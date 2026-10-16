हवा में उड़ेगी Tesla Roadster, 1 सेकंड से कम में पकड़ेगी 0-100 की रफ्तार

Tesla ने अपनी लंबे समय से इंतजार कराई जा रही नई Roadster को पेश कर दिया है, जिसने अपनी अनोखी तकनीक से पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. यह इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार सिर्फ तेज रफ्तार के लिए ही नहीं, बल्कि हवा में उछलने और उड़ान जैसी हरकतें करने की क्षमता के कारण भी चर्चा में है. कंपनी ने इसके प्रदर्शन में SpaceX से जुड़ी रॉकेट तकनीक वाले थ्रस्टर्स का इस्तेमाल दिखाया.



Tesla का दावा है कि इसका खास वर्जन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक सेकंड से भी कम समय में पकड़ सकता है. हालांकि, यह आंकड़ा कंपनी का दावा है और इसे सामान्य सड़क पर चलने वाली प्रोडक्शन कार का स्वतंत्र रूप से सत्यापित प्रदर्शन नहीं माना जाना चाहिए. कार का उत्पादन 2028 में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है.



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रॉकेट थ्रस्टर्स से हवा में उछलेगी कार

नई Tesla Roadster की सबसे अनोखी खासियत इसके कोल्ड-गैस थ्रस्टर्स हैं, जिन्हें SpaceX के सहयोग से विकसित किया गया है. कंपनी के प्रदर्शन में कार को हवा में उछलते और बीच हवा में घूमते हुए दिखाया गया. इसमें पंखों की मदद से उड़ने वाला पारंपरिक विमान जैसा सिस्टम नहीं है, बल्कि थ्रस्टर्स से मिलने वाले जोर का इस्तेमाल किया जाता है. Tesla ने एक ऐसा प्रदर्शन भी दिखाया जिसमें कार उल्टी दिशा में बनी रैंप पर चलती नजर आई. हालांकि, इसे सामान्य अर्थों में उड़ने वाली कार कहना भ्रामक हो सकता है, क्योंकि इसकी हवा में रहने की अवधि और वास्तविक उपयोग की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं. सबसे खास थ्रस्टर्स वाला Rocket वर्जन आम सड़क पर इस्तेमाल के लिए मंजूर नहीं बताया गया है.

एक सेकंड से कम में 100 की रफ्तार का दावा

Tesla के मुताबिक, Roadster का खास Thrust वर्जन 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार एक सेकंड से कम समय में पकड़ सकता है. कंपनी के प्रदर्शन में करीब 0.81 सेकंड में 0 से 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार का आंकड़ा भी सामने आया, जो लगभग 97 किलोमीटर प्रति घंटा होता है. यह आंकड़ा बेहद असाधारण है और वास्तविक प्रोडक्शन कार में इसकी पुष्टि होना बाकी है. Tesla ने इसकी टॉप स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई है. कार में योक स्टाइल स्टीयरिंग, सक्रिय एयरोडायनामिक्स और दो लोगों के बैठने की व्यवस्था है. इसके अलग-अलग वर्जन की तकनीक और क्षमताएं एक जैसी नहीं होंगी, इसलिए सभी दावों को हर वर्जन पर लागू नहीं समझना चाहिए.

2028 में उत्पादन का लक्ष्य, लेकिन इंतजार अभी बाकी

Tesla ने नई Roadster का उत्पादन 2028 में शुरू करने का लक्ष्य रखा है. इस मॉडल की दूसरी पीढ़ी की घोषणा 2017 में हुई थी और पहले इसकी डिलीवरी 2020 तक शुरू होने की उम्मीद जताई गई थी, लेकिन योजना कई बार टली. इस बार भी उत्पादन की तारीख को अंतिम डिलीवरी की गारंटी नहीं माना जा सकता. कंपनी ने Performance, Thrust और सीमित उपलब्धता वाले Rocket वर्जन का जिक्र किया है. Rocket वर्जन को आम सड़क पर चलाने की मंजूरी नहीं है, इसलिए इसे खरीदने और इस्तेमाल करने की शर्तें अलग होंगी. भारत में लॉन्च या बिक्री को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. ऐसे में भारतीय ग्राहकों को इसकी उपलब्धता, कीमत और अंतिम तकनीकी स्पेसिफिकेशन की पुष्टि के लिए इंतजार करना होगा.



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