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हिंदी न्यूज़ऑटो500 KM से ज्यादा मिलेगी रेंज, लॉन्च होने वाली हैं टाटा की ये 2 इलेक्ट्रिक कारें, जानिए डिटेल्स

500 KM से ज्यादा मिलेगी रेंज, लॉन्च होने वाली हैं टाटा की ये 2 इलेक्ट्रिक कारें, जानिए डिटेल्स

Tata Upcoming EVs: टाटा इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है. कंपनी पहले से EV सेगमेंट में मजबूत स्थिति रखती है और नए मॉडल्स के जरिए अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है.

By : क़मरजहां | Updated at : 03 Jun 2026 10:18 AM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी बढ़ती मांग को देखते हुए टाटा मोटर्स अपनी EV लाइनअप को और मजबूत करने की तैयारी कर रही है. कंपनी आने वाले समय में अपनी दो बेहद पॉपुलर SUV, Tata Sierra और Tata Safari को इलेक्ट्रिक अवतार में लॉन्च करने की योजना बना रही है. खास बात यह है कि इन दोनों इलेक्ट्रिक SUV में 500 किलोमीटर से ज्यादा की ड्राइविंग रेंज मिलने की उम्मीद है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले ग्राहकों की बड़ी चिंता दूर हो सकती है.

Tata Sierra एक पॉपुलर SUV है. अब कंपनी इसे मॉडर्न डिजाइन और एडवांस इलेक्ट्रिक तकनीक के साथ दोबारा बाजार में उतारने जा रही है .नई Sierra EV को कंपनी के Acti.ev प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा. इसमें बड़ी बैटरी और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर देखने को मिल सकती है, जिसकी मदद से यह एक बार फुल चार्ज होने पर 500 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकेगी. कुछ रिपोर्ट्स में 550 से 600 किलोमीटर तक की संभावित रेंज का भी दावा किया गया है.

Sierra EV का डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो Sierra EV में पुराने मॉडल की झलक देखने को मिलेगी, लेकिन इसके साथ मॉडर्न LED लाइटिंग, प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स भी दिए जा सकते हैं. इसके अलावा एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) और ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) जैसे फीचर्स भी कुछ वेरिएंट्स में मिल सकते हैं.

वहीं दूसरी तरफ Tata Safari EV को कंपनी की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश किया जा सकता है. यह उन ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है जो एक बड़ी, प्रीमियम और फैमिली-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक SUV चाहते हैं Safari EV में लगभग 500 किलोमीटर या उससे अधिक की रेंज मिल सकती है. इसके साथ ही AWD सिस्टम, बड़ा बैटरी पैक, शानदार परफॉर्मेंस और मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल सकते है. 

लोग खरीद रहे इलेक्ट्रिक कारें

इन दोनों SUV के लॉन्च होने के बाद टाटा मोटर्स भारतीय इलेक्ट्रिक कार बाजार में अपनी पकड़ और मजबूत कर सकती है. कंपनी पहले से ही देश के EV सेगमेंट में मजबूत स्थिति रखती है और नए मॉडल्स के जरिए वह अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. बढ़ती फ्यूल कीमतों और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के चलते भी लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं. 

Tata Sierra EV और Safari EV का मुकाबला आने वाले समय में कई प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV से होगा. हालांकि, लंबी रेंज, भरोसेमंद ब्रांड और आधुनिक तकनीक के चलते इन दोनों गाड़ियों को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है. खासकर वे लोग जो एक बार चार्ज करने पर लंबी दूरी तय करने वाली इलेक्ट्रिक SUV खरीदना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों मॉडल आकर्षक ऑप्शन साबित हो सकते हैं.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 4 साल का अनुभव है और पिछले 3.5 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. इन्होंने ग्रेजुएशन (B.A Mass Media) और मास्टर्स (M.A Mass Media) की डिग्री सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हुए हासिल की है. 
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Published at : 03 Jun 2026 10:18 AM (IST)
Tags :
Tata Upcoming EVs Tata Sierra EV Tata Safari EV Tata Seirra Range
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