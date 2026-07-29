Toyota ने कितनी कीमत पर लॉन्च की नई Hilux? जानिए खासियत

Toyota ने भारत में अपनी नई Hilux पिक-अप ट्रक की कीमतों का ऐलान कर दिया है. नई Hilux की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 31.90 लाख रुपये रखी गई है, जो पुराने मॉडल के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि ग्राहकों को इसकी डिलीवरी अगस्त से मिलनी शुरू होगी.

नई Hilux को पहले से ज्यादा मॉडर्न डिजाइन, नए फीचर्स और बेहतरीन ऑफ-रोड तकनीक के साथ पेश किया गया है. हालांकि इसमें कुछ ऐसे फीचर्स की कमी भी है जो अब इस कीमत की दूसरी गाड़ियों में देखने को मिलते हैं.

क्यों खास है नई Toyota Hilux?

नई Toyota Hilux को ज्यादा अपराइट फ्रंट एंड डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें पतले एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं. इसमें हनीकॉम्ब पैटर्न वाली ग्रिल दी गई है और पिकअप में ब्लैक वील आर्च क्लैडिंग, रोल बार्स, 18 इंच के नए अलॉय व्हीव्स और फुटबोर्ड दिया गया है.

गाड़ी में रिडिजाइन बंपर दिया गया है, जो इंटीग्रेटेड स्टेप के साथ आता है. नई Toyota Hilux में 4x2 और 4x4 का ऑप्शन मिलता है.

कितनी है नई Toyota Hilux की कीमत?

नई Toyota Hilux को भारत में तीन वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है. इसका GX 4x2 ऑटोमैटिक वेरिएंट 31.90 लाख रुपये, GX 4x4 ऑटोमैटिक 33.70 लाख रुपये और सबसे टॉप VX 4x4 ऑटोमैटिक वेरिएंट 36.70 लाख रुपये की एक्स-शोरूम कीमत पर मौजूद है. खास बात यह है कि टॉप मॉडल की कीमत पुराने Hilux से सिर्फ 69 हजार रुपये ज्यादा रखी गई है.

फीचर्स की बात करें तो नई Hilux पहले से ज्यादा प्रीमियम महसूस होती है. इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स, फुटबोर्ड, रोल बार, इलेक्ट्रिक ORVMs, नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है.

इसके अलावा इसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा और एयर फिल्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग दिए गए हैं. हालांकि भारतीय मॉडल में ADAS, वेंटिलेटेड सीट्स और डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, जो कुछ ग्राहकों को निराश कर सकते हैं.

गाड़ी का इंजन और डिजाइन

Toyota Hilux में पहले वाला ही 2.8 लीटर फोर सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है. नई Hilux का ये 2.8-लीटर डीजल इंजन 204 bhp की पावर और 500 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इसमें किसी तरह का माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलता. वहीं 4x4 वेरिएंट्स में लो-रेंज गियरबॉक्स, मल्टी-टेरेन मोड्स, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल और कई ऑफ-रोड फीचर्स दिए गए हैं, जिससे यह कठिन रास्तों पर भी शानदार परफॉर्म करती है.

डिजाइन की बात करें तो नई Hilux ने अपनी मजबूत और दमदार पहचान बरकरार रखी है, लेकिन इसमें कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं. आगे की तरफ नई LED हेडलाइट्स, नया फ्रंट ग्रिल, LED फॉग लैंप और बड़े Toyota लेटरिंग दिए गए हैं, जिससे इसका लुक पहले से ज्यादा आकर्षक हो गया है. पीछे की तरफ भी नई टेललाइट्स, नया बंपर और Toyota की बड़ी ब्रांडिंग देखने को मिलती है.

कितने कलर में किया गया पेश?

Toyota इस नई Hilux को Sulphur Metallic, Platinum Pearl White, Attitude Black, Ash, Emotional Red और Super White जैसे कुल छह कलर में पेश कर रही है, जिससे ग्राहकों को अपनी पसंद के हिसाब से ऑप्शन मिल जाते हैं.

भारतीय बाजार में नई Hilux का सीधा मुकाबला Isuzu D-Max से माना जा रहा है. हालांकि Isuzu D-Max काफी पुराना मॉडल हो चुका है और लंबे समय से इसमें बड़े अपडेट नहीं आए हैं. ऐसे में नई Hilux इस समय भारत में प्रीमियम लाइफस्टाइल पिक-अप सेगमेंट में लगभग बिना किसी मजबूत राइवल के नजर आती है.

कीमत में हल्की बढ़ोतरी के बावजूद Toyota ने इसे किफायती रखने की कोशिश की है, जिससे यह ऑफ-रोडिंग पसंद करने वाले और मजबूत पिक-अप की तलाश कर रहे ग्राहकों के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बन सकती है.

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