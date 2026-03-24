हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बाकी राज्यों में आराम से हो गया SIR, सिर्फ बंगाल ही...', चुनाव आयोग के खिलाफ ममता सरकार की दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी

'बाकी राज्यों में आराम से हो गया SIR, सिर्फ बंगाल ही...', चुनाव आयोग के खिलाफ ममता सरकार की दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी

बंगाल सरकार ने कहा है कि मतदान की तारीख से कुछ पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलने दिया जाए. जिनके दावों का निपटारा नहीं हो सका हो, उन्हें भी मतदान करने दिया जाए क्योंकि वो ड्राफ्ट लिस्ट में थे.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 24 Mar 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राज्य सरकार की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. मंगलवार (24 मार्च, 2026) को राज्य सरकार ने अपील की कि वोटिंग से कुछ पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलता रहे, इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant) ने कहा कि एसआईआर को लेकर सिर्फ बंगाल में ही दिक्कतें आ रही हैं, बाकी राज्यों में आराम से एसआईआर हुआ.

पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने कहा कि पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 6 अप्रैल है. उसके बाद वोटर लिस्ट में बदलाव नहीं हो सकता और अभी भी लिस्ट से हटाए गए लाखों लोगों के दावों पर फैसला नहीं हो सका है.

एडवोकेट श्याम दीवान ने कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा, 'मतदान की तारीख से कुछ पहले तक लिस्ट को सही करने का काम चलने दिया जाए. जिनके दावों का निपटारा नहीं हो सका हो, उन्हें भी मतदान करने दिया जाए क्योंकि वह ड्राफ्ट लिस्ट में थे.'

सीजेआई सूर्यकांत ने उनकी इस अपील पर कहा, 'दूसरे राज्यों में एसआईआर आराम से हो गया. पश्चिम बंगाल में ही इतनी दिक्कत हो रही हैं. दूसरे राज्यों में बंगाल से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट से कटे हैं.' बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दो चरण में मतदान होगा.

इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद और सीनियर एडवोकेट कल्याण बनर्जी भी कोर्ट में मौजूद थे. सीजेआई की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि कहीं और इस तरह की तार्किक विसंगतियों की वोटर लिस्ट जारी नहीं हुई है और न ही रात को तीन बजे मुख्य सचिव के तबादले का नोटिफिकेशन जारी किया गया.

16 मार्च को चुनाव आयोग ने राज्य में सीनियर अधिकारियों के ट्रांसफर का ऐलान किया था, जिनमें बंगाल की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती का भी नाम था. उनकी जगह दुष्यंत नरियाला को चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. सीजेआई सूर्यकांत के साथ जस्टिस जॉयमाल्या बागची भी मामले पर सुनवाई कर रहे थे. जस्टिस बागची ने कहा कि जिन सीटों पर नामांकन की तारीख 6 अप्रैल को खत्म हो रही है, उनसे जुड़े दावों का निपटारा पहले करना बेहतर होगा.

चुनाव आयोग की तरफ से सीनियर एडवोकेट डीएस नायडू ने कहा, 'जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही हैं, उन पर हम एक रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दे रहे हैं. हम अनुरोध करेंगे कि आप इसे देखें.' कोर्ट ने कहा कि वह 1 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगा. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. उन्होंने लिस्ट से 58 लाख लोगों का नाम हटाए जाने और प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का दावा करते हुए आपत्ति जताई है. इन 58 लाख नामों को चुनाव आयोग ने विचाराधीन के रूप में चिन्हित किया था, अब आयोग इन लोगों के दावों और आपत्तियों की जांच कर रहा है.

 

(निपुण सहगल के इनपुट के साथ)

यह भी पढ़ें:-
मिडिल ईस्ट संकट पर होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, खुद बताया कारण

 

Published at : 24 Mar 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
TMC Supreme Court Legal News MAMATA BANERJEE SIR CJI Surya Kant Bengal SIR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'बाकी राज्यों में आराम से हो गया SIR, सिर्फ बंगाल ही...', चुनाव आयोग के खिलाफ ममता सरकार की दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी
'बाकी राज्यों में आराम से हो गया SIR, सिर्फ बंगाल ही...', चुनाव आयोग के खिलाफ ममता सरकार की दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी
इंडिया
Tamil Nadu: मयिलादुथुराई में भीषण सड़क हादसा, बस ने पति के सामने महिला को कुचला, मौके पर मौत
Tamil Nadu: मयिलादुथुराई में भीषण सड़क हादसा, बस ने पति के सामने महिला को कुचला, मौके पर मौत
इंडिया
EV पर 100% छूट, सरकारी गाड़ियां भी अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक!, हैदराबाद को प्रदूषण से बचाने का रेड्डी सरकार का मास्टर प्लान
EV पर 100% छूट, सरकारी गाड़ियां भी अब पूरी तरह इलेक्ट्रिक! हैदराबाद को प्रदूषण से बचाने का रेड्डी सरकार का मास्टर प्लान
इंडिया
मिडिल ईस्ट संकट पर होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, खुद बताया कारण
मिडिल ईस्ट संकट पर होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे राहुल गांधी, खुद बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, तीन हफ्ते में 20 एयरक्राफ्ट को पहुंचाया नुकसान, तेल अवीव पर भी फेंका क्लस्टर बम
Live: ईरान ने अमेरिका की नाक में किया दम, तीन हफ्ते में 20 एयरक्राफ्ट को पहुंचाया नुकसान, तेल अवीव पर भी फेंका क्लस्टर बम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में लोकसभा सीटें बढ़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव की नई मांग, कहा- बैठक में उठाएंगे मुद्दा
यूपी में लोकसभा सीटें बढ़ने की खबरों के बीच अखिलेश यादव की नई मांग, कहा- बैठक में उठाएंगे मुद्दा
बॉलीवुड
ईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल
ईशा रिखी कौन है? पंजाबी एक्ट्रेस जिन्होंने रैपर बादशाह से की शादी, तस्वीरें और वीडियो वायरल
इंडिया
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
स्थाई कमीशन नहीं पा सकीं सैन्य महिला अधिकारियों के लिए बड़ी राहत, SC का आदेश- सभी को पेंशन....
क्रिकेट
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
BCCI से टक्कर लेकर PCB होने वाला है बर्बाद! खिलाड़ियों ने कहा - PSL खेलेंगे लेकिन पहले पैसा बढ़ाओ
इंडिया
'बाकी राज्यों में आराम से हो गया SIR, सिर्फ बंगाल ही...', चुनाव आयोग के खिलाफ ममता सरकार की दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी
'बाकी राज्यों में आराम से हो गया SIR, सिर्फ बंगाल ही...', चुनाव आयोग के खिलाफ ममता सरकार की दलीलों पर SC की सख्त टिप्पणी
यूटिलिटी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
ट्रेंडिंग
जिसे समझा पेड़ की जड़ वो निकला अजगरों का झुंड, पत्थर मारते ही आदमखोरों में आई जान, खौफनाक वीडियो वायरल
जिसे समझा पेड़ की जड़ वो निकला अजगरों का झुंड, पत्थर मारते ही आदमखोरों में आई जान, खौफनाक वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget