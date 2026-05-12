तुलसी के पौधे को रोज देते हैं पानी फिर भी सूख जाता है? करें ये काम

Tulsi Plant Care: भारतीय घरों में तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं माना जाता, बल्कि इसे घर की सुख-शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. साथ ही सुबह-शाम तुलसी के पास दीपक जलाना और जल चढ़ाना कई परिवारों की रोज की परंपरा होती है. यही वजह है कि जब तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो लोग परेशान होने लगते हैं. वही कई बार लोगें को शिकायत होती है कि वे रोज पानी देते हैं, फिर भी पौधा मुरझाने लगता है. उनको समझ नहीं आता कि गलती कहां हो रही है. ऐसे में आपको बता दें कि, सिर्फ पानी देना ही काफी नहीं होता, तुलसी को सही धूप, सही मिट्टी और थोड़ी देखभाल की भी जरूरत होती है. वही अगर कुछ छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो तुलसी का पौधा लंबे समय तक हरा-भरा रह सकता है.

ज्यादा पानी भी बन सकता है परेशानी

अक्सर लोग सोचते हैं कि रोज ज्यादा पानी देने से तुलसी हमेशा ताजी रहेगी, लेकिन यही पर वे सबसे बड़ी गलती कर देते हैं. जरूरत से ज्यादा पानी देने पर पौधे की जड़ें सड़ने लगती हैं और पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं. ऐसे में तुलसी को तभी पानी देना चाहिए जब मिट्टी ऊपर से सूखी लगे. वही गर्मियों में थोड़ा ज्यादा पानी देना पड़ सकता है, लेकिन सर्दियों और बरसात में कम पानी ही काफी होता है. साथ ही गमले में नीचे छेद जरूर होना चाहिए ताकि अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके. ध्यान रखें अगर पानी गमले में जमा रहेगा तो पौधा जल्दी खराब हो सकता है.

यह भी पढ़ेंः घर में पड़ा पुराना मोबाइल बन सकता है खेत का CCