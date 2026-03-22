क्या है ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल? ये हैं 10 लाख से कम की टॉप कारें, जिनमें मिलता है यह फीचर

आजकल कारों में स्मार्ट फीचर्स बढ़ रहे हैं. ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसा ही एक फीचर है, जो कार के अंदर का तापमान खुद कंट्रोल करता है. साधारण AC में आपको बार-बार तापमान और फैन स्पीड बदलनी पड़ती है, लेकिन इस सिस्टम में ऐसा नहीं करना पड़ता. आप सिर्फ एक बार अपनी पसंद का तापमान सेट कर देते हैं, जैसे 22 डिग्री या 24 डिग्री और उसके बाद सिस्टम खुद ही काम करता है. यह कार के अंदर के तापमान के हिसाब से कूलिंग या फैन स्पीड को एडजस्ट करता रहता है. यही वजह है कि आजकल ये फीचर काफी पॉपुलर हो गया है और बजट कारों में भी मिलने लगा है.

Tata Altroz में मिलता है ये फीचर

Tata Altroz एक प्रीमियम हैचबैक कार है, जिसमें आपको Automatic Climate Control का फीचर मिलता है. इसकी कीमत करीब 6.30 लाख रुपये से शुरू होकर 10.51 लाख रुपये तक जाती है. इस कार के XT, XZ और उससे ऊपर के वेरिएंट्स में यह फीचर दिया गया है. इसके अलावा इसमें 7-इंच टचस्क्रीन, Android Auto और Apple CarPlay जैसे स्मार्ट फीचर्स भी मिलते हैं. सेफ्टी के लिए इसमें डुअल एयरबैग और EBD जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं.

Tata Nexon में भी मिलता है लग्जरी फीचर

Tata Nexon भारत की सबसे पॉपुलर SUV में से एक है. इसके कुछ वेरिएंट्स (जो 10 लाख रुपये के आसपास आते हैं) उसमें आपको Automatic Climate Control का फीचर मिल जाता है. ये कार अपनी मजबूत बॉडी और 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए जानी जाती है. इसके अलावा इसमें पावरफुल इंजन और कई मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं.

Maruti Baleno में कम कीमत में आराम

Maruti Suzuki Baleno एक बहुत ही पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक है. इसके Zeta और Alpha जैसे टॉप वेरिएंट्स में Automatic Climate Control का फीचर मिलता है. Baleno का माइलेज भी अच्छा है और इसका मेंटेनेंस आसान है क्योंकि मारुति का सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है.

Hyundai i20 में मिलता है प्रीमियम एक्सपीरियंस

Hyundai i20 अपने शानदार इंटीरियर और फीचर्स के लिए जानी जाती है. इसके Sportz और Asta वेरिएंट्स में Automatic Climate Control का फीचर दिया गया है. इसकी कीमत करीब 5.99 लाख रुपये से शुरू होकर 10.48 लाख रुपये तक जाती है. इसमें डुअल एयरबैग, EBD और कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं.