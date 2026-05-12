'धुरंधर' के बाद तीन पार्ट वाली फिल्म से तहलका मचाएंगे रणवीर सिंह, अब भगवान शिव के किरदार में नजर आएंगे 'हमजा'
Ranveer Singh Upcoming Film: रणवीर सिंह ने 'धुरंधर' से खूब वाहवाही लूटी है. अब एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म 'द इम्मोर्टल्स ऑफ मेलुहा' के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाने की तैयारी कर रहे हैं.
रणवीर सिंह ने धुरंधर में हमजा और जसकिरत सिंह के किरादार में दर्शकों का खूब दिल जीता. अब एक्टर एक नए अवतार के साथ दर्शकों को चौंकाने की तैयारी कर रहे हैं. दरअसल रणवीर सिंह अपने करियर के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं. लेटेस्ट खबरों के मुताबिक, अभिनेता ने 'द इम्मोर्टल्स ऑफ मेलुहा' के राइट्स हासिल कर लिए हैं. उन्होंने इस पौराणिक गाथा को एक भव्य सिनेमाई ट्रिलॉजी के रूप में बनाने केलिए बिरला स्टूडियोज के साथ साझेदारी की है. चलिए यहां इस फिल्म के बारे में सारी डिटेल जानते हैं.
रणवीर सिंह अब इस फिल्म में आएंगे नजर
धुरंधर फ्रेचाइजी की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद फैस अब रणवीर सिंह के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हर कोई ये जाने के लिए बेकरार है कि एक्टर अब कैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएंगे. वहीं पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द इम्मोर्टल्स ऑफ मेलुहा' का फिल्म एडेप्टेशन फिलहाल राइटिंग फेज में है, और रणवीर और अनन्या बिरला इस पर एक्टिवली काम कर रहे हैं.
कब शुरू होगी पहले पार्ट की शूटिंग
पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया है, “रणवीर सिंह लंबे समय से 'मेलुहा' को बड़े पर्दे पर लाने के लिए एक्साइटेड थे. हाल ही में एक्यूजिशन हुआ है और प्रोजेक्ट अब ऑफिशियली डेवलेपमेंट फेज में है. मेकर्स इस फ्रेंचाइज़ी को एक लॉन्ग टर्म सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में देख रहे हैं और प्लानिंग तीन फिल्मों में कहानी सुनाने की है, राइटिंग वर्क कार्य शुरू हो चुका है और टीम स्क्रीनप्ले और वर्ल्ड बिल्डिंग पर काम कर रही है. इसके पहले भाग की शूटिंग 2028 में शुरू होने की उम्मीद है.”
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रणवीर सिंह निभाएंगे भगवान शिव का किरदार
दिलचस्प बात यह है कि खबरों के अनुसार रणवीर सिंह इस ट्रिलॉजी में भगवान शिव की भूमिका निभाएंगे. बाकी कलाकारों को अभी फाइनल किया जाना बाकी है, लेकिन मेकर्स फिल्म के लिए डायरेक्टर को लॉक करने से पहले स्क्रीप्ट डेवलेपमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने आगे बताया, “निर्देशक को तभी फाइनल किया जाएगा जब स्क्रिप्टिंग का काम एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाएगा,फिलहाल, पूरा फोकस मैटिरियल डेवलेपमिंग पर है.”
रणवीर सिंह वर्क फ्रंट
रणवीर सिंह 'द इम्मोर्टल्स ऑफ मेलुहा' की शूटिंग 2028 में शुरू होगी लेकिन उससे पहले एक्टर आदित्य धर की अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग साल 2027 में शुरू करेंगे. इनके अलावा रणवीर के पास जय मेहता की प्रलय भी है इसकी शूटिंग इसी साल अगस्त में शुरू होगी.
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