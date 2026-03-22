हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोक्या है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? ये हैं 10 लाख से कम की टॉप कारें, जिनमें मिलता है यह फीचर

क्या है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? ये हैं 10 लाख से कम की टॉप कारें, जिनमें मिलता है यह फीचर

Automatic Climate Control Cars: भारत में 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली कई कारों में यह फीचर मिलता है. आइए जानते हैं यह कैसे काम करता है और किन कारों में मिलता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 22 Mar 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल कारों में स्मार्ट फीचर्स बढ़ रहे हैं. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसा ही एक फीचर है, जो कार के अंदर का तापमान खुद कंट्रोल करता है. साधारण AC में आपको बार-बार तापमान और फैन स्पीड बदलनी पड़ती है, लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं करना पड़ता. आप सिर्फ एक बार अपनी पसंद का तापमान सेट कर देते हैं, जैसे 22 डिग्री या 24 डिग्री और उसके बाद सिस्टम खुद ही काम करता है. यह कार के अंदर के तापमान के हिसाब से कूलिंग या फैन स्पीड को एडजस्ट करता रहता है. यही वजह है कि आजकल ये फीचर काफी पॉपुलर हो गया है और बजट कारों में भी मिलने लगा है.

Tata Altroz में मिलता है ये फीचर

Tata Altroz एक प्रीमियम हैचबैक कार है, जिसमें आपको Automatic Climate Control का फीचर मिलता है. इसकी कीमत करीब 6.30 लाख रुपये से शुरू होकर 10.51 लाख रुपये तक जाती है. इस कार के XT, XZ और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में यह फीचर दिया गया है. इसके अलावा इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Android Auto और Apple CarPlay जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग और EBD जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

Tata Nexon में भी मिलता है लग्जरी फीचर

Tata Nexon भारत की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. इसके कुछ वेरिएंट्स (जो 10 लाख रुपये के आसपास आते हैं) उसमें आपको Automatic Climate Control का फीचर मिल जाता है. ये कार अपनी मजबूत बॉडी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. इसके अलावा इसमें पावरफुल इंजन और कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Baleno में कम कीमत में आराम

Maruti Suzuki Baleno एक बहुत ही पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक है. इसके Zeta और Alpha जैसे टॉप वेरिएंट्स में Automatic Climate Control का फीचर मिलता है. Baleno का माइलेज भी अच्छा है और इसका मेंटेनेंस आसान है क्योंकि मारुति का सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है.

Hyundai i20 में मिलता है प्रीमियम एक्सपीरियंस

Hyundai i20 अपने शानदार इंटीरियर और फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसके Sportz और Asta वेरिएंट्स में Automatic Climate Control का फीचर दिया गया है. इसकी कीमत करीब 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 10.48 लाख रुपये तक जाती है. इसमें डुअल एयरबैग, EBD और कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं.

ये भी पढ़ें: नए अवतार में जल्द आ रही Maruti Suzuki Fronx, Punch को देगी टक्कर, जानें क्या होगा खास

Published at : 22 Mar 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Budget Cars Cars Under 10 Lakh Automatic Climate Control Cars With Climate Control
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
क्या है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? ये हैं 10 लाख से कम की टॉप कारें, जिनमें मिलता है यह फीचर
क्या है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? ये हैं 10 लाख से कम की टॉप कारें, जिनमें मिलता है यह फीचर
ऑटो
Cars Price Hike 2026: BMW से लेकर MINI तक, महंगी होने जा रही ये लग्जरी कारें, देखें लिस्ट
Cars Price Hike 2026: BMW से लेकर MINI तक, महंगी होने जा रही ये लग्जरी कारें, देखें लिस्ट
ऑटो
मार्च 2026 में EV खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका, टाटा और हुंडई की EV पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
मार्च 2026 में EV खरीदने वालों के लिए बड़ा मौका, टाटा और हुंडई की EV पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट
ऑटो
BNCAP टेस्ट में किन गाड़ियों ने मारी बाजी? जानें 2026 की बेस्ट सेफ्टी वाली कारें
BNCAP टेस्ट में किन गाड़ियों ने मारी बाजी? जानें 2026 की बेस्ट सेफ्टी वाली कारें
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
ईरान ने मार गिराया इजरायल का F-16 फाइटर जेट? IRGC का दावा, IDF ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव ने 'मिशन-27' के लिए चल दिया नया कार्ड, सपा चीफ का दांव बढ़ाएगा BJP की टेंशन?
अखिलेश यादव ने 'मिशन-27' के लिए चल दिया नया कार्ड, सपा चीफ का दांव बढ़ाएगा BJP की टेंशन?
बॉलीवुड
ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
ईद पर रेड अनारकली में धुरंधर एक्ट्रेस आयशा खान ने बिखेरा जलवा, लुक्स से लूटी लाइमलाइट
विश्व
'अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
'पाकिस्तान पर हमला हुआ तो हम मुंबई-दिल्ली पर...', PAK के पूर्व हाई कमिश्नर की भारत को गीदड़भभकी
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
इंडिया
'जब अमेरिका-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
'जब US-इजरायल गारंटी दें कि अब...', ईरानी राष्ट्रपति ने PM मोदी को बताई जंग रोकने की शर्त
विश्व
अमेरिका की FBI के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
अमेरिका की FBI के पूर्व डायरेक्टर रॉबर्ट मुलर का निधन, डोनाल्ड ट्रंप ने कसा तंज
शिक्षा
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ईरान में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते हैं पढ़ाई? आंकड़े जान आप भी रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget