ईरान वॉर से बढ़ी टेंशन, इन BS6 गाड़ियों पर लग सकता है ब्रेक, बड़ी संख्या में होंगी प्रभावित

ईरान वॉर का असर अब ऑटो इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है. जानकारी के मुताबिक, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया की सप्लाई काफी बुरी तरह प्रभावित हो रही है. ऐसे में BS6 डीजल इंजन्स को चलाने के लिए इस केमिकल की जरूरत होती है. अगर आने वाले समय में इस सप्लाई की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो अगले महीने तक बड़ी संख्या में बस, ट्रक और डीजल पैसेंजर कारों का सड़क पर चलना मुश्किल हो जाएगा.

इंडस्ट्रियल ग्रेड यूरिया की सप्लाई 50 से 60 फीसदी तक दुबई और इजिप्ट के बंदरगाहों से की जाती है. Cartoq की रिपोर्ट के मुताबिक, जरूरी शिपिंग रास्तों के बंद होने से प्राइमरी लाइन्स पर असर पड़ा है. इससे मैन्यूफैक्चरर्स को कच्चे माल के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.

गाड़ियों के संचालन ठप होने का खतरा

अब ऐसे में शॉर्टेज के चलते गाड़ियों के संचालन ठप होने का खतरा है. BS6 वाले मॉडर्न डीजल इंजन सख्त एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन सिस्टम से लैस होते हैं. सिस्टम को डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की लगातार सप्लाई की जरूरत होती है. इसे आमतौर पर AdBlue जैसे नामों से जाना जाता है.

ये प्रोसेस गाड़ी के लिए अनिवार्य

डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड ऐसा सॉल्यूशन है, जिसे 32.5 फीसदी हाई प्योरिटी इंडस्ट्रियल यूरिया और 67.5 फीसदी डीआयोनाइज्ड वॉटर से बनाया जाता है. इसे सीधे एग्जॉस्ट स्ट्रीम में इंजेक्ट किया जाता है. यहां यह हानिकारक नाइट्रोजन और वॉटर वेपर में तोड़कर देता है. ये प्रोसेस गाड़ियों के लिए अनिवार्य है. डीईएफ टैंक खाली होने के बाद व्हीकल का इंजन कंट्रोल यूनिट ऑटोमैटिक लिम्प मोड में चला जाएगा. इससे स्पीड और पावर में भारी कमी आएगी.

इंजन बंद करने के बाद, जब तक इस फ्लूइड को रीफिल नहीं किया जाता, तब तक सिस्टम इंजन को दोबारा स्टार्ट नहीं होने देगा. ऐसे में साफ है कि यूरिया के बिना एक मॉडर्न डीजल गाड़ी सीधे तौर पर काम नहीं करती है.

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