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हिंदी न्यूज़ऑटोScorpio N Facelift में बढ़े फीचर्स, XUV 7XO की बढ़ी टेंशन

Scorpio N Facelift में बढ़े फीचर्स, XUV 7XO की बढ़ी टेंशन

Mahindra Scorpio N Facelift: महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट बड़े अपडेट्स के साथ आ रही है. जानें कैसे इस फेसलिफ्ट के प्रीमियम फीचर्स ने XUV 7XO से दूरी कम की है और दोनों में क्या अंतर बाकी है.

Written By : सोमनाथ चटर्जी |  Edited By: Himanshu Singh |  Updated at : 29 Jul 2026 10:57 AM (IST)
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Mahindra Scorpio N Facelift: भारत की जब भी एसयूवी का नाम लिया जाता है तो सभी के ही दिमाग में महिंदा की स्कॉर्पियो का नाम आता है. अपने देश में स्कॉर्पियो का अलग ही भौकाल है. क्योंकि, स्कॉर्पियो रोड पर चलती है तो लोगों की निगाहें घूम-घूमकर इस एसयूवी को देखतीं हैं. जबकि अब महिंदा एक बार फिर स्कॉर्पियो को लेकर सुर्ख़ियों में है. क्योंकि, स्कॉर्पियो एन को एक नए और आधुनिक अवतार में पेश करने की तैयारी कर चुकी है. 

कंपनी अपनी सालाना परंपरा को बरकरार रखते हुए इस महीने की 15 तारीख को स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट को आधिकारिक तौर पर बाजार में उतारने जा रही है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि, स्कॉर्पियो का कोई नया मॉडल लॉन्च नहीं हो रहा है केवल मिड-लाइफ फेसलिफ्ट अपडेट है. इस अपडेट में कार के कैबिन और फीचर्स में कई ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसे पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम और हाई-टेक बनाते हैं.

कैबिन में हुए कई अपडेट्स

बता दें कि, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट के इंटीरियर में इस बार सबसे बड़ा बदलाव इसका बिल्कुल नया और बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. यह इंफोटेनमेंट सिस्टम महिंद्रा के लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पर काम करता है और इसमें अब सुरक्षा के लिहाज से 360-डिग्री कैमरा का सपोर्ट भी शामिल कर दिया गया है.

जबकि इसके अलावा गाड़ी के डैशबोर्ड पर नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. एसी वेंट्स के डिजाइन में ताजगी लाई गई है और सेंटर कंसोल के स्विचगियर के साथ-साथ स्टीयरिंग व्हील को भी बिल्कुल नए लेआउट में रीडिजाइन किया गया है.

Scorpio N Facelift में बढ़े फीचर्स, XUV 7XO की बढ़ी टेंशन

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अब मिलेंगे और भी कमाल के फीचर्स

आपको बता दें कि, महिंद्रा ने इस बार स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में आराम और लग्जरी का खास ध्यान रखा है. सबसे बड़ा अपडेट इसमें मिलने वाला पैनोरमिक सनरूफ है. जिसकी मांग ग्राहक काफी समय से कर रहे थे. इसके साथ ही कार में 12-स्पीकर वाला प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं. सुरक्षा के लिहाज से महिंद्रा ने इस फेसलिफ्ट मॉडल में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम का पूरा सूट भी दिया है.

अब XUV 7XO और स्कॉर्पियो एन के बीच कम हुआ अंतर

जानकारी दें दे कि, इन नए और आधुनिक फीचर्स के आने के बाद महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट और XUV 7XO के बीच का गैप अब काफी हद तक कम हो गया है. पहले जहां XUV 7XO अपने हाई-टेक कैबिन और फीचर्स के दम पर एक कदम आगे नजर आती थी. 

वहीं अब स्कॉर्पियो एन भी लगभग उसी कैटेगरी में खड़ी दिख रही है. हालांकि, XUV 7XO में अब भी ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड सेट-अप और कुछ अतिरिक्त प्रीमियम एलिमेंट्स मिलते हैं जो इसे थोड़ा अधिक लग्जरी टच देते हैं.

Scorpio N Facelift में बढ़े फीचर्स, XUV 7XO की बढ़ी टेंशन

क्या रह सकती है कीमत?

बता दें कि, इंजन और पावरट्रेन के मामले में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है. स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट में पहले की तरह ही दमदार 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलता रहेगा. ये दोनों ही इंजन मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ उपलब्ध रहेंगे. 

15 तारीख को होने वाले लॉन्च के साथ ही इसकी नई कीमतों का खुलासा हो जाएगा. नए फीचर्स और ADAS तकनीक जुड़ने के कारण मौजूदा मॉडल के मुकाबले इसकी कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. कुल मिलाकर स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट पहले से दमदार होने वाली है.

यह भी पढ़ें: नया देसी EV स्कूटर लॉन्च, 260 KM रेंज, महज इतनी है कीमत

Published at : 29 Jul 2026 10:57 AM (IST)
Tags :
Mahindra Scorpio N Facelift Scorpio N New Features Scorpio N Vs XUV 7XO Scorpio N 360 Degree Camera
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