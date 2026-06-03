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हिंदी न्यूज़ऑटोक्रेटा, पंच और नेक्सन पर भारी पड़ी यह गाड़ी, मई में फिर बनी देश की नंबर-1 कार

क्रेटा, पंच और नेक्सन पर भारी पड़ी यह गाड़ी, मई में फिर बनी देश की नंबर-1 कार

May 2026 Car Sales: मई 2026 में मारुति डिजायर ने एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल किया. इसने क्रेटा, पंच और नेक्सन जैसी लोकप्रिय SUVs को पीछे छोड़ दिया.

By : हिमांशु सिंह | Updated at : 03 Jun 2026 11:31 AM (IST)
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May 2026 Car Sales: भारतीय कार बाजार में SUV का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन मई 2026 के बिक्री आंकड़ों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एक अच्छी सेडान की लोकप्रियता अब भी बरकरार है. मारुति सुजुकी डिजायर ने मई महीने में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बनकर सभी को चौंका दिया. इस दौरान डिजायर ने हुंडई क्रेटा, टाटा पंच और टाटा नेक्सन जैसी लोकप्रिय SUVs को भी पीछे छोड़ दिया. 

बेहतर माइलेज, आकर्षक कीमत और कम मेंटेनेंस खर्च के कारण यह कार लगातार ग्राहकों की पसंद बनी हुई है. खास बात यह है कि निजी ग्राहकों के साथ-साथ फ्लीट और टैक्सी सेगमेंट में भी इसकी मजबूत मांग देखने को मिलती है. मई 2026 के नतीजे बताते हैं कि बाजार में चाहे कितनी भी नई SUVs आ जाएं, लेकिन भरोसेमंद और किफायती कारों की मांग आज भी मजबूत बनी हुई है.

बिक्री चार्ट में फिर सबसे ऊपर पहुंची डिजायर

मई 2026 में मारुति डिजायर ने 18,084 यूनिट की बिक्री दर्ज की और देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम किया. यह लगातार दूसरा महीना है जब डिजायर बिक्री चार्ट में शीर्ष स्थान पर रही. नई पीढ़ी की डिजायर को ग्राहकों से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है. इसका नया डिजाइन, बेहतर फीचर्स और मजबूत माइलेज पैकेज इसे परिवारों के लिए आकर्षक विकल्प बनाता है. 

कंपनी ने हाल के वर्षों में इस मॉडल को लगातार अपडेट किया है, जिससे इसकी बाजार में पकड़ और मजबूत हुई है. पेट्रोल के साथ सीएनजी विकल्प भी इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद कर रहा है. यही वजह है कि डिजायर ने कई लोकप्रिय SUVs को पीछे छोड़ते हुए फिर साबित कर दिया कि भारतीय ग्राहकों के बीच इसकी मांग अभी भी बेहद मजबूत है.

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क्रेटा, पंच और नेक्सन क्यों नहीं बना पाईं बढ़त?

हुंडई क्रेटा, टाटा पंच और टाटा नेक्सन मई 2026 में भी टॉप सेलिंग कारों की सूची में शामिल रहीं, लेकिन वे डिजायर को पीछे नहीं छोड़ सकीं. विशेषज्ञों का मानना है कि डिजायर की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी कम ओनरशिप कॉस्ट और शानदार फ्यूल एफिशिएंसी है. बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच ग्राहक ऐसी कारों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में कम खर्चीली साबित हों. 

इसके अलावा मारुति सुजुकी का विशाल सर्विस नेटवर्क और मजबूत रीसेल वैल्यू भी ग्राहकों को आकर्षित करता है. दूसरी ओर SUV सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा काफी ज्यादा है, जिससे बिक्री कई मॉडलों में बंट जाती है. ऐसे माहौल में डिजायर ने अपनी भरोसेमंद छवि, किफायती संचालन और ग्राहकों के लंबे भरोसे के दम पर एक बार फिर भारतीय कार बाजार में नंबर-1 की कुर्सी अपने नाम कर ली.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 03 Jun 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Hyundai Creta Tata Punch Maruti Dzire Sales Best Selling Car India May 2026 Car Sales
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