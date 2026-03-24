BCCI हुआ खिलाड़ियों पर सख्त, IPL 2026 पर लागू सभी नए नियमों की पूरी लिस्ट

IPL 2026 से ठीक पहले BCCI ने खिलाड़ियों और टीमों के लिए कुछ नए और सख्त नियम लागू किए हैं. अभ्यास से लेकर क्रिकेटरों के परिवार के सदस्यों पर भी पाबंदी लगाई गई है. पर्पल और ऑरेंज कैप को लेकर भी एक नया नियम आया है, वहीं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में अब खिलाड़ी स्लीवलेस जर्सी पहनकर नहीं आ सकेंगे. यहां देखिए उन सभी नियमों की लिस्ट, जो आईपीएल 2026 पर लागू होंगे.

IPL 2026 के सभी नए नियमों की लिस्ट:

-ओपन नेट अभ्यास पर बैन लगा दिया गया है. प्रत्येक टीम को 2 नेट्स दिए जाएंगे.

-एक टीम अभ्यास जल्दी खत्म कर लेती है, तो दूसरी टीम उसके नेट्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी.

-प्रैक्टिस वाले दिन खिलाड़ियों का टीम बस में सवार होकर मैदान में आना अनिवार्य होगा.

-प्रैक्टिस के दौरान परिवार के सदस्यों को खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम तक आने की अनुमति नहीं. केवल अधिकृत स्टाफ ही ड्रेसिंग रूम में प्रवेश कर सकेगा.

-परिवार के सदस्य अगर चाहें तो अलग वाहन से मैदान में आ सकते हैं और हॉस्पिटेलिटी एरिया में बैठ सकते हैं.

-खिलाड़ियों को LED बोर्ड्स की तरफ गेंद ना मारने के लिए कहा गया है. एलईडी बोर्ड्स के सामने बैठने पर भी मनाही होगी.

-जिस भी खिलाड़ी के पास ऑरेंज कैप या पर्पल कैप है, उसे पहले कम से कम 2 ओवरों तक कैप पहननी अनिवार्य होगी.

-पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में फ्लॉपी कैप और स्लीवलेस जर्सी और चप्पल पर बैन.

-मेन स्क्वायर पर मैच के दिन कोई भी फिटनेस टेस्ट नहीं किया जाएगा.

-नियम तोड़ने पर पहले चेतावनी दी जाएगी, फिर सजा का प्रावधान.

-मैच के दिन को लेकर नया प्रोटोकॉल. डॉक्टर समेत केवल 12 सपोर्ट स्टाफ होना चाहिए और हर एक स्टाफ मेंबर को एक्रेडिटेशन कार्ड साथ लाना होगा.

-किसी खिलाड़ी को जर्सी नंबर बदलना है तो 24 घंटे पहले बीसीसीआई को इसकी जानकारी देनी होगी.

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