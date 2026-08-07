मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Brake Pads: कब बदल देना चाहिए कार का ब्रेक पैड, ये हैं वॉर्निंग साइन

Car Brake Pads: कब बदल देना चाहिए कार का ब्रेक पैड, ये हैं वॉर्निंग साइन

Car Brake Pads: ब्रेक लगाते समय आवाज, कंपन, कार का एक तरफ खिंचना या पैडल का ज्यादा नीचे जाना ब्रेक पैड घिसने के संकेत हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखें तो जल्द ब्रेक सिस्टम की जांच कराएं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 07 Aug 2026 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

Car Brake Pads: कार की ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक पैड बेहद अहम हिस्सा होता है. इसके घिसने पर कार को रोकने में ज्यादा समय लग सकता है और ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा प्रभावित हो सकती है. अच्छी बात यह है कि ब्रेक पैड पूरी तरह खराब होने से पहले कार कई संकेत देने लगती है. अगर ब्रेक लगाते समय आवाज आए, ब्रेकिंग कमजोर लगे या पैडल दबाने का तरीका बदल जाए, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. आइए जानते हैं ब्रेक पैड बदलने के वॉर्निंग साइन.

ब्रेक लगाते समय आने लगे आवाज

ब्रेक दबाने पर अगर लगातार तेज चीखने या सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही है, तो ब्रेक पैड की जांच करानी चाहिए. कई ब्रेक पैड में वियर इंडिकेटर लगा होता है, जो पैड के ज्यादा घिसने पर आवाज के जरिए ड्राइवर को संकेत देता है. हालांकि हर आवाज का मतलब ब्रेक पैड खराब होना नहीं होता. कभी-कभी धूल या छोटे कणों की वजह से भी आवाज आ सकती है..

यह भी पढ़ें: 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट देकर खरीदें टाटा नेक्सन, कितनी बनेगी EMI?

ब्रेक पैडल पहले से ज्यादा दबाना पड़े

अगर कार रोकने के लिए ब्रेक पैडल को पहले से ज्यादा नीचे तक दबाना पड़ रहा है, तो ब्रेक सिस्टम की जांच करानी चाहिए. ब्रेक पैड के घिसने के साथ पैडल फील में बदलाव आ सकता है. हालांकि ब्रेक फ्लूइड या दूसरे पार्ट्स की खराबी भी इसका कारण हो सकती है. ब्रेक लगाने पर स्टीयरिंग या ब्रेक पैडल में कंपन महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें. कई बार इसकी वजह ब्रेक डिस्क के असमान होने से जुड़ी होती है, लेकिन ब्रेक पैड की कंडीशन भी जांचना जरूरी है. खासकर तेज स्पीड पर यह समस्या महसूस हो तो सर्विस सेंटर पर जांच कराना बेहतर है. इसके अलावा ब्रेक पैड की मोटाई कम होना उसे बदलने का सबसे सीधा संकेत है. अगर सर्विस के दौरान मैकेनिक बताता है कि पैड काफी घिस चुके हैं, तो उन्हें समय पर बदल देना चाहिए. इन्हें पूरी तरह घिसने तक इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे डिस्क को भी नुकसान पहुंच सकता है.

ब्रेक वार्निंग लाइट को न करें नजरअंदाज

कुछ कारों में ब्रेक सिस्टम से जुड़ी चेतावनी लाइट डैशबोर्ड पर दिखाई देती है. अगर यह लाइट लगातार जल रही है, तो ब्रेक सिस्टम की जांच करानी चाहिए. सिर्फ ब्रेक पैड को दोष देने के बजाय पूरे सिस्टम की जांच जरूरी है, क्योंकि वार्निंग लाइट के पीछे अलग अलग वजह हो सकते हैं.

ब्रेक पैड कब बदलना चाहिए

ब्रेक पैड बदलने का कोई एक तय समय सभी कारों के लिए नहीं होता. इसकी लाइफ कार के मॉडल, ड्राइविंग स्टाइल, ट्रैफिक, सड़क और ब्रेक इस्तेमाल करने की आदत पर निर्भर करती है. इसलिए आवाज, कंपन, कमजोर ब्रेकिंग या कम पैड मोटाई जैसे संकेत मिलने पर जांच कराना बेहतर है. ब्रेक सिस्टम से जुड़ी समस्या सामने आने पर अधिकृत सर्विस सेंटर या योग्य मैकेनिक से जांच कराएं.

यह भी पढ़ें: Night Driving Safety: रात को सफर पर निकलें तो गाड़ी में जरूर चेक करें ये तीन चीजें

Published at : 07 Aug 2026 04:02 PM (IST)
Tags :
Car Tips Car Brake Pads Brake Pad Replacement Brake Warning Signs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Brake Pads: कब बदल देना चाहिए कार का ब्रेक पैड, ये हैं वॉर्निंग साइन
कब बदल देना चाहिए कार का ब्रेक पैड, ये हैं वॉर्निंग साइन
ऑटो
सफेद-सिल्वर छोड़िए, Virtus का ये रंग है सबसे अलग
सफेद-सिल्वर छोड़िए, Virtus का ये रंग है सबसे अलग
ऑटो
Child Front Seat Challan: कार में बच्चे को आगे बैठाते हैं, जानें कब कट जाता है चालान?
कार में बच्चे को आगे बैठाते हैं, जानें कब कट जाता है चालान?
ऑटो
Nexon Camo को मिला Sierra वाला टच, फीचर्स भी दमदार
Nexon Camo को मिला Sierra वाला टच, फीचर्स भी दमदार
Advertisement

वीडियोज

Sansani: अतीक अहमद के बेटे की दर्दनाक मौत
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग Dating Rumours पर तोड़ी चुप्पी, बताया रिश्ते का सच
Prince Narula ने Shivangi-Harshad की Bonding को बताया 'Nibba Nibbi Wala Pyaar'
Shreya Kalra की Controversies ने मचाया बवाल, फिर भी बनीं Lock Upp 2 की Winner
Dipika Kakar हुईं Emotional, Cancer Treatment के दौरान बोलीं- अभी हिम्मत नहीं हार सकती
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से...'
SC पहुंची महुआ मोइत्रा को फटकार, 'क्या आपको अंडों से डर लगता है?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले RLD को बड़ा झटका, जयंत चौधरी के करीबी ने छोड़ी पार्टी
यूपी चुनाव 2027 से पहले RLD को बड़ा झटका, जयंत चौधरी के करीबी ने छोड़ी पार्टी
इंडिया
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
मोहन भागवत के बयान पर अभिजीत दीपके बोले, 'BJP वालों को बताएं कि...'
क्रिकेट
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
रोहित शर्मा से पड़ी फटकार अब तक नहीं भूले जायसवाल, खास पोस्ट शेयर कर लिए मजे
बॉलीवुड
Spider Man BO: ‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' से RRR तक 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
‘स्पाइडर मैन' 8वें दिन 400 करोड़ के हुई पार, 'बॉर्डर 2' सहित 13 फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा
इंडिया
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
ड्रोन हंटर्स बना रही भारतीय वायुसेना, ऑपरेशन सिंदूर से क्या है इसका कनेक्शन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
अबान की कार से मिलीं लिटरेचर की ये किताबें! भाई के लिए ले जा रहा था जेल
इंडिया
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
परिसीमन बिल पर मोदी सरकार के साथ या खिलाफ DMK? खोले पत्ते, एक्शन में थलापति
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget