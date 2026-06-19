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हिंदी न्यूज़ऑटोNissan ला रही 'Baby Patrol', क्या हाइब्रिड तकनीक के साथ आएगी Tekton? जानिए डिटेल्स

Nissan ला रही 'Baby Patrol', क्या हाइब्रिड तकनीक के साथ आएगी Tekton? जानिए डिटेल्स

Nissan Tekton: गाड़ी का प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल बेस काफी हद तक Renault Duster से मिलता-जुलता होगा. यह नई Duster का Nissan वर्जन होगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले Terrano, Renault Duster पर बेस्ड थी.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Updated at : 19 Jun 2026 01:07 PM (IST)
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भारतीय बाजार में जल्द ही एक नई SUV की एंट्री होने वाली है. Nissan अपनी नई मिड-साइज SUV Tekton को पेश करने की तैयारी कर रही है. खास बात यह है कि कंपनी इस SUV को अपनी दमदार ऑफ-रोड SUV Patrol की छोटी झलक यानी बेबी पेट्रोल के रूप में पेश कर रही है. हालांकि Tekton और Patrol के बीच कीमत, इंजन और तकनीक के मामले में बड़ा अंतर होगा, लेकिन डिजाइन के मामले में नई SUV में Patrol की झलक साफ देखने को मिलेगी.

Patrol Nissan की सबसे बड़ी, प्रीमियम और महंगी SUV है, जिसे दुनियाभर में उसकी शानदार ऑफ-रोड कैपेसिटी और मजबूत रोड प्रेजेंस के लिए जाना जाता है. नई Tekton में कंपनी ने इसी SUV पर बेस्ड कई डिजाइन एलिमेंट्स शामिल किए हैं. खासतौर पर इसके फ्रंट फेसिया, ग्रिल और बॉडी की स्टाइलिंग में Patrol जैसा लुक देखने को मिल सकता है. यही वजह है कि इसे Baby Patrol कहा जा रहा है.

नई Duster का Nissan वर्जन होगी गाड़ी

नई Nissan Tekton का प्लेटफॉर्म और मैकेनिकल बेस काफी हद तक Renault Duster से मिलता-जुलता होगा. आसान शब्दों में कहें तो यह नई Duster का Nissan वर्जन होगी, ठीक वैसे ही जैसे पहले Nissan Terrano, Renault Duster पर बेस्ड थी. हालांकि इस बार Nissan दोनों गाड़ियों के बीच ज्यादा अंतर दिखाने की कोशिश कर रही है. खासतौर पर Tekton का फ्रंट डिजाइन पूरी तरह अलग होगा, जिससे यह Duster से अलग पहचान बना सके.

इंटीरियर की बात करें तो Tekton और Duster में कई चीजें समान हो सकती हैं. डैशबोर्ड लेआउट, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कुछ फीचर्स दोनों में एक जैसे होने की उम्मीद है. हालांकि Nissan के डिजाइनर केबिन में अलग स्टाइलिंग थीम और कुछ विशेष बदलाव देंगे ताकि ग्राहकों को अलग अनुभव मिल सके. इसके अलावा दोनों SUVs में लगभग समान केबिन स्पेस और आराम मिलने की उम्मीद है.

गाड़ी का पावरट्रेन 

इंजन ऑप्शन्स को लेकर अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं हुई है. माना जा रहा है कि Tekton में शुरुआत में केवल टर्बो पेट्रोल इंजन दिए जाएंगे. इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल गियरबॉक्स मिल सकता है, जबकि 1.3-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और DCT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दोनों ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं.

सबसे बड़ा सवाल हाइब्रिड तकनीक को लेकर है. नई Duster में हाइब्रिड वर्जन बाद में लाने की योजना है, इसलिए Tekton के लिए भी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है. हालांकि यह भी हो सकता है कि Nissan इस SUV में हाइब्रिड इंजन बिल्कुल न दे और यह तकनीक केवल Renault के लिए ही सीमित रहे. फिलहाल कंपनी ने इस बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी साझा नहीं की है. Nissan 9 जुलाई को Tekton से पर्दा उठाने वाली है. 

यह भी पढ़ें:-

अगर डीजल कार में एथेनॉल फ्यूल चला जाए तो क्या खराब हो जाएगा इंजन? जानिए जरूरी डिटेल्स 

Published at : 19 Jun 2026 01:07 PM (IST)
Tags :
Nissan Auto News Renault Duster Nissan Tekton Nissan Patrol
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