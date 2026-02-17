आज लॉन्च होगी Nissan Gravite, बजट MPV में मिलेंगे कई शानदार फीचर्स, जानें कीमत

निसान भारत में अपनी पहली एमपीवी Nissan Gravite को आज यानी 17 फरवरी 2026 को लॉन्च करने जा रही है. अब तक कंपनी भारत में मुख्य रूप से एसयूवी सेगमेंट में गाड़ियां बेचती रही है, लेकिन अब वह अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने की तैयारी में है. Nissan Gravite कंपनी की भारत में पहली एमपीवी होगी. लॉन्च के समय ही इसकी आधिकारिक कीमत की घोषणा की जाएगी. आइए आइए इसके फीचर्स, डिजाइन और इंजन पर नजर डालते हैं.

डिजाइन और प्लेटफॉर्म

Nissan Gravite को CMF-A Plus प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है. यह वही प्लेटफॉर्म है, जिस पर छोटी और चार मीटर से कम लंबाई वाली गाड़ियां बनाई जाती हैं. डिजाइन की बात करें तो इसमें नए LED DRLs, बड़ा फ्रंट ग्रिल, अलग बंपर, नए डिजाइन के व्हील और नए कलर ऑप्शन मिल सकते हैं. कंपनी ने दिसंबर 2025 में इसके डिजाइन की झलक दिखाई थी, जिससे साफ है कि यह एमपीवी मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक के साथ आएगी.

फीचर्स होंगे मॉडर्न और यूजफुल

Nissan Gravite में कई मॉडर्न फीचर्स दिए जा सकते हैं. इसमें 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, पुश बटन स्टार्ट और स्टॉप, रेन सेंसिंग वाइपर, वायरलेस चार्जिंग पैड और कूल्ड ग्लोव बॉक्स जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है. ये सभी फीचर्स इसे बजट एमपीवी सेगमेंट में मजबूत बनाते हैं.

इंजन और परफॉर्मेंस

इस एमपीवी में एक लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है. यही इंजन Renault Triber में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन लगभग 72 हॉर्स पावर और 96 न्यूटन मीटर टॉर्क दे सकता है. ट्रांसमिशन के लिए पांच स्पीड मैनुअल और पांच स्पीड एएमटी का विकल्प मिल सकता है. यह इंजन शहर और परिवार दोनों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कीमत और मुकाबला

Nissan Gravite की संभावित एक्स शोरूम कीमत करीब छह लाख रुपये के आसपास हो सकती है. बजट एमपीवी सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Renault Triber और Maruti Ertiga से होगा. अपनी कीमत और फीचर्स के आधार पर Nissan Gravite इस सेगमेंट में मजबूत विकल्प बन सकती है.

