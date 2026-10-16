Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख के बजट में ये हैं बेस्ट CNG कार, देख लें पूरी लिस्ट

10 लाख के बजट में ये हैं बेस्ट CNG कार, देख लें पूरी लिस्ट

10 लाख रुपये तक के बजट में Alto K10, Celerio, Tiago, Exter और दूसरी CNG कारों के विकल्प देखें.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 11:35 AM (IST)
Preferred Sources

अगर आप पेट्रोल के बढ़ते खर्च से बचना चाहते हैं और नई कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का बजट रखा है, तो फैक्ट्री-फिटेड CNG कारें अच्छा विकल्प हो सकती हैं. भारतीय बाजार में अब छोटी हैचबैक से लेकर कॉम्पैक्ट SUV और सेडान तक कई गाड़ियां CNG विकल्प में उपलब्ध हैं. इन कारों का फायदा कम रनिंग कॉस्ट है, हालांकि वास्तविक माइलेज ट्रैफिक, ड्राइविंग स्टाइल और सड़क की स्थिति पर निर्भर करता है. 

इस बजट में Maruti Suzuki, Tata Motors और Hyundai जैसे ब्रांड कई विकल्प देते हैं. कुछ कारों में बेहतर बूट स्पेस के लिए ट्विन-सिलेंडर तकनीक भी मिलती है. यहां हम ऐसी कारों की जानकारी दे रहे हैं, जिनके CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 10 लाख रुपये के अंदर है. खरीदने से पहले अपने शहर की कीमत और वेरिएंट जरूर जांचें.

यह भी पढ़ें: हवा में उड़ेगी Tesla Roadster, 1 सेकंड से कम में पकड़ेगी 0-100 की रफ्तार

Maruti Alto K10 और Celerio CNG

कम बजट में CNG कार चाहने वालों के लिए Maruti Suzuki Alto K10 एक किफायती विकल्प है. इसके CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 4.82 लाख रुपये से शुरू होती है. कंपनी के अनुसार, इसका दावा किया गया माइलेज करीब 33.85 किमी प्रति किलोग्राम है. वहीं, Maruti Suzuki Celerio CNG की खासियत इसकी बेहतर ईंधन दक्षता है. इसका दावा किया गया माइलेज करीब 34.43 किमी प्रति किलोग्राम है. दोनों कारें शहर में रोजाना आने-जाने और छोटी पार्किंग जगहों के लिए उपयोगी हैं. हालांकि, इनमें जगह और फीचर्स बड़ी कारों के मुकाबले सीमित हैं.

Tata Tiago और Hyundai Exter CNG

अगर आप हैचबैक में ज्यादा मजबूत विकल्प चाहते हैं, तो Tata Tiago CNG पर विचार कर सकते हैं. इसमें 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो CNG मोड में करीब 73 PS की पावर देता है. इसके कुछ वेरिएंट में ऑटोमैटिक मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिलता है, जो इस सेगमेंट में उपयोगी विकल्प है. दूसरी ओर, Hyundai Exter CNG SUV जैसी ऊंची बैठने की पोजिशन और कॉम्पैक्ट आकार चाहने वालों के लिए उपयुक्त है. इसमें 1.2-लीटर इंजन और ट्विन CNG सिलेंडर सेटअप मिलता है, जो बूट स्पेस को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है. दोनों कारों की कीमत चुने गए वेरिएंट के अनुसार बदलती है.

Maruti Dzire, Baleno और Tata Punch CNG

सेडान पसंद करने वालों के लिए Maruti Suzuki Dzire CNG एक अच्छा विकल्प है. इसमें 1.2-लीटर इंजन मिलता है और CNG वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 8.11 लाख रुपये से शुरू होती है. ज्यादा केबिन स्पेस और प्रीमियम हैचबैक का अनुभव चाहने वाले ग्राहक Maruti Suzuki Baleno CNG भी देख सकते हैं, जिसकी कीमत करीब 7.77 लाख रुपये से शुरू होती है. SUV जैसी बॉडी स्टाइल पसंद है, तो Tata Punch CNG पर नजर डालें. इसकी शुरुआती कीमत करीब 6.80 लाख रुपये बताई गई है और इसमें ट्विन-सिलेंडर तकनीक मिलती है. ध्यान रखें कि ये शुरुआती कीमतें हैं, सभी वेरिएंट 10 लाख रुपये के अंदर नहीं होंगे और ऑन-रोड कीमत में टैक्स व बीमा जुड़ते हैं. अंतिम चुनाव से पहले टेस्ट ड्राइव, बूट स्पेस और अपने शहर में CNG स्टेशन की उपलब्धता भी जांचें.

