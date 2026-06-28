घर पर कार ठीक करते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना लग सकता है हजारों का चूना

Common Mistakes During Car Repair: अगर आप भी अपनी कार को खुद घर पर ही थोड़ा बहुत रिपेयर करते हैं तो आप को बड़ा नुकसान हो सकता है. आजकल कुछ लोग इंटरनेट और यूट्यूब पर वीडियो देखकर लोग खुद ही मैकेनिक बनने की कोशिश करने लगते हैं. अगर आप अपनी कार में छोटी-मोटी चीजें जैसे कार को धोना या केबिन फिल्टर बदलना तो ठीक होता है. लेकिन कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के कार के इंजन या सेंसर्स से छेड़छाड़ कर बैठते हैं.

बता दें कि, घर पर बिना पूरी जानकारी के साथ गाड़ी की रिपेयरिंग करना न सिर्फ आपकी कार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है. बल्कि आपकी जेब पर हजारों रुपये का फटका भी लगा सकता है. तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए.

गाड़ी के नीचे घुसना है सबसे खतरनाक

आपको बता दें कि, घर पर गाड़ी रिपेयर करते समय लोग अक्सर साधारण हाइड्रोलिक या सीज़र जैक पर गाड़ी को उठाकर सीधे उसके नीचे घुस जाते हैं और काम करने लग जाते हैं. लेकिन यह आपकी जिंदगी और कार दोनों के लिए सबसे खतरनाक गलती हो सकती है. कार का साधारण जैक केवल टायर बदलने के लिए होता है वह लंबे समय तक गाड़ी का भारी वजन संभालने के लिए नहीं बना होता है.

अगर वह थोड़ा भी स्लिप हुआ तो गाड़ी सीधे नीचे आ गिरेगी. इसलिए जब भी कार के नीचे काम करना हो तो हमेशा मजबूत जैक स्टैंड का इस्तेमाल करें और टायरों के पीछे गुटके जरूर लगायें.

यह भी पढ़ें: नई मारुति Brezza और Victoris अंडरबॉडी CNG में कौन सी कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद रहेगा?

बिना तार इलेक्ट्रिकल काम न करें

मार्केट में आजकल आधुनिक कारें पूरी तरह से कंप्यूटर चिप्स, सेंसर्स और नाजुक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स पर चलती हैं. लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोग कार का कोई बल्ब बदलते समय, म्यूजिक सिस्टम ठीक करते समय या वायरिंग छूते समय कार की बैटरी का कनेक्शन काटना भूल जाते हैं.

ऐसे में एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट भी गाड़ी के महंगे सेंसर्स या पूरे ईसीयू को पल भर में जला सकता है. इसलिए कार के किसी भी इलेक्ट्रिकल हिस्से पर हाथ लगाने से पहले हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को खोलकर अलग कर देना चाहिए.

गलत टूल्स का न करें इस्तेमाल

अगर आप भी देसी जुगाड़ के चक्कर में घर पर रखे साधारण टूल्स या गलत साइज की चाबियों से कार के नट-बोल्ट खोलने की कोशिश करते हैं. इससे बोल्ट के कोने घिस जाते हैं और फिर उन्हें निकालना आफत बन जाता है. इसके अलावा कई लोग जोश-जोश में बोल्ट्स को जरूरत से ज्यादा टाइट कर देते हैं.

जिससे थ्रेड्स टूट जाते हैं या इंजन ब्लॉक में क्रैक आ जाता है. कार के हर बोल्ट को कसने के लिए एक तय टॉर्क लिमिट होती है. बिना सही टूल्स और सही जानकारी के इंजन के अंदरूनी हिस्सों को कभी नहीं छूना चाहिए. तो अब से अगर आप घर पर ही कार रिपेयर करते हैं तो इन सभी बातों का जरूर ध्यान दें.

यह भी पढ़ें: Hyundai ने 96 हजार से ज्यादा गाड़ियों के लिए किया रिकॉल, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला?