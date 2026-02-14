हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटो10 लाख से कम में चाहिए कोई बेस्ट CNG कार? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें डिटेल्स

10 लाख से कम में चाहिए कोई बेस्ट CNG कार? ये ऑप्शन्स आपके लिए रहेंगे बेस्ट, जानें डिटेल्स

Affordable CNG Cars: यहां हम आपको उन 5 CNG कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो शानदार माइलेज, सेफ्टी और फीचर्स के साथ मिडिल क्लास के लिए बेस्ट विकल्प साबित हो सकती हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Updated at : 14 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में कई सीएनजी कारें बेहतरीन माइलेज, कम मेंटेनेंस कॉस्ट और किफायती फ्यूल के साथ मिलती हैं. . पेट्रोल और डीजल की तुलना में CNG कारें ज्यादा माइलेज देती हैं और चलाने में भी सस्ती पड़ती हैं. यहां हम आपको 10 लाख रुपये से कम बजट वाली टॉप 5 CNG कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो काफी पॉपुलर हैं. 

Maruti Swift CNG

Maruti Swift CNG इंडियन मार्केट की पॉपुलर हैचबैक है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.20 लाख से 9.20 लाख रुपये तक जाती है. CNG मोड में यह 32.85 Km/kg का माइलेज देती है. सेफ्टी के लिए इसमें अब सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिलते हैं. वहीं, फीचर्स की बात करें तो इसमें 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है. स्टाइलिश डिजाइन और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के चलते यह मिडिल क्लास फैमिली के लिए बेस्ट ऑप्शन है.

Tata Punch CNG

अगर आप SUV चाहते हैं तो Tata Punch CNG आपके लिए सही चॉइस हो सकती है. इसकी कीमत 7.30 लाख से 10.17 लाख रुपये के बीच है. ARAI के मुताबिक यह 26.99 Km/kg का माइलेज देती है. इसमें डुअल सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी, 10.25-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल एयरबैग और मजबूत बॉडी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. माइक्रो-SUV डिजाइन और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इसे कम बजट में बेस्ट SUV बनाते हैं.

Maruti WagonR CNG

Maruti Suzuki WagonR CNG भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली और सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार है. इसकी कीमत 6.69 लाख से 7.14 लाख रुपये तक जाती है. इसका 34.05 Km/kg माइलेज इसे डेली कम्यूटर्स के लिए बेहद खास बनाता है. 1.0-लीटर K-Series इंजन के साथ यह कार कम मेंटेनेंस और Maruti के बड़े सर्विस नेटवर्क की वजह से मिडिल क्लास का फेवरेट विकल्प है.

Nissan Magnite CNG

Nissan Magnite CNG एक प्रीमियम और स्टाइलिश SUV है. इसकी कीमत 6.89 लाख रुपये से शुरू होती है और यह 27.6 Km/kg का माइलेज देती है. फीचर्स की बात करें तो इसमें 360-डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर और 6 एयरबैग्स शामिल हैं. इसका स्टाइलिश डिजाइन और वैल्यू-फॉर-मनी पोजिशनिंग इसे इस लिस्ट में खास बनाते हैं. हालांकि, निसान का सर्विस नेटवर्क सीमित है, जिससे छोटे शहरों में थोड़ी दिक्कत आ सकती है.

यह भी पढ़ें:-

पेट्रोल खर्च की टेंशन खत्म, 3.80 लाख रुपये सस्ती मिल रही Tata की ये EV, जानिए डिटेल्स

Published at : 14 Feb 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Nissan Magnite Maruti Swift Tata Punch Affordable CNG Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
Advertisement

वीडियोज

Janhit: Shankaracharya Avimukteshwaranand पर Yogi ने आज फिर उठाए सवाल! | Prayagraj
किम जोंग उन की बेटी..बनेगी नॉर्थ कोरिया की 'बेबी तानाशाह' ? | Janhit | ABP News
UP Police Fake Encounter Case: 'हाफ एनकाउंटर' का सच..जज के सामने कैदी ने खोल दी यूपी पुलिस की पोल!
Crime News : दिल्ली में ह़ॉरर कांड की LIVE पिक्चर | Sansani
Patna Neet Student Death: छात्रा छत से गिर गई या गिरा दी गई? परिजनों का गंभीर आरोप! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
कोलकाता एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट को मिली बम से उड़ाने की धमकी, रोक लिया गया विमान, टॉयलेट से मिला लेटर
महाराष्ट्र
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद भागने लगा था शूटर, सामने आया नया CCTV फुटेज
क्रिकेट
IND vs PAK: कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में कैसा है भारत और पाकिस्तान का टी20 रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
Friday OTT Release: 'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड पर OTT पर पार्टनर संग एजॉय करें ये नई रिलीज
'कोहरा 2' से 'द कॉन्ज्यूरिंग लास्ट राइट्स' तक, वैलेंटाइन वीकेंड के लिए वॉच लिस्ट में शामिल करें ये नई रिलीज
विश्व
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, जानें क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
कौन हैं किम जू ऐ? नॉर्थ कोरिया की चौथी पीढ़ी की नेता बनने को तैयार, क्या है किम जोंग उन से रिश्ता
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
बांग्लादेश चुनाव में कितने हिंदू उम्मीदवारों ने हासिल की जीत? किस पार्टी से है नाता, जानें सब कुछ
यूटिलिटी
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
सराय काले खां से कब चलने लगेगी रैपिड रेल, मेरठ जाने वालों को कब से मिलेगी राहत?
जनरल नॉलेज
Seva Teerth Inauguration: संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
संसद भवन से लेकर राजपथ तक, जानें अब कौन-सा किस नाम से जाना जाएगा?
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Embed widget