखा जा सकता है. ये BMW की नई ‘Neu Klasse’ डिजाइन सोच पर बनी है. इस कार में 108.7 kWh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो इसे 900 किलोमीटर तक चलने की कैपेसिटी देती है. इसमें 469bhp की पावर और 645Nm का टॉर्क मिलता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस भी मजबूत बनती है. साथ ही, इसमें 800V चार्जिंग सिस्टम दिया गया है, जिससे फास्ट चार्जिंग संभव होती है.

डिजाइन और इंटीरियर की खासियत

BMW i3 का डिजाइन काफी साफ और सादा रखा गया है, जो इसे एक मॉडर्न लुक देता है. इसकी रूफलाइन पतली और स्टाइलिश है. कार की किडनी ग्रिल को भी हल्का और कम दिखने वाला बनाया गया है. अंदर की बात करें तो इसका इंटीरियर iX3 जैसा है. इसमें एक बड़ी पैनोरमिक iDrive स्क्रीन दी गई है, जो पूरे डैशबोर्ड पर फैली हुई है. इसके कारण अलग से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं दिया गया है. नीचे की तरफ एक टचस्क्रीन भी मौजूद है, जिससे कई फीचर्स कंट्रोल किए जा सकते हैं.

भारत में लॉन्च को लेकर स्थिति

ये नई BMW i3 जर्मनी के म्यूनिख में बनाई जाएगी और देखने में काफी भविष्य की कार जैसी लगती है. हालांकि, भारत में इसके लॉन्च को लेकर अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है. BMW भारत में पहले से i7 और iX1 जैसी इलेक्ट्रिक कारें बेच रही है. लेकिन नई i3 या iX3 अभी तक यहां लॉन्च नहीं हुई हैं. उम्मीद की जा रही है कि i3 से पहले iX3 को भारत में लाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

Published at : 20 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Tags :
Auto News Electric Sedan BMW I3 Electric Sedan BMW I3 EV Vs Diesel Cars BMW I3 Range
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