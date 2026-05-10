हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोफैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग

फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग

Family Crash Test: कारों की सुरक्षा जांचने के लिए Global NCAP क्रैश टेस्ट करती है और उसके आधार पर कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है. आइए डिटेल्स जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 10 May 2026 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

आज के समय में कार सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह यात्रियों की सुरक्षा का एक अहम हिस्सा भी बन गई है. इसी वजह से अब कार खरीदते समय लोग सेफ्टी रेटिंग पर भी ध्यान देने लगे हैं. कारों की सुरक्षा जांचने के लिए Global NCAP (GNCAP) क्रैश टेस्ट करती है और उसके आधार पर कारों को 0 से 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाती है. अगर किसी कार को 0 स्टार मिलते हैं तो इसका मतलब होता है कि दुर्घटना के समय वह यात्रियों को सही सेफ्टी देने में सक्षम नहीं है. यहां हम ऐसी ही कारों के बारे में बताने जा रहे हैं. 

Citroen e-C3

Citroën e-C3 एक इलेक्ट्रिक हैचबैक है, लेकिन सुरक्षा के मामले में इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. Global NCAP के क्रैश टेस्ट में इसे एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 0 स्टार और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिर्फ 1 स्टार मिला है. टेस्ट में पाया गया कि इसका बॉडी स्ट्रक्चर कमजोर है और साइड टक्कर के समय यात्रियों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं रहती.

Maruti Suzuki Eeco

Maruti Suzuki Eeco एक पॉपुलर फैमिली और कमर्शियल वैन है, लेकिन सेफ्टी टेस्ट में यह भी कमजोर साबित हुई है. इसे भी Global NCAP में 0 स्टार रेटिंग मिली है. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें एयरबैग होने के बावजूद ड्राइवर के सीने और घुटनों को चोट लगने का खतरा ज्यादा रहता है. इसका बॉडी शेल भी मजबूत नहीं पाया गया, जिससे दुर्घटना के समय सुरक्षा कम हो जाती है.

Maruti Suzuki S-Presso

Maruti Suzuki S-Presso को शुरुआत में 0 स्टार मिले थे, लेकिन बाद में इसमें सुधार करके 1 स्टार रेटिंग हासिल हुई. अब इसमें डुअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसका बॉडी स्ट्रक्चर और फुटवेल एरिया अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं माना जाता. तेज स्पीड में टक्कर के दौरान सुरक्षा को लेकर इसमें अभी भी कमी देखी जाती है.

Renault Kwid

Renault Kwid अपनी डिजाइन और किफायती कीमत की वजह से काफी लोकप्रिय है, लेकिन सेफ्टी के मामले में यह भी पीछे रही है. इसे Global NCAP में 1 स्टार मिला है. रिपोर्ट के अनुसार, इसमें ड्राइवर के सिर की सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन सीने और पैरों की सुरक्षा कमजोर पाई गई है. 

Mahindra Bolero Neo

Mahindra Bolero Neo को मजबूत SUV माना जाता है, लेकिन क्रैश टेस्ट में इसका प्रदर्शन उम्मीद से कमजोर रहा. इसे भी केवल 1 स्टार रेटिंग मिली है. इसमें साइड इम्पैक्ट और बच्चों की सुरक्षा को लेकर कम रेटिंग दी गई है. बाहर से मजबूत दिखने के बावजूद, सुरक्षा मानकों पर यह पूरी तरह खरा नहीं उतर पाई.

यह भी पढ़ें:-

बेहद खास है इलेक्ट्रिक कार का ये फीचर, चलते-चलते ही चार्ज कर देता है बैटरी, जानिए डिटेल्स 

 

Published at : 10 May 2026 02:24 PM (IST)
Tags :
Maruti Suzuki Renault Kwid Affordable Cars Family Crash Test Best Unsafe Cars
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग
फैमिली की सेफ्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये पॉपुलर कारें, क्रैश टेस्ट में मिली 0 रेटिंग
ऑटो
बेहद खास है इलेक्ट्रिक कार का ये फीचर, चलते-चलते ही चार्ज कर देता है बैटरी, जानिए डिटेल्स
बेहद खास है इलेक्ट्रिक कार का ये फीचर, चलते-चलते ही चार्ज कर देता है बैटरी, जानिए डिटेल्स
ऑटो
गर्मियों में CNG कार के साथ लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी
गर्मियों में CNG कार के साथ लापरवाही पड़ सकती है भारी, इन चीजों का ख्याल रखना बेहद जरूरी
ऑटो
इंडिया में राइट तो दूसरे देशों में लेफ्ट साइड पर क्यों होती है ड्राइवर सीट? जानिए इसके पीछे वजह
इंडिया में राइट तो दूसरे देशों में लेफ्ट साइड पर क्यों होती है ड्राइवर सीट? जानिए इसके पीछे वजह
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay Oath Ceremony: शपथ के बाद विजय सरकार के पहले फैसलों पर सबकी नजर | Breaking
UP Cabinet Expansion News: UP राजनीति में बड़ा संकेत | BJP | CM Yogi
Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: 'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
'राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं', जब राहुल गांधी से मीटिंग के बाद विजय ने खारिज की थीं अफवाहें
जम्मू और कश्मीर
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना बोले- 'कांग्रेस की राजनीति लटकाना, अटकाना और मटकाना वाली रही'
इंडिया
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
कौन हैं 29 साल की एस कीर्तना, जो बनीं 'विजय' सरकार की सबसे कम उम्र की मंत्री? जानें
आईपीएल 2026
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
क्या हार्दिक पांड्या की होगी वापसी, जैकब बेथल को मिलेगा एक और मौका? देखें RCB-MI की संभावित प्लेइंग 11
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
थलपति विजय की पहली सैलरी थी 500 रुपये, आज एक फिल्म के लिए चार्ज करते हैं इतने करोड़
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
राहुल गांधी से लेकर अन्नामलाई तक... विजय के शपथग्रहण समारोह में विपक्ष के कौन बड़े नेता हुए शामिल?
यूटिलिटी
WFH Jobs News: 62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
62 लाख वाले की गूगल जॉब, 36 लाख वाले शख्स का है वर्क फ्रॉम होम, दोनों में से कौन करता है ज्यादा बचत?
हेल्थ
Hantavirus: नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
नॉर्मल बुखार को मेडिकल इमरजेंसी बना सकता है हंतावायरस, रूह कंपा देगी डॉक्टर की यह चेतावनी
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget