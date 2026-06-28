BMW-Mercedes को टक्कर देने आई ये स्टाइलिश SUV, कीमत 1 करोड़ से कम

Range Rover Velar: आजकल लोगों को लग्जरी कारों का बहुत शौक है. जिसके चलते अब सड़कों पर पहले के मुकाबले लग्जरी कारों भीड़ बढ़ती जा रही है. हालांकि, लग्जरी कार खरीदना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि, दुनिया में बेहतरीन लग्जरी गाड़ी 1 करोड़ रुपये के बजट के अंदर आती है. बता दें कि, लग्जरी SUV कार में मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू का नाम जरूर आता है. लेकिन इस बार ब्रिटिश ऑटो कंपनी लैंड रोवर ने अपनी बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश रेंज रोवर वेलार के साथ इस सेगमेंट में खलबली मचा दी है.

आजकल की ओवर-स्टाइल्ड और तड़क-भड़क वाली एसयूवी गाड़ियों के बीच वेलार का सिंपल और क्लीन लुक इसे सबसे अलग बना रहा है. अगर आप 1 करोड़ से कम के बजट में एक ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जो सड़क पर चलते ही सबका ध्यान खींच ले, तो रेंज रोवर वेलार का टॉप-एंड ऑटोबायोग्राफी Autobiography वेरिएंट आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस साबित हो सकता है.

किलर लुक्स और शानदार डिज़ाइन का जलवा

बता दें कि, दिखने के मामले में रेंज रोवर वेलार वाकई एक मास्टरपीस है. इसकी ढलती हुई रूफलाइन और फ्लश डोर हैंडल्स इसे बेहद मॉडर्न और कूल लुक देते हैं. इसके टॉप ऑटोबायोग्राफी वेरिएंट में शानदार कॉपर डिटेल्स और बड़े अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं.

यह गाड़ी बिना शोर मचाये अपनी ओर ध्यान आकर्षित करती है. इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज इतनी क्लीन और सॉलिड है कि यह पारंपरिक जर्मन कारों के मुकाबले काफी ज्यादा प्रीमियम और यंग फील कराती है.

यह भी पढ़ें: इन हाइब्रिड कारों की खूब हुई बिक्री, जानिए टोयोटा की किन गाड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड?

बटन-लेस लग्जरी केबिन और कमाल के फीचर्स

आपको यह भी बता दें कि, गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक अलग ही लेवल की लग्जरी का अहसास होगा. वेलार के केबिन को भी बहुत सिंपल और बटन-लेस रखा गया है. यानी यहां आपको कोई फिजिकल बटन नहीं मिलेंगे. सारा कंट्रोल एक बड़ी और स्मूथ टचस्क्रीन के ज़रिए होता है. इंटीरियर में बेहद प्रीमियम विंडसर लेदर का इस्तेमाल किया गया है.

इसके साथ ही ड्राइवर और को-पैसेंजर के लिए 20-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स और मसाज फंक्शन जैसी सुविधाएं मिलती हैं. म्यूजिक लवर्स के लिए इसमें मेरीडियन का प्रीमियम ऑडियो सिस्टम दिया गया है जो केबिन के अंदर थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देता है.

मक्खन जैसी राइड क्वालिटी

जबकि बात परफॉर्मेंस की करें तो रेंज रोवर वेलार में 250 हॉर्सपावर जेनरेट करने वाला 4-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. जो 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. हालांकि यह इंजन आपको कोई रेसिंग कार वाला रोमांच नहीं देगा. लेकिन इसकी ड्राइविंग बेहद स्मूथ, शांत और रिफाइंड है. सबसे कमाल की बात इसकी राइड क्वालिटी है.

इस कार में एयर सस्पेंशन दिए गए हैं, जो भारतीय सड़कों के गड्ढों पर आसानी से चल सकते हैं. इसकी राइड क्वालिटी जर्मन कारों से कहीं बेहतर है और यह हल्की-फुल्की ऑफ-रोडिंग भी बेहद आसानी से कर लेती है.

कीमत भी है कम

बता दें कि, भारतीय बाजार में रेंज रोवर वेलार की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 86 लाख रुपये है. इस प्राइज टैग के साथ यह गाड़ी उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बन जाती है जो बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज की भीड़ से अलग कुछ हटकर और बेहद क्लासिक खरीदना चाहते हैं. वेलार का साइज भी बिल्कुल परफेक्ट है.

यह शहर में चलाने के लिए न तो बहुत बड़ी लगती है और न ही अंदर से छोटी महसूस होती है. इसकी रियर सीट पर दो लोग बेहद आराम से इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ सफर कर सकते हैं. कुल मिलाकर यह कार आपकी धड़कनें बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सफर के दौरान आपको सुकून देने के लिए बनी है.

यह भी पढ़ें: घर पर कार ठीक करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों का चूना