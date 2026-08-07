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सफेद-सिल्वर छोड़िए, Virtus का ये रंग है सबसे अलग

Volkswagen Virtus Anniversary Edition: फॉक्सवैगन ने भारतीय बाजार में वर्टस एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. यह कार एक्सक्लूसिव एवोकैडो पर्ल शेड, 1.5 TSI इंजन और 360-डिग्री कैमरे के साथ आई है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 07 Aug 2026 02:55 PM (IST)
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Volkswagen Virtus Anniversary Edition: हमारे आस-पास या हम खुद जब भी कोई नई कार खरीदने जाते थे या जाते हैं तो सबसे पहले हम उस गाड़ी का रंग देखते हैं. जबकि बहुत पहले से और अभी तक सफेद और सिल्वर कलर की गाड़ियों का डिमांड बहुत ज्यादा है और इनकी रीसेल वैल्यू भी काफी ज्यादा है. बता दें कि, भारतीय कार बाजार में लंबे समय तक सफेद, सिल्वर और ग्रे जैसे पारंपरिक रंगों का ही बोलबाला रहा है. लेकिन अब भारतीय कार खरीदारों की पसंद में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग पुराने रंगो से हटकर नए व यूनिक कलर्स चुन रहे हैं.

वहीं, ग्राहकों के इसी बदलते मूड को ध्यान में रखते हुए कार निर्माता कंपनियां भी लगातार नए प्रयोग कर रही हैं. इस बीच जर्मन ऑटोमेकर फॉक्सवैगन ने अपनी प्रीमियम सेडान वर्टस का नया वर्टस एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च किया है. इस स्पेशल एडिशन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका बिल्कुल नया और यूनिक एवोकैडो पर्ल एक्सटीरियर शेड है. जो सड़क पर चलते ही हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है. तो चलिए जानतें हैं इस खबर को विस्तार से.

बेहतरीन कलर के साथ लॉन्च हुई कार

आपको बता दें कि, फॉक्सवैगन वर्टस का यह एनिवर्सरी एडिशन कार के टॉप-वेरिएंट जीटी प्लस स्पोर्ट पर आधारित है. नए एवोकैडो पर्ल ग्रीन कलर के साथ इसमें दिए गए कंट्रास्टिंग ब्लैक एलिमेंट्स इसके लुक को और भी एग्रेसिव बनाते हैं.

जबकि इसके अलावा कार में ऑल-ब्लैक रूफ और ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाले अलॉय व्हील्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें स्मोक्ड इफेक्ट वाले डार्क हेडलैम्प्स और टेललाइट्स दिए गए हैं. गाड़ी के केबिन में भी ग्लॉस ब्लैक थीम के साथ ऑल-ब्लैक इंटीरियर लेआउट दिया गया है. जिसमें स्पॉटी इंसर्ट्स और रेड एंबियंट लाइटिंग देखने को मिलती है.


सफेद-सिल्वर छोड़िए, Virtus का ये रंग है सबसे अलग

यह भी पढ़ें: बजट में 7-सीटर गाड़ी चाहिए? ये कारें देखें, कीमत 6 लाख से भी कम

एडवांस्ड फीचर्स के साथ लॉन्च हुई कार

जानकारी दें दे कि, यह एडिशन टॉप-स्पेक वेरिएंट पर बेस्ड है इसलिए इसमें सेफ्टी और कम्फर्ट फीचर्स की कोई कमी नहीं है. इस स्पेशल एडिशन के साथ कंपनी कुछ खास यूटिलिटी एसेसरीज भी ऑफर कर रही है.

360-डिग्री कैमरा सिस्टम: तंग जगहों और ट्रैफिक में सुरक्षित पार्किंग के लिए.
फ्रंट पार्किंग सेंसर्स: बंपर को नुकसान से बचाने के लिए.
पडल लैम्प्स: दरवाजे खोलते ही नीचे जमीन पर मिलने वाली प्रीमियम रोशनी.

वहीं, इनके अलावा कार में बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, इलेक्ट्रिक सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और 6-एयरबैग्स के साथ 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग जैसे फीचर्स भी शामिल हैं.

मिलेगा दमदार टर्बो इंजन  

बात करें कार के परफॉर्मेंस की तो इस मामले में फॉक्सवैगन ने इसमें कोई समझौता नहीं किया है. वर्टस एनिवर्सरी एडिशन में कंपनी का सिग्नेचर 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है. यह पावरफुल इंजन 150 PS (148 bhp) की मैक्सिमम पावर और 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वहीं, ट्रांसमिशन के लिए इस स्पेशल एडिशन में 7-स्पीड DSG डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है. जिसके चलते इस कार का इंजन बहुत ही पावरफुल माना जा रहा है.

कितनी है इसकी कीमत?

अब बात आती है कि, इतनी शानदार गाड़ी की कीमत कितनी हो सकती है. तो आपको बता दें कि, वोक्सवैगन वर्टस एनिवर्सरी एडिशन (एवोकाडो पर्ल) को भारतीय बाजार में 19,19,900 रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर कंपनी ने लॉन्च किया है.


सफेद-सिल्वर छोड़िए, Virtus का ये रंग है सबसे अलग

वहीं, अगर आप भीड़ से अलग दिखने वाली ड्राइव में मजेदार और एक स्पॉटी लुक वाली प्रीमियम जर्मन सेडान की तलाश में हैं तो वर्टस का यह नया एवोकैडो पर्ल शेड आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है.

यह भी पढ़ें: Nexon Camo को मिला Sierra वाला टच, फीचर्स भी दमदार

Published at : 07 Aug 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Volkswagen Virtus Anniversary Edition Virtus Avocado Pearl Color VW Virtus GT Plus Sport Price Virtus Anniversary Edition Features
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