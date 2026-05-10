फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग
Family Crash Test: कारों की सुरक्षा जांचने के लिए Global NCAP क्रैश टेस्ट करती है और उसके आधार पर कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.
आज के समय में कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह यात्रियों की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा भी बन गई है. इसी वजह से अब कार खरीदते समय लोग सेफ्टी रेटिंग पर भी ध्यान देने लगे हैं. कारों की सुरक्षा जांचने के लिए Global NCAP (GNCAP) क्रैश टेस्ट करती है और उसके आधार पर कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है. अगर किसी कार को 0 स्टार मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि दुर्घटना के समय वह यात्रियों को सही सेफ्टी देने में सक्षम नहीं है. यहां हम ऐसी ही कारों के बारे में बताने जा रहे हैं.
Citroen e-C3
Citroën e-C3 एक इलेक्ट्रिक हैचबैक है, लेकिन सुरक्षा के मामले में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. Global NCAP के क्रैश टेस्ट में इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 0 स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 स्टार मिला है. टेस्ट में पाया गया कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कमजोर है और साइड टक्कर के समय यात्रियों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं रहती.
Maruti Suzuki Eeco
Maruti Suzuki Eeco एक पॉपुलर फैमिली और कमर्शियल वैन है, लेकिन सेफ्टी टेस्ट में यह भी कमजोर साबित हुई है. इसे भी Global NCAP में 0 स्टार रेटिंग मिली है. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें एयरबैग होने के बावजूद ड्राइवर के सीने और घुटनों को चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है. इसका बॉडी शेल भी मजबूत नहीं पाया गया, जिससे दुर्घटना के समय सुरक्षा कम हो जाती है.
Maruti Suzuki S-Presso
Maruti Suzuki S-Presso को शुरुआत में 0 स्टार मिले थे, लेकिन बाद में इसमें सुधार करके 1 स्टार रेटिंग हासिल हुई. अब इसमें डुअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका बॉडी स्ट्रक्चर और फुटवेल एरिया अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं माना जाता. तेज स्पीड में टक्कर के दौरान सुरक्षा को लेकर इसमें अभी भी कमी देखी जाती है.
Renault Kwid
Renault Kwid अपनी डिजाइन और किफायती कीमत की वजह से काफी लोकप्रिय है, लेकिन सेफ्टी के मामले में यह भी पीछे रही है. इसे Global NCAP में 1 स्टार मिला है. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें ड्राइवर के सिर की सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन सीने और पैरों की सुरक्षा कमजोर पाई गई है.
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo को मजबूत SUV माना जाता है, लेकिन क्रैश टेस्ट में इसका प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा. इसे भी केवल 1 स्टार रेटिंग मिली है. इसमें साइड इम्पैक्ट और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कम रेटिंग दी गई है. बाहर से मजबूत दिखने के बावजूद, सुरक्षा मानकों पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतर पाई.
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Source: IOCL