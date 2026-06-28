इन हाइब्रिड कारों की खूब हुई बिक्री, जानिए टोयोटा की किन गाड़ियों की सबसे ज्यादा डिमांड?

भारतीय बाजार में हाइब्रिड कारों की पॉपुलेरिटी लगातार बढ़ रही है. बढ़ती पेट्रोल कीमतों और बेहतर माइलेज की वजह से अब कई ग्राहक हाइब्रिड गाड़ियों को प्रायोरिटी दे रहे हैं. इसका फायदा Toyota को भी मिल रहा है. मई 2026 में कंपनी की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई. खास बात यह रही कि Toyota की हाइब्रिड कार Innova Hycross और SUV Urban Cruiser Hyryder ने सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की और कंपनी की कुल बिक्री में सबसे बड़ा योगदान दिया.

मई 2026 के दौरान Toyota ने भारत में कुल 30,574 गाड़ियों की बिक्री की. यह पिछले साल के इसी महीने की तुलना में करीब 4 फीसदी ज्यादा है. कंपनी की बिक्री में सबसे बड़ा योगदान Innova सीरीज का रहा. इन दोनों मॉडलों की कुल 10,325 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल मई के मुकाबले 16 प्रतिशत ज्यादा हैं. इससे साफ है कि भारतीय ग्राहक अभी भी बड़ी फैमिली कारों और हाइब्रिड MPV को काफी पसंद कर रहे हैं.

कंपनी की कौन-सी कार कितनी आगे?

Toyota की Urban Cruiser Hyryder भी शानदार प्रदर्शन करने में सफल रही. मई 2026 में इस SUV की 8,664 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल की तुलना में 14 फीसदी ज्यादा हैं. Hyryder पेट्रोल, CNG और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तीनों ऑप्शन में मौजूद है. इसका बेहतर माइलेज, आरामदायक ड्राइविंग और कम फ्यूल खर्च की वजह से यह ग्राहकों की पसंदीदा SUV बनती जा रही है.

Toyota की पॉपुलर SUV Fortuner की बिक्री में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली. मई 2026 में इसकी 2,905 यूनिट बिकीं, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 13 फीसदी ज्यादा हैं. भारतीय बाजार में Fortuner आज भी अपनी मजबूत बॉडी, दमदार इंजन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस की वजह से प्रीमियम SUV सेगमेंट की सबसे पॉपुलर गाड़ियों में शामिल है.

इन कारों की बिक्री में आई गिरावट

कंपनी की सभी कारों की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं रही. Toyota की प्रीमियम हैचबैक Glanza की बिक्री घटकर 3,198 यूनिट रह गई, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 33 फीसदी कम है. इसी तरह Urban Cruiser Taisor की बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई. इससे पता चलता है कि इस समय ग्राहकों का रुझान ज्यादा हाइब्रिड SUV और MPV की ओर है.

Toyota की लग्जरी और लाइफस्टाइल गाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया. Hilux, Vellfire और Land Cruiser 300 जैसी महंगी गाड़ियों की बिक्री में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई. खासकर Vellfire की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ोतरी देखने को मिली, जो प्रीमियम सेगमेंट में बढ़ती मांग का संकेत है.

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