पूरे आईपीएल में टाटा ने कितनी Sierra बांटी, जानें किन-किन प्लेयर्स को मिली यह गाड़ी?

आईपीएल 2026 को कई खिलाड़ियों ने यादगार बना दिया है, जिनमें से एक राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी ने सबसे ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप और कई इनाम हासिल किए. वैभव को टाटा मोटर्स की पॉपुलर SUV Tata Sierra भी गिफ्ट की गई. पूरे आईपीएल सीजन की बात की जाए तो टाटा सिएरा सिर्फ वैभव सूर्यवंशी को मिली है. दरअसल, वैभव सूर्यवंशी को टाटा सिएरा 'सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन' के पुरस्कार के तौर पर दी गई.

Tata Sierra SUV कंपनी की सबसे पॉपुलर और प्रीमियम गाड़ियों में से एक है. इसकी शुरुआती कीमत लगभग 11.49 लाख रुपये है और इसमें कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. टाटा सिएरा में सेफ्टी और कम्फर्ट दोनों का खास ध्यान रखा गया है.

गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स

गाड़ी में 6 एयरबैग, 360-डिग्री कैमरा, ADAS लेवल-2, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और पावर्ड ड्राइवर सीट जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा सीट वेंटिलेशन, मेमोरी फंक्शन, बॉस मोड और पीछे की सीटों को एडजस्ट करने जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं, जिससे लंबी यात्राएं ज्यादा आरामदायक बन जाती हैं.

लंबे सफर के दौरान मिलता है आराम

गाड़ी में बॉस मोड दिया गया है, जिससे पीछे बैठे यात्री आरामदायक सफर का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा सीट वेंटिलेशन, मेमोरी फंक्शन वाली ड्राइवर सीट और वॉक-इन फीचर जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं. खास बात यह है कि पीछे की सीटों को जरूरत के हिसाब से और पीछे की तरफ सरकाया जा सकता है, जिससे लेगरूम बढ़ जाता है और लंबी यात्रा के दौरान ज्यादा आराम मिलता है.

टाटा सिएरा के इंजन ऑप्शन्स

इंजन ऑप्शन्स की बात करें तो Tata Sierra को पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन्स के साथ पेश किया गया है. इसमें 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5-लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है. अलग-अलग ट्रांसमिशन ऑप्शन्स के साथ यह SUV बेहतर परफॉर्मेंस और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव देने का दावा करती है.

कम से कम 18 साल होनी चाहिए उम्र

इस इनाम से जुड़ी एक दिलचस्प बात भी सामने आई है. वैभव सूर्यवंशी की उम्र अभी केवल 15 साल है और भारत में कार चलाने के लिए कम से कम आयु 18 वर्ष निर्धारित है. ऐसे में उन्हें मिली नई Tata Sierra फिलहाल उनके परिवार के सदस्य ही चला सकेंगे. वैभव को खुद इस SUV की ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए अभी करीब तीन साल और इंतजार करना होगा.

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