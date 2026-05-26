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हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख के बजट में CNG कार खरीदें या EV? पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम के बीच जानें सही ऑप्शन

10 लाख के बजट में CNG कार खरीदें या EV? पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दाम के बीच जानें सही ऑप्शन

CNG vs EV: अगर आपका बजट 10 लाख रुपये के करीब है और आप EV और CNG के बीच कंफ्यूज हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन दोनों में से किसे खरीदने में समझदारी है?

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 26 May 2026 03:18 PM (IST)
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पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. अब ऐसे में लोग डेली अप-डाउन के लिए ऐसी कार चाहते हैं, जो जेब पर कम असर डाले. फ्यूल टेंशन के बीच अब इंडियन मार्केट में CNG और इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. अगर आपका बजट 10 लाख रुपये के करीब है और आप EV और CNG के बीच कंफ्यूज हैं तो यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन कारों को खरीदने में समझदारी है?

भारतीय बाजार में 10 लाख रुपये के बजट में आपको कई सीएनजी कारें मिल जाएंगी. Maruti Suzuki की WagonR CNG, Swift CNG, Baleno CNG और Tata की कुछ CNG कारें भी आपको इस बजट में आसानी से मिल सकती हैं. वहीं EV सेगमेंट की बात की जाए तो Tata Motors की Tiago EV और MG की कुछ एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कारें 10 लाख की रेंज में मिल सकती है हालांकि फीचर्स और बैटरी क्षमता के हिसाब से EV की कीमत बढ़ जाती है. 

कितना है दोनों गाड़ियों का खर्च?

अब बात दोनों गाड़ियों की रनिंग कॉस्ट की करते हैं. एक इलेक्ट्रिक कार को चलाने का खर्च 1 से 1.5 रुपये प्रति किलोमीटर तक हो सकता है, जबकि CNG कार लगभग 2.5 से 3 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च मांगती है. अगर कोई शख्स रोज लंबी दूरी तय करता है तो EV लंबे समय में ज्यादा बचत करा सकती है. हालांकि EV के लिए चार्जिंग सुविधा बेहद जरूरी है. अब CNG कारों के फायदे के बारे में बात करें तो इन्हें भरवाने में ज्यादा समय नहीं लगता और CNG स्टेशन अब पहले की तुलना में काफी ज्यादा मौजूद हैं.

दोनों के माइलेज में अंतर

EV की रेंज लगातार बेहतर हो रही है, लेकिन छोटे शहरों और हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन अभी भी सीमित हैं. दूसरी तरफ CNG कार में एक बार टैंक फुल कराने के बाद आसानी से 200 से 300 किलोमीटर तक सफर तय कर सकती है. इसे जरूरत पड़ने पर पेट्रोल मोड भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यही वजह है कि जिन लोगों को अक्सर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है वे अभी भी CNG को ज्यादा सेफ ऑप्शन मानते हैं. हैं.

कौन-सा ऑप्शन चुनना सही?

ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर किसी का शहर में डेली अप-डाउन है और घर में चार्जिंग की सुविधा मौजूद है और वह भविष्य की तकनीक अपनाना चाहता है, तो EV बेहतर विकल्प बन सकती है. वहीं जो लोग लंबी दूरी तय करते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं या कम बजट में ज्यादा आसान ऑप्शन चाहते हैं, उनके लिए CNG कार अभी भी बेहतर साबित हो सकती है.

यह भी पढ़ें:-

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों की क्या टेंशन जब पानी से चलेगी कार! नई तकनीक से बड़ा काम होगा आसान 

Published at : 26 May 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
Petrol-diesel Price Hike Affordable Cars Fuel Crisis Petrol-Diesel Price Hike
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