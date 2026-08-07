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कम कीमत में AI स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें फीचर्स

E3 Trion Electric Scooter Launch: बैंगलोर बेस्ड ईवी स्टार्टअप E3 इलेक्ट्रिक.AI ने भारत का पहला AI-पावर्ड E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर 99,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है. जानिए फीचर्स और रेंज.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 05:25 PM (IST)
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E3 Trion Electric Scooter Launch: भारत में बढ़ते पेट्रोल के दामों के चलते अब लोगों का झुकाव इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ ज्यादा देखने को मिल रहा है. जिसके चलते अब हमें सड़कों पर कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिल रहा है. वहीं, आने वाले समय में EV स्कूटर्स की डिमांड बढ़ती ही दिख रही है. बता दें कि, अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तगड़े-तगड़े फीचर्स के साथ आ रहे हैं. लेकिन इस बार ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ा तकनीकी बदलाव देखने को मिला है.

बता दें कि, बैंगलोर स्थित प्योर ईवी स्टार्टअप E3 Electric.AI ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित स्मार्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर E3 Trion आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. भारत का पहला इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक स्कूटर कहे जा रहे इस दोपहिया वाहन को 99,999 रुपये की बेहद कम शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत पर उतारा गया है. कंपनी का दावा है कि इस स्कूटर को केवल एक ऐप-कनेक्टेड वाहन के रूप में नहीं बल्कि एआई को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. चलिए इस खबर में समझते हैं इस AI स्कूटर्स का पूरा खेल.

क्या रहने वाली है कीमत?

बता दें कि, E3 Trion इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने कुल तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया है. जिसमें C1, C1x और C2 मॉडल हमें देखने को मिलेंगे. चलिए तीनो मॉडल के कीमत को समझते हैं.

  • Trion C1: यह कंपनी का बेस मॉडल होगा और इसमें आपको 2.3 kWh की रिमूवेबल लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी दी गई है. इसे आप घर या ऑफिस में कहीं भी ले जाकर आसानी से चार्ज कर सकते हैं. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 99,999 रुपये रखी गई है.
  • Trion C1x: यह मॉडल कंपनी का मिड वेरिएंट है. यह 3 kWh की फिक्स्ड बैटरी के साथ आता है. जो सिंगल चार्ज पर 165 किलोमीटर तक की बेहतरीन रेंज देता है. बता दें कि, इसकी कीमत 1.09 लाख रुपये रखी गई है.
  • Trion C2: जबकि यह मॉडल इस लाइनअप का परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड मॉडल है. इसमें भी 3 kWh की फिक्स्ड बैटरी मिलती है लेकिन यह अधिक पावरफुल 3.5 kW मोटर से लैस है. इसकी टॉप स्पीड 82 किमी/घंटा है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत 1.19 लाख रुपये तय की गई है.


कम कीमत में AI स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें फीचर्स

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AI और स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स

बता दें कि, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का सबसे बड़ा आकर्षण इसका E3 कमांड सेंटर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है. जो क्लाउड कनेक्टिविटी के जरिए रियल-टाइम में काम करता है. इसमें 100 से भी ज्यादा एआई-बेस्ड और कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. चलिए जानतें हैं सभी फीचर्स के बारें में:

  • AI हेल्थ स्कैन: यह फीचर महज 10 सेकंड के भीतर पूरे स्कूटर की हेल्थ जांच कर लेता है और किसी भी खराबी या संभावित समस्या की एडवांस रिपोर्ट दे देता है.
  • स्मार्ट ट्रिप प्लानर: वहीं, सफर के दौरान चार्जिंग स्टेशन खोजने, बैटरी की स्थिति और रूट एनालिसिस में AI मदद करता है. साथ ही सर्विस की जरूरत पड़ने से पहले प्रेडिक्टिव अलर्ट्स भेजता है.
  • सुरक्षा एवं डैशकैम सपोर्ट: आपको बता दें कि इस स्कूटर में इन-बिल्ट डैशकैम सपोर्ट, इमरजेंसी SOS असिस्टेंस, जियो-फेंसिंग और लाइव टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन दिया गया है.
  • 5-इंच डिस्प्ले: जबकि ड्राइवर की जानकारी के लिए इसमें 5-इंच की डिजिटल LCD स्क्रीन दी गई है जो स्मार्टफोन से आसानी से कनेक्ट हो जाती है.


कम कीमत में AI स्कूटर हुआ लॉन्च, जानें फीचर्स

डिजाइन, स्टोरेज और वारंटी

आपको यह बता दें कि, E3 Trion को TRIAXISFRAME मॉड्यूलर आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. इसका ओवरऑल डिजाइन मार्स रोवर से प्रेरित है. जिसमें आगे की तरफ डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स और रियर में प्रीमियम टेललाइट्स देखने को मिलती हैं. खराब और उबड़-खाबड़ रास्तों पर बेहतर राइड क्वालिटी के लिए इसमें 14-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स दिए गए हैं. 

वहीं, इसके अलावा इसमें अंडर-सीट, ग्लव बॉक्स और फ्लोरबोर्ड मिलाकर कुल 52 लीटर का बड़ा बूट स्पेस मिलता है. ग्राहकों का भरोसा जीतने और मेंटेनेंस की चिंता दूर करने के लिए कंपनी इस स्कूटर और इसकी बैटरी पर 8 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की लंबी वारंटी ऑफर कर रही है. बता दें कि, यह स्कूटर 6 रंगों में लॉन्च हुआ है जिसमें सोलर रेड, मिस्टी ग्रीन, ग्रेफाइट ग्रे, नोवा ब्लू, टील ब्लू और लूना व्हाइट में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 07 Aug 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
E3 Trion Electric Scooter Launch E3 Trion Price Range Features India AI Electric Scooter E3 Electric AI Scooter
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