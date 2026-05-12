1 करोड़ रुपये की बाइक मुंबई में हुई डिलीवर, खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान

Ducati ने भारत में अपनी बेहद खास और लिमिटेड एडिशन सुपरबाइक Ducati Panigale V4 Lamborghini लॉन्च कर दी है. इस बाइक की कीमत करीब 1 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जिससे यह भारत की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव बाइक्स में शामिल हो गई है. खास बात यह है कि इस सुपरबाइक की पहली डिलीवरी मुंबई में हो चुकी है और दुनियाभर में इसकी सभी यूनिट्स पहले ही बिक चुके हैं.

खास डिजाइन और हाई परफॉर्मेंस के साथ की गई पेश

यह बाइक Lamborghini और Ducati की साझेदारी का नया उदाहरण है. दोनों कंपनियों ने मिलकर इस बाइक को खास डिजाइन और हाई परफॉर्मेंस के साथ तैयार किया है. यह सुपरबाइक Lamborghini की शानदार सुपरकार Lamborghini Revuelto से प्रेरित है. बाइक का डिजाइन काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव रखा गया है, जिससे यह सड़क पर बेहद अलग और आकर्षक दिखाई देती है.

नई Ducati Panigale V4 Lamborghini में 1,103cc का दमदार V4 इंजन दिया गया है, जो करीब 218 bhp की पावर जनरेट करता है. यह इंजन बाइक को बेहद तेज रफ्तार और शानदार परफॉर्मेंस देता है. कंपनी ने इसमें हल्के कार्बन फाइबर पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, जिससे बाइक का वजन कम हुआ है और इसकी स्पीड और हैंडलिंग और बेहतर हो गई है.

इस सुपरबाइक में कई प्रीमियम और रेसिंग फीचर्स भी दिए गए हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन, रेसिंग एग्जॉस्ट, खास डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स और एडवांस एयरोडायनामिक पार्ट्स मिलते हैं. बाइक का हर हिस्सा इसे एक हाई-परफॉर्मेंस मशीन बनाने के लिए तैयार किया गया है. Ducati ने इसे सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि लग्जरी और एक्सक्लूसिव फील देने के लिए भी डिजाइन किया है.

दुनियाभर में बनाई गई 630 यूनिट्स

यह बाइक बेहद लिमिटेड संख्या में बनाई गई है. दुनियाभर में इसकी केवल 630 यूनिट्स तैयार की गई हैं, जबकि 63 यूनिट्स खास VIP ग्राहकों के लिए रिजर्व रखी गई हैं. यही वजह है कि यह बाइक लॉन्च होते ही पूरी दुनिया में बिक गई. भारत में भी इसकी बहुत कम यूनिट्स आई हैं, जिससे इसकी एक्सक्लूसिविटी और ज्यादा बढ़ गई है.

कंपनी हर ग्राहक को इस बाइक के साथ स्पेशल सर्टिफिकेट, कस्टमाइज्ड कवर और प्रीमियम एक्सेसरीज भी दे रही है. बाइक पर यूनिक सीरियल नंबर भी दिया गया है, जिससे हर यूनिट खास बन जाती है. यह सुपरबाइक सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि बाइक प्रेमियों और कलेक्टर्स के लिए एक ड्रीम मशीन मानी जा रही है.

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