यह भी पढ़ें: ऑटो मार्केट में Maruti Brezza का तहलका, 15 लाख बिक्री और 1 लाख बुकिंग

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
Read More
Published at : 16 Oct 2026 11:35 AM (IST)
Tags :
Auto News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
हवा में उड़ेगी Tesla Roadster, 1 सेकंड से कम में पकड़ेगी 0-100 की रफ्तार
हवा में उड़ेगी Tesla Roadster, 1 सेकंड से कम में पकड़ेगी 0-100 की रफ्तार
ऑटो
1035 BHP की ताकत और डिजाइन पर विवाद, भारत आ रही Ferrari Luce
1035 BHP की ताकत और डिजाइन पर विवाद, भारत आ रही Ferrari Luce
ऑटो
डीजल ट्रकों का खेल खत्म! आ रहे 2 नए इलेक्ट्रिक ट्रक
डीजल ट्रकों का खेल खत्म! आ रहे 2 नए इलेक्ट्रिक ट्रक
ऑटो
ऑटो मार्केट में Maruti Brezza का तहलका, 15 लाख बिक्री और 1 लाख बुकिंग
ऑटो मार्केट में Maruti Brezza का तहलका, 15 लाख बिक्री और 1 लाख बुकिंग
Advertisement

वीडियोज

लखनऊ में मौत की पटकथा...नेपाल में 'गुप्त लीला' !
SC में सुनवाई का सार..'क्या 'तमाशा' बना रखा है ?'
तो सत्ता परिवर्तन का प्लान-बांग्लादेश का क्यों बखान!
Jagadhatri:😮Jagadhatri मिशन के लिए तैयार, Shivay ने घर की देवी को सम्मान देकर भेजा मैदान में! #sbs
Bollywood News: कॉफ़ी विद करण का धमाकेदार आगाज, सलमान खान के बेबाक अंदाज ने शो पर लगाया तड़का! (15.10.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
राजनाथ सिंह का INDIA गठबंधन पर वार, 'रिजीम चेंज की बात कर रहे, आग लगाने की मंशा'
पंजाब
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
पंजाब में एक और हत्या! नशा बेचने से रोकने पर हमला, बिक्रमजीत सिंह की मौत
इंडिया
Lehra Do Tiranga March Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
Live: AISF और AIYF का तिरंगा मार्च दोपहर 1 बजे, CJP 5 बजे करेगी प्रोटेस्ट
आईपीएल 2026
युजवेन्द्र चहल को किसने 15वें फ्लोर से लटकाया? भारतीय क्रिकेटर ने खुद बताया
युजवेन्द्र चहल को किसने 15वें फ्लोर से लटकाया? भारतीय क्रिकेटर ने खुद बताया
बॉलीवुड
इमरान खान के 'लीव इंडिया' नोटिस पर किरण राव का तीखा तंज- 'वाह, अब मुंबई पुलिस?'
इमरान खान को मिले देश छोड़ने के नोटिस पर भड़की आमिर ख़ान की एक्स वाइफ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 12 नवंबर से फिर अपडेट होगी वोटर लिस्ट, 4 जनवरी को फाइनल सूची, जानें शेड्यूल
UP में 12 नवंबर से फिर अपडेट होगी वोटर लिस्ट, 4 जनवरी को फाइनल सूची
इंडिया
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
CJI सूर्यकांत पर बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, संजय राउत से मांगा स्पष्टीकरण
टेक्नोलॉजी
फ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या है कनेक्शन? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
फ्रिज की रबर और कूलिंग का क्या है कनेक्शन? जानें इसके पीछे की टेक्नोलॉजी
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget