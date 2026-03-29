हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोइलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मजे ही मजे! सरकार ने आगे बढ़ाई सब्सिडी की तारीख, इतना मिलेगा फायदा

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मजे ही मजे! सरकार ने आगे बढ़ाई सब्सिडी की तारीख, इतना मिलेगा फायदा

Electric Two-Wheeler Subsidy: सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को अब 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है. यह फायदा PM E-DRIVE Scheme के तहत दिया जा रहा है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 29 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Preferred Sources

इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बढ़ती मांग के बीच सरकार लगातार लोगों को इन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. खासकर इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है ताकि आम लोगों के लिए इन्हें सस्ता और किफायती बनाया जा सके. इसी कड़ी में एक अच्छी खबर यह है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को आगे बढ़ा दिया है. 

दरअसल, सरकार ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर मिलने वाली सब्सिडी को अब 31 जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया है. यह फायदा PM E-DRIVE Scheme के तहत दिया जा रहा है. पहले यह योजना मार्च 2026 तक खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इसे कुछ महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. 

ग्राहकों को कितनी सब्सिडी मिलेगी?

इस योजना के तहत अब इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक खरीदने पर ग्राहकों को 2,500 किलोवाट प्रति घंटा (बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से) सब्सिडी मिलेगी. हालांकि, इसकी एक लिमिट तय की गई है. एक गाड़ी पर अधिकतम 5 हजार रुपये तक ही छूट मिलेगी. यानी अगर आप नया इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदते हैं तो सीधे उसकी कीमत में इतनी कमी आ सकती है, जिससे आपकी जेब पर बोझ थोड़ा कम होगा. 

क्या है सरकार का प्लान?

सरकार का प्लान है कि इसके जरिए बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए. इस स्कीम के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को प्रॉफिट देने का टारगेट रखा गया है. इसके साथ ही यह फायदा उन मॉडल्स पर मिलेगा जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपये एक्स-शोरूम तक है. इस पूरी योजना के लिए सरकार ने करीब 1,772 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. 

इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने की रफ्तार बनी रहे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सब्सिडी अचानक बंद कर दी जाती तो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कीमत बढ़ सकती थी और इससे ग्राहकों की रुचि कम हो सकती थी. इसलिए सरकार धीरे-धीरे बदलाव लाना चाहती है ताकि बाजार पर अचानक असर न पड़े. 

यह भी पढ़ें:-

नई कार खरीदने की नहीं जरूरत, गाड़ी में ये सस्ते गैजेट्स कराएं इस्टॉल, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे 

Published at : 29 Mar 2026 11:48 AM (IST)
Tags :
Auto News Electric Two Wheeler Electric Two-Wheeler Subsidy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मजे ही मजे! सरकार ने आगे बढ़ाई सब्सिडी की तारीख, इतना मिलेगा फायदा
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर मजे ही मजे! सरकार ने आगे बढ़ाई सब्सिडी की तारीख
ऑटो
Suzuki लॉन्च करने जा रही नया मैक्सी स्कूटर, जानिए कितने एडवांस होंगे फीचर्स?
Suzuki लॉन्च करने जा रही नया मैक्सी स्कूटर, जानिए कितने एडवांस होंगे फीचर्स?
ऑटो
नई कार खरीदने की नहीं जरूरत, गाड़ी में ये सस्ते गैजेट्स कराएं इस्टॉल, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे
नई कार खरीदने की नहीं जरूरत, गाड़ी में ये सस्ते गैजेट्स कराएं इस्टॉल, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे
ऑटो
Electric Car Care Tips: इलेक्ट्रिक कार का सही मेंटेनेंस कैसे करें? जानें आसान और असरदार उपाय
Electric Car Care Tips: इलेक्ट्रिक कार का सही मेंटेनेंस कैसे करें? जानें आसान और असरदार उपाय
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'हूती की इंट्री' से इजरायल में खलबली ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Gujrat News: धमाके से सिहर उठा पूरा इलाका, सिलेंडर फटने से हड़कंप! | Fire News | Rajkot News
Chitra Tripathi: लगातार हमले, फिर भी नहीं झुका ईरान | Iran US Israel War | Trump | Janhit
Iran Israel War: ईरान का बड़ा पलटवार, 24 घंटे में ताबड़तोड़ हमले | Mojtaba | America | Trump
Sandeep Charudhary: 29वें दिन भी जारी है जंग, दुनिया पर संकट भारी! | Seedha Sawal | World War 3
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
8वीं पास 'साइबर किंगपिन' गिरफ्तार, 2 साल में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, 10 राज्यों में था फैला जाल
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
32 जिले...140 विधानसभा सीट, अखिलेश यादव की विशाल रैली आज, दादरी में भरेंगे चुनावी हुंकार
आईपीएल 2026
RCB vs SRH 1st Innings Highlights: पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
पहले ईशान किशन, फिर अनिकेत वर्मा ने बेंगलुरु को धोया; लड़खड़ाने का बाद भी बनाए 201 रन
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
हेल्थ
Cyclospora Cayetanensis: ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?
ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?
यूटिलिटी
ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक
ब्लैक में मिले LPG सिलेंडर में गैस पूरी है या नहीं, घर पर ऐसे कर सकते हैं चेक
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget