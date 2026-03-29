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नई कार खरीदने की नहीं जरूरत, गाड़ी में ये सस्ते गैजेट्स कराएं इस्टॉल, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे

Car Gadgets: आपके रोजाना के सफर के लिए कार में कुछ जरूरी गैजेट्स होना काफी जरूरी है. ये गैजेट्स आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा बेहतर कर देंगे. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 29 Mar 2026 10:14 AM (IST)
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सड़क पर बढ़ते एक्सीडे्ंट्स को देखते हुए सिर्फ सावधानी से गाड़ी चलाना ही काफी नहीं रह गया है. टेक्नोलॉजी ने अब कार सेफ्टी को एक नया मोड़ दे दिया है, जहां छोटे-छोटे गैजेट्स भी आपकी बड़ी सुरक्षा कर सकते हैं. खास बात यह है कि ये गैजेट्स महंगे नहीं होते और आसानी से आपकी कार में लगाए जा सकते हैं. चाहे आपकी कार नई हो या पुरानी, कुछ जरूरी डिवाइस आपके सफर को ज्यादा सेफ, आरामदायक और टेंशन-फ्री बना सकते हैं. 

इन जरूरी गैजेट्स के बारे में जानना जरूरी

  • सबसे पहला जरूरी गैजेट डैशकैम है. यह एक छोटा सा कैमरा होता है, जो कार के आगे का पूरा वीडियो रिकॉर्ड करता है. सड़क पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो यह रिकॉर्डिंग सच्चाई सामने लाने में काफी मदद करती है. आजकल कई लोग इसे डिजिटल गवाह भी मानते हैं, क्योंकि यह बिना किसी पक्षपात के पूरी घटना रिकॉर्ड करता है.
  • दूसरा जरूरी गैजेट कार बैटरी जंपर है. अक्सर ऐसा होता है कि अचानक कार स्टार्ट नहीं होती, खासकर तब जब बैटरी डाउन हो जाती है. ऐसी हालत में अगर आसपास कोई मदद न मिले तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं. बैटरी जंपर यही काम आसान करता है. इसकी मदद से आप बिना किसी दूसरी कार या मैकेनिक के अपनी गाड़ी को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं. यह खासकर लंबी यात्राओं या सुनसान जगहों पर बहुत काम का साबित होता है.
  • तीसरा गैजेट हेड-अप डिस्प्ले है, जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस को ज्यादा सेफ बनाता है. यह डिवाइस आपकी कार की जरूरी जानकारी जैसे स्पीड, नेविगेशन या दूसरे अलर्ट्स को सीधे विंडशील्ड पर दिखाता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ड्राइव करते समय आपको बार-बार नीचे मीटर देखने की जरूरत नहीं पड़ती.
  • चौथा सबसे जरूरी गैजेट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) है. कई बार लोग टायर के प्रेशर पर ध्यान नहीं देते जबकि यही एक बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है. TPMS लगातार टायर में हवा के प्रेशर को मॉनिटर करता है और जैसे ही प्रेशर कम या ज्यादा होता है, यह तुरंत अलर्ट देता है. सही टायर प्रेशर न केवल सेफ्टी के लिए जरूरी है, बल्कि इससे गाड़ी का माइलेज भी बेहतर होता है और टायर की उम्र भी बढ़ती है. 

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Published at : 29 Mar 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Auto News Car Safety Car Buying Guide Car Gadgets
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