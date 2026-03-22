नई कार खरीदने से पहले जरूर करें ये 5 टेस्ट, ऐसे बचा सकते हैं लाखों का नुकसान

Tests Before Buying Car: अगर आप भी जल्द ही अपनी नई कार की डिलीवरी लेने जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. कई बार कार डीलर्स गलती से या जानबूझकर ऐसी कार सौंप देते हैं, जिसमें छोटे-मोटे डेंट, स्क्रैच, या पुराना मॉडल होने जैसी समस्याएं होती हैं.

ऐसे में लाखों का नुकसान होने से बचने के लिए आपको डिलीवरी लेने से पहले 5 जरूरी टेस्ट जरूर करने चाहिए. आइए जानते हैं ये जरूरी टेस्ट कौन-कौन से हैं.

1. कार के एक्सटीरियर का ध्यान से इंस्पेक्शन करें

कार की डिलीवरी लेने से पहले उसकी बॉडी का अच्छे से टेस्ट करें. दिन की रोशनी या फ्लैशलाइट का उपयोग करके कार पर छोटे-मोटे डेंट, स्क्रैच या जंग के निशान को ध्यान से चेक करें. किसी भी तरह की खामी मिलने पर तुरंत डीलर को बताएं.

2. हेडलैंप से लेकर टेललैंप तक सभी लाइट्स की जांच करें

नई कार में हेडलाइट, फॉग लाइट, टेल लाइट, ब्रेक लाइट, साइड मिरर की लाइट्स, नंबर प्लेट लाइट और रिफ्लेक्टर्स की कार्यक्षमता को अच्छी तरह से जांचें. अगर कोई भी लाइट सही से काम नहीं कर रही है, तो भविष्य में आपको काफी परेशानी हो सकती है.

3. कार के इंटीरियर का बारीकी से टेस्ट करें

कार के इंटीरियर का सही से परीक्षण करना बहुत जरूरी है. डैशबोर्ड, स्टीयरिंग व्हील, माउंटेड कंट्रोल्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डैशबोर्ड के स्टोरेज कंपार्टमेंट्स की सही हालत और कामकाज को जांचें. इंटीरियर की गुणवत्ता ही कार में आराम और अनुभव को तय करती है.

4. सेफ्टी फीचर्स को अच्छी तरह से चेक करें

कार में मौजूद सेफ्टी फीचर्स जैसे सीट बेल्ट्स, चाइल्ड सेफ्टी सीट एंकर, पावर विंडो सिस्टम और पार्किंग सेंसर्स को जरूर टेस्ट करें. यह सुनिश्चित करें कि ये सभी फीचर्स ठीक से काम कर रहे हैं, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी न हो.

5. कार के बोनट के अंदरूनी हिस्से की जांच करें

कार के इंजन कम्पार्टमेंट का भी निरीक्षण करें. इंजन ऑयल, कूलेंट, ब्रेक ऑयल और पावर स्टीयरिंग फ्लूइड की स्थिति जांचें. यह सुनिश्चित करें कि कोई लीक या खराबी न हो, ताकि गाड़ी लंबी उम्र तक अच्छी परफॉर्मेंस दे.