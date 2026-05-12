Thar में लगवाना चाहते हैं एयरलेस टायर तो कितना आएगा खर्च? समझें पूरा हिसाब-किताब

Mahindra Thar अपने दमदार लुक और शानदार ऑफ-रोडिंग क्षमता के लिए काफी पसंद की जाती है. कई लोग अपनी Thar को और ज्यादा यूनिक और एडवांस बनाने के लिए Airless Tyres यानी बिना हवा वाले टायर लगवाने के बारे में सोचते हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर इन टायरों की कीमत कितनी होती है और क्या ये सच में फायदे का सौदा हैं. आइए विस्तार से जानते हैं.

क्या होते हैं Airless Tyres?

Airless Tyres ऐसे टायर होते हैं जिनमें हवा भरने की जरूरत नहीं पड़ती. ये खास डिजाइन और मजबूत रबर स्ट्रक्चर के साथ बनाए जाते हैं. इनमें पंचर होने का खतरा लगभग खत्म हो जाता है. यही वजह है कि इन्हें भविष्य की टायर टेक्नोलॉजी माना जा रहा है. दुनिया की कई बड़ी कंपनियां जैसे Michelin और Bridgestone इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं. हालांकि अभी ये टायर आम बाजार में बहुत ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं.

Thar में Airless Tyres लगवाने का खर्च कितना होगा?

अगर आप Mahindra Thar में Airless Tyres लगवाना चाहते हैं तो इसका खर्च काफी ज्यादा हो सकता है. फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में एक Airless Tyre की कीमत लगभग 40 हजार से 1 लाख रुपये तक जा सकती है. यानि Thar के चारों टायर बदलने पर करीब 2 लाख से 4 लाख रुपये तक का खर्च आ सकता है. अगर इंपोर्ट ड्यूटी और फिटमेंट खर्च भी जोड़ दिया जाए तो कीमत और बढ़ सकती है. यही वजह है कि फिलहाल ये टायर सिर्फ प्रीमियम या एक्सपेरिमेंटल कैटेगरी में आते हैं.

Airless Tyres के फायदे क्या हैं?

Airless Tyres का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें पंचर नहीं होता. ऑफ-रोडिंग के दौरान पत्थर, कील या खराब रास्तों का ज्यादा असर नहीं पड़ता. इसके अलावा बार-बार हवा चेक करवाने की जरूरत भी खत्म हो जाती है. ये टायर ज्यादा मजबूत माने जाते हैं और खराब रास्तों पर बेहतर टिकाऊपन दे सकते हैं. यही वजह है कि एडवेंचर पसंद करने वाले लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं.

क्या हैं इसके नुकसान?

हालांकि Airless Tyres अभी नई टेक्नोलॉजी हैं, इसलिए इनके कुछ नुकसान भी हैं. सबसे बड़ा नुकसान इनकी बहुत ज्यादा कीमत है. इसके अलावा इनकी रिपेयरिंग भी आसान नहीं है. कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाई स्पीड पर इनका कम्फर्ट सामान्य टायरों जितना अच्छा नहीं होता. यही वजह है कि अभी ये बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं.

क्या Thar के लिए सही विकल्प हैं Airless Tyres?

अगर आप अपनी Thar को यूनिक लुक देना चाहते हैं और ऑफ-रोडिंग का ज्यादा शौक रखते हैं, तो Airless Tyres आपके लिए एक अलग विकल्प हो सकते हैं. लेकिन आम इस्तेमाल और बजट के हिसाब से फिलहाल अच्छे क्वालिटी वाले All-Terrain टायर ज्यादा बेहतर और सस्ते विकल्प माने जाते हैं.

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