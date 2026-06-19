हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोअगर डीजल कार में एथेनॉल फ्यूल चला जाए तो क्या खराब हो जाएगा इंजन? जानिए जरूरी डिटेल्स

अगर डीजल कार में एथेनॉल फ्यूल चला जाए तो क्या खराब हो जाएगा इंजन? जानिए जरूरी डिटेल्स

Ethanol Fuel in Diesel Car: E85 केवल उन गाड़ियों के लिए बनाया गया है जो फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ आते हैं. सामान्य पेट्रोल या E20 पर चलने वाली कारों में E85 का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 19 Jun 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

कार में सही फ्यूल भरवाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन कई बार पेट्रोल पंप पर जल्दबाजी की वजह से गलत फ्यूल टैंक में चला जाता है. अब मार्केट में नॉर्मल पेट्रोल, E20, E85 और डीजल जैसे कई तरह के ईंधन मौजूद हैं, ऐसे में कन्फ्यूजन और बढ़ गई है. बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर गलती से उनकी कार में गलत फ्यूल भर जाए तो क्या होगा? क्या इससे इंजन खराब हो सकता है या फिर केवल फ्यूल बदलने से समस्या दूर हो जाएगी? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं. 

सबसे पहले E20 और E85 को समझना जरूरी है. E20 में 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है, जबकि E85 में लगभग 85 प्रतिशत एथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है. E85 केवल उन गाड़ियों के लिए बनाया गया है जो फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक के साथ आते हैं. सामान्य पेट्रोल या E20 पर चलने वाली कारों में E85 का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

कार की परफॉर्मेंस हो सकती है प्रभावित

अगर किसी E20 या नॉर्मल पेट्रोल कार में गलती से E85 भर दिया जाता है तो शुरुआत में कार की परफॉर्मेंस प्रभावित हो सकती है. इंजन झटके मार सकता है, स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है, पावर कम महसूस हो सकती है और डैशबोर्ड पर चेक इंजन लाइट भी जल सकती है. अगर कार E85 के लिए डिजाइन नहीं की गई है तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल फ्यूल सिस्टम और इंजन के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है.

अगर डीजल कार में गलती से पेट्रोल या E20/E85 भर दिया जाए तो नुकसान ज्यादा गंभीर हो सकता है. डीजल फ्यूल इंजन के कई हिस्सों को चिकनाई प्रदान करता है, जबकि पेट्रोल में यह गुण नहीं होता. ऐसे में गलत फ्यूल इंजन तक पहुंचने पर फ्यूल पंप, इंजेक्टर और अन्य जरूरी पार्ट्स खराब हो सकते हैं. अगर कार को लगातार चलाया जाए तो इंजन को भारी नुकसान पहुंच सकता है और मरम्मत पर बड़ा खर्च आ सकता है. 

पेट्रोल कार में डीजल भरने पर क्या होगा?

दूसरी तरफ यदि पेट्रोल कार में गलती से डीजल भर जाए तो भी समस्या हो सकती है. डीजल और पेट्रोल के दहन की प्रक्रिया अलग-अलग होती है. ऐसे में इंजन ठीक से काम नहीं करेगा, गाड़ी स्टार्ट होने में परेशानी आ सकती है और परफॉर्मेंस काफी खराब हो सकती है. हालांकि नुकसान की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि टैंक में कितना गलत फ्यूल गया है और कार कितनी देर तक चलाई गई है. 

अगर आपको पेट्रोल पंप पर ही पता चल जाए कि गलत फ्यूल भर गया है तो सबसे जरूरी बात यह है कि कार को स्टार्ट न करें. इंजन चालू होते ही गलत फ्यूल पूरे सिस्टम में फैल जाता है और नुकसान बढ़ सकता है. ऐसी स्थिति में कार को टो करके सर्विस सेंटर या मैकेनिक के पास ले जाना चाहिए, जहां फ्यूल टैंक को पूरी तरह खाली करके उसकी सफाई की जा सके.

यह भी पढ़ें:-

Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी? 

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
Read More
Published at : 19 Jun 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Diesel Car Auto News E20 Fuel Ethanol Fuel Ethanol In Diesel Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
अगर डीजल कार में एथेनॉल फ्यूल चला जाए तो क्या खराब हो जाएगा इंजन? जानिए जरूरी डिटेल्स
अगर डीजल कार में एथेनॉल फ्यूल चला जाए तो क्या खराब हो जाएगा इंजन? जानिए जरूरी डिटेल्स
ऑटो
Royal Enfield को टक्कर देने आ गईं 350cc और 650cc की नई Scrambler बाइक्स, जानें कीमत और फीचर्स
Royal Enfield को टक्कर देने आ गईं 350cc और 650cc की नई Scrambler बाइक्स, जानें कीमत और फीचर्स
ऑटो
Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?
Land Cruiser LC300 चलाते हुए नजर आए थलापति विजय, नेताओं के बीच क्यों पॉपुलर है गाड़ी?
ऑटो
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, 1 लाख रुपये से कम में आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक
महंगे पेट्रोल से मिलेगी निजात, 1 लाख रुपये से कम में आते हैं ये 5 इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Shiv Sena Split: उद्धव की 'सेना' के बागी सैनिक! | Maharashtra Shiv Sena UBT Crisis | Uddhav | Shinde
Maharashtra Politics |Shiv Sena UBT Split: Uddhav Thackeray के 6 सांसद बागी, कैसे बचेगी पार्टी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
मायावती से मुलाकात के 5 लाख और टिकट के 3.35 करोड़! इन दावों पर आया बसपा चीफ का बयान
स्पोर्ट्स
MLC T20 LEAGUE: आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
आईपाएल 2026 में 0,0 पर आउट,अब MLC टी20 लीग में पहुंचते ही लगाया शतक, ठोक दिए इतने रन
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
इंडिया
NEET Papaer Leak: कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से NEET मामले में कर दी बड़ी डिमांड
कॉकरोच जनता पार्टी ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अभिजीत दीपके ने सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
विश्व
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
होर्मुज से कैसे निकलेंगे जहाज, क्या देना होगा टोल? ईरान-अमेरिका पीस डील के बाद अब ये होंगे नए नियम
जनरल नॉलेज
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऊंची-ऊंची छतों वाले पुराने घर हमेशा ठंडे क्यों रहते थे? हैरान कर देगा इसके पीछे का साइंस
ऑटो
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है काला धुआं, समझ लीजिए खराब हो गई है यह चीज
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget