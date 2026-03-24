पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राज्य सरकार की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. मंगलवार (24 मार्च, 2026) को राज्य सरकार ने अपील की कि वोटिंग से कुछ पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलता रहे, इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा कि एसआईआर को लेकर सिर्फ बंगाल में ही दिक्कतें आ रही हैं, बाकी राज्यों में आराम से एसआईआर हुआ.

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल है. उसके बाद वोटर लिस्ट में बदलाव नहीं हो सकता और अभी भी लिस्ट से हटाए गए लाखों लोगों के दावों पर फैसला नहीं हो सका है.

एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा, 'मतदान की तारीख से कुछ पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलने दिया जाए. जिनके दावों का निपटारा नहीं हो सका हो, उन्हें भी मतदान करने दिया जाए क्योंकि वह ड्राफ्ट लिस्ट में थे.'

सीजेआई सूर्यकांत ने उनकी इस अपील पर कहा, 'दूसरे राज्यों में एसआईआर आराम से हो गया. पश्चिम बंगाल में ही इतनी दिक्कत हो रही हैं. दूसरे राज्यों में बंगाल से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से कटे हैं.' बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरण में मतदान होगा.

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी भी कोर्ट में मौजूद थे. सीजेआई की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि कहीं और इस तरह की तार्किक विसंगतियों की वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई है और न ही रात को तीन बजे मुख्य सचिव के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया.

16 मार्च को चुनाव आयोग ने राज्य में सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर का ऐलान किया था, जिनमें बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती का भी नाम था. उनकी जगह दुष्यंत नरियाला को चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सीजेआई सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी मामले पर सुनवाई कर रहे थे. जस्टिस बागची ने कहा कि जिन सीटों पर नामांकन की तारीख 6 अप्रैल को खत्म हो रही है, उनसे जुड़े दावों का निपटारा पहले करना बेहतर होगा.

चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कहा, 'जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, उन पर हम एक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दे रहे हैं. हम अनुरोध करेंगे कि आप इसे देखें.' कोर्ट ने कहा कि वह 1 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगा. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने लिस्ट से 58 लाख लोगों का नाम हटाए जाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का दावा करते हुए आपत्ति जताई है. इन 58 लाख नामों को चुनाव आयोग ने विचाराधीन के रूप में चिन्हित किया था, अब आयोग इन लोगों के दावों और आपत्तियों की जांच कर रहा है.

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

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