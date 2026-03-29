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हिंदी न्यूज़ऑटोSuzuki लॉन्च करने जा रही नया मैक्सी स्कूटर, जानिए कितने एडवांस होंगे फीचर्स?

Suzuki लॉन्च करने जा रही नया मैक्सी स्कूटर, जानिए कितने एडवांस होंगे फीचर्स?

Suzuki Burgman जल्द नया मैक्सी स्कूटर लॉन्च करने वाली है. इसका मुकाबला Yamaha Aerox 155, Hero Xoom और TVS Ntorq 150 से होगा. आइए इसके डिजाइन, फीचर्स और इंजन की पूरी डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 29 Mar 2026 10:31 AM (IST)
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सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया 2 अप्रैल 2026 को अपना नया टू-व्हीलर लॉन्च करने जा रही है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसका टीजर भी जारी किया है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह नया मैक्सी-स्कूटर हो सकता है. माना जा रहा है कि यह Burgman Street का नया जनरेशन मॉडल हो सकता है, जिसमें कई बड़े अपडेट देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं कि इसके फीचर्स कितने एडवांस होंगे?

डिजाइन में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे?

टीजर से साफ है कि नए स्कूटर का डिजाइन काफी मॉडर्न और प्रीमियम होगा. इसमें बड़ा फ्रंट एप्रन और चौड़ा बॉडी डिजाइन देखने को मिल सकता है, जो इसे एक असली मैक्सी-स्कूटर लुक देगा. सबसे बड़ा बदलाव इसके हेडलाइट में देखने को मिल सकता है. इसमें स्प्लिट LED हेडलैंप और DRLs दिए जा सकते हैं. इसके अलावा, डिजाइन में ग्लोबल Burgman स्कूटर्स की झलक भी देखने को मिल सकती है.

क्या मिलेगा नया इंजन और परफॉर्मेंस?

अभी तक कंपनी ने इंजन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार ज्यादा पावरफुल इंजन दिया जा सकता है. अगर Suzuki नया इंजन लाती है, तो यह स्कूटर सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि लंबी दूरी के लिए भी बेहतर साबित हो सकता है. यही कारण है कि इसे Yamaha Aerox 155 और Hero Xoom 160 जैसे पावरफुल स्कूटर्स को टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है.

फीचर्स कितने एडवांस होंगे?

नए Suzuki स्कूटर में कई मॉडर्न फीचर्स मिलने की उम्मीद है. इसमें डिजिटल डिस्प्ले, स्मार्ट कनेक्टिविटी, LED लाइटिंग और बेहतर सीट कम्फर्ट जैसे फीचर्स शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा, कंपनी इस बार ज्यादा प्रीमियम फील देने पर फोकस कर सकती है, जिससे ये स्कूटर रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ लंबी राइड के लिए भी अच्छा विकल्प बने.

कीमत और मुकाबला

मौजूदा Burgman Street की कीमत 93,000 से 97,000 (एक्स-शोरूम) के बीच है. नए मॉडल की कीमत इससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, खासकर अगर इसमें ज्यादा फीचर्स और पावरफुल इंजन दिया जाता है. लॉन्च के बाद इसका सीधा मुकाबला Yamaha Aerox 155, TVS Ntorq 150 और Hero Xoom 160 जैसे स्कूटर्स से होगा.

ये भी पढ़ें:- 

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Published at : 29 Mar 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Suzuki Auto News INDIA Burgman Maxi Scooter 2026
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