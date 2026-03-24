Renault Duster या Skoda Kushaq Base Variant: कौन सा मॉडल है फीचर्स से भरपूर? जानें डिटेल्स

भारतीय बाजार में हाल ही में नई Renault Duster और Skoda Kushaq Classic Plus को लॉन्च किया गया है, जिससे SUV सेगमेंट में मुकाबला और तेज हो गया है. नई कार खरीदते समय ज्यादातर लोग बेस वेरिएंट की तरफ देखते हैं, क्योंकि यह सबसे सस्ता विकल्प होता है. लेकिन बड़ा सवाल यही होता है कि क्या कम कीमत में जरूरी फीचर्स मिलते हैं या नहीं. ऐसे में आइए जानते हैं कि Renault Duster और Skoda Kushaq के बेस वेरिएंट में कौन सी SUV ज्यादा वैल्यू देती है.

Skoda Kushaq Classic Plus

Skoda Kushaq का Classic Plus वेरिएंट अपने सेगमेंट में काफी बेहतर फीचर्स देता है. इसमें LED DRLs, प्रोजेक्टर हेडलैंप, अलॉय व्हील्स और LED इंडिकेटर्स मिलते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें सनरूफ भी दिया गया है, जो बेस वेरिएंट में मिलना खास बात है. इसके अलावा इसमें छोटा लेकिन सही इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्पीकर्स और स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिलते हैं. आराम के लिए फैब्रिक सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स हैं और 1.0 TSI इंजन 110bhp की पावर देता है. इसकी कीमत लगभग 10.69 लाख रुपये से शुरू होती है.

Renault Duster Authentic

Renault Duster का बेस वेरिएंट Authentic थोड़ा सस्ता है, जिसकी कीमत करीब 10.4 लाख रुपये है. इसमें LED हेडलैंप और DRLs मिलते हैं, लेकिन अलॉय व्हील्स की जगह स्टील व्हील्स दिए गए हैं. अंदर की बात करें तो इसमें सनरूफ और इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, जो कुछ लोगों को कमी लग सकती है. हालांकि इसमें 7-इंच का डिस्प्ले, टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग और मैनुअल AC दिया गया है. रियर AC वेंट्स भी मौजूद हैं. सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयरबैग्स, रियर पार्क असिस्ट और ऑटो हेडलैंप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं.

किसका बेस वेरिएंट ज्यादा बेहतर है?

अगर फीचर्स की बात करें तो Skoda Kushaq Classic Plus साफ तौर पर आगे निकलती है. इसमें ज्यादा फीचर्स और प्रीमियम फील मिलता है. वहीं Renault Duster Authentic कम कीमत में जरूरी फीचर्स देती है, लेकिन इसमें कई मॉडर्न फीचर्स की कमी है. अगर आप ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो Kushaq बेहतर है, और अगर बजट थोड़ा कम है तो Duster एक ठीक विकल्प हो सकता है.

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