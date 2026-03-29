हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोElectric Car Care Tips: इलेक्ट्रिक कार का सही मेंटेनेंस कैसे करें? जानें आसान और असरदार उपाय

Electric Car Care Tips: इलेक्ट्रिक कार का सही मेंटेनेंस कैसे करें? जानें आसान और असरदार उपाय

Electric Car Care Tips: इलेक्ट्रिक कार का सही ध्यान रखना मुश्किल नहीं है, बस कुछ आसान Tips अपनानी होती हैं. आइए जानें आसान EV केयर टिप्स जो बैटरी लाइफ बढ़ाएं और खर्च कम करें.

By : गौतम सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में इलेक्ट्रिक कारें तेजी से पॉपुलर हो रही हैं, लेकिन कई लोग अभी भी यह सोचकर EV नहीं खरीदते कि इसकी बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी. सच यह है कि अब कंपनियां बैटरी पर लंबी वारंटी देती हैं, जिससे बड़ी चिंता खत्म हो जाती है. फिर भी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इलेक्ट्रिक कार सालों तक अच्छी चले, तो उसका सही ध्यान रखना जरूरी है. अच्छी बात ये है कि EV का मेंटेनेंस आसान होता है, बस कुछ छोटी आदतें अपनानी होती हैं.

बैटरी चार्जिंग का सही तरीका क्या है?

इलेक्ट्रिक कार की सबसे जरूरी चीज उसकी बैटरी होती है, इसलिए इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है. हमेशा बैटरी को 20% से 80% के बीच रखना सबसे अच्छा माना जाता है. हर बार 100% चार्ज करना जरूरी नहीं होता और बैटरी को पूरी तरह खाली भी नहीं होने देना चाहिए. अगर बैटरी 20% से नीचे आ जाए, तो उसे चार्ज कर लेना बेहतर होता है. इससे बैटरी पर कम दबाव पड़ता है और उसकी लाइफ लंबे समय तक बनी रहती है. 

फास्ट चार्जिंग का इस्तेमाल कब करें?

आजकल ज्यादातर EV में फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलती है, जिससे कार बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है. ये सुविधा काफी काम की है, खासकर जब आप जल्दी में हों या लंबी जर्नी पर जा रहे हों. लेकिन हर बार फास्ट चार्जिंग करना सही नहीं है. इसमें बैटरी को कम समय में ज्यादा पावर मिलती है, जिससे गर्मी बढ़ती है. यही गर्मी धीरे-धीरे बैटरी की सेहत पर असर डाल सकती है. इसलिए रोजाना इस्तेमाल के लिए नॉर्मल चार्जिंग बेहतर होती है. 

पार्किंग और मौसम का रखें ध्यान

गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि आपकी कार पर भी पड़ता है. खासकर इलेक्ट्रिक कार की बैटरी ज्यादा गर्मी में जल्दी प्रभावित हो सकती है. इसलिए कोशिश करें कि कार को हमेशा छांव में या कवर पार्किंग में खड़ा करें. धूप में खड़ी कार की बैटरी ज्यादा गर्म हो सकती है और अगर उसी समय चार्जिंग की जाए तो नुकसान बढ़ सकता है. ठंडी और सुरक्षित जगह पर पार्किंग करने से बैटरी की लाइफ बेहतर रहती है और कार का परफॉर्मेंस भी अच्छा बना रहता है.

ड्राइविंग स्टाइल से भी पड़ता है असर

आप कार कैसे चलाते हैं, इसका सीधा असर बैटरी पर पड़ता है. इलेक्ट्रिक कारें तेज एक्सीलरेशन के लिए जानी जाती हैं, लेकिन बार-बार तेज चलाना और अचानक ब्रेक लगाना सही नहीं है. ऐसी ड्राइविंग से बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है और उसकी लाइफ कम हो सकती है. इसके बजाय स्मूथ और आराम से ड्राइव करना बेहतर होता है. कई EV में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जिससे ब्रेक लगाने पर बैटरी थोड़ी चार्ज भी होती है. सही तरीके से ड्राइविंग करने से आप बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं और रेंज भी बेहतर मिलती है.

ये भी पढ़ें:- नई कार खरीदने का है प्लान! Mahindra XUV 7XO को टक्कर देने आ रही हैं ये कारें, देखें लिस्ट 

About the author गौतम सिंह

गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके पास करीब 4 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से पिछले 1.5 साल से वह ABP Live से जुड़े हुए हैं.

गौतम ने अपने करियर में नेशनल, वर्ल्ड, राजनीति, चुनाव और विभिन्न राज्यों से जुड़ी खबरों पर काम किया है. उन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Central University of South Bihar, गया से पूरी की है. इससे पहले वह ETV Bharat, हैदराबाद में भी कार्य कर चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Mar 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Electric Car Auto News Charging Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Electric Car Care Tips: इलेक्ट्रिक कार का सही मेंटेनेंस कैसे करें? जानें आसान और असरदार उपाय
Electric Car Care Tips: इलेक्ट्रिक कार का सही मेंटेनेंस कैसे करें? जानें आसान और असरदार उपाय
ऑटो
एंबुलेस को नहीं दिया रास्ता तो भरना होगा इतना मोटा चालान, यहां जानें क्या कहते हैं नियम?
एंबुलेस को नहीं दिया रास्ता तो भरना होगा इतना मोटा चालान, यहां जानें क्या कहते हैं नियम?
ऑटो
लॉन्च हुई KTM 890 Adventure R Rally 2026, जानें क्यों खास है ये एडवेंचर बाइक
लॉन्च हुई KTM 890 Adventure R Rally 2026, जानें क्यों खास है ये एडवेंचर बाइक
ऑटो
10 लाख के बजट में कौन सी SUV है आपकी फैमिली के लिए बेहतर? यहां देखें लिस्ट
10 लाख के बजट में कौन सी SUV है आपकी फैमिली के लिए बेहतर? यहां देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
क्या ईरान में होगा ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने भेजे 3500 सैनिक, घातक होने वाला है युद्ध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बदायूं में नेत्रहीन फरियादी से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसएसपी ने किया सस्पेंड
बदायूं में नेत्रहीन फरियादी से बदसलूकी करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, एसएसपी ने किया सस्पेंड
बॉलीवुड
रूढ़िवादी परिवार में पले-बढ़े आमिर खान, बोले- मुझे रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी
रूढ़िवादी परिवार में पले-बढ़े आमिर खान, बोले- मुझे रोमांटिक फिल्में देखने की इजाजत नहीं थी
विश्व
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
पाकिस्तान में कितने का मिल रहा LPG सिलेंडर? कीमत जान रह जाएंगे हैरान, सिर्फ इतने दिनों का बचा स्टॉक
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
LIVE: जंग के बीच पाकिस्तान का नया दावा, कहा- होर्मुज से 20 और जहाजों के निकालने पर सहमत हुआ ईरान
जनरल नॉलेज
Cheapest Petrol In India: भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, जानें क्यों है कीमत में इतना अंतर?
भारत में कहां मिलता है सबसे सस्ता पेट्रोल, जानें क्यों है कीमत में इतना अंतर?
ट्रेंडिंग
Video: हिप्पोपोटेमस की लाश को नोचना पड़ा भारी, बारूद जैसे ब्लास्ट से लकड़बग्गों की लग गई लंका
हिप्पोपोटेमस की लाश को नोचना पड़ा भारी, बारूद जैसे ब्लास्ट से लकड़बग्गों की लग गई लंका
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget