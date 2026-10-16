10 लाख के बजट में ये हैं बेस्ट CNG कार, देख लें पूरी लिस्ट

अगर आप पेट्रोल के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं और नई कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का बजट रखा है, तो फैक्ट्री-फिटेड CNG कारें अच्छा विकल्प हो सकती हैं. भारतीय बाजार में अब छोटी हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट SUV और सेडान तक कई गाड़ियां CNG विकल्प में उपलब्ध हैं. इन कारों का फायदा कम रनिंग कॉस्ट है, हालांकि वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है.

इस बजट में Maruti Suzuki, Tata Motors और Hyundai जैसे ब्रांड कई विकल्प देते हैं. कुछ कारों में बेहतर बूट स्पेस के लिए ट्विन-सिलेंडर तकनीक भी मिलती है. यहां हम ऐसी कारों की जानकारी दे रहे हैं, जिनके CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये के अंदर है. खरीदने से पहले अपने शहर की कीमत और वेरिएंट जरूर जांचें.



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Maruti Alto K10 और Celerio CNG

कम बजट में CNG कार चाहने वालों के लिए Maruti Suzuki Alto K10 एक किफायती विकल्प है. इसके CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.82 लाख रुपये से शुरू होती है. कंपनी के अनुसार, इसका दावा किया गया माइलेज करीब 33.85 किमी प्रति किलोग्राम है. वहीं, Maruti Suzuki Celerio CNG की खासियत इसकी बेहतर ईंधन दक्षता है. इसका दावा किया गया माइलेज करीब 34.43 किमी प्रति किलोग्राम है. दोनों कारें शहर में रोजाना आने-जाने और छोटी पार्किंग जगहों के लिए उपयोगी हैं. हालांकि, इनमें जगह और फीचर्स बड़ी कारों के मुकाबले सीमित हैं.

Tata Tiago और Hyundai Exter CNG

अगर आप हैचबैक में ज्यादा मजबूत विकल्प चाहते हैं, तो Tata Tiago CNG पर विचार कर सकते हैं. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में करीब 73 PS की पावर देता है. इसके कुछ वेरिएंट में ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में उपयोगी विकल्प है. दूसरी ओर, Hyundai Exter CNG SUV जैसी ऊंची बैठने की पोजिशन और कॉम्पैक्ट आकार चाहने वालों के लिए उपयुक्त है. इसमें 1.2-लीटर इंजन और ट्विन CNG सिलेंडर सेटअप मिलता है, जो बूट स्पेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है. दोनों कारों की कीमत चुने गए वेरिएंट के अनुसार बदलती है.

Maruti Dzire, Baleno और Tata Punch CNG

सेडान पसंद करने वालों के लिए Maruti Suzuki Dzire CNG एक अच्छा विकल्प है. इसमें 1.2-लीटर इंजन मिलता है और CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.11 लाख रुपये से शुरू होती है. ज्यादा केबिन स्पेस और प्रीमियम हैचबैक का अनुभव चाहने वाले ग्राहक Maruti Suzuki Baleno CNG भी देख सकते हैं, जिसकी कीमत करीब 7.77 लाख रुपये से शुरू होती है. SUV जैसी बॉडी स्टाइल पसंद है, तो Tata Punch CNG पर नजर डालें. इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.80 लाख रुपये बताई गई है और इसमें ट्विन-सिलेंडर तकनीक मिलती है. ध्यान रखें कि ये शुरुआती कीमतें हैं, सभी वेरिएंट 10 लाख रुपये के अंदर नहीं होंगे और ऑन-रोड कीमत में टैक्स व बीमा जुड़ते हैं. अंतिम चुनाव से पहले टेस्ट ड्राइव, बूट स्पेस और अपने शहर में CNG स्टेशन की उपलब्धता भी जांचें.



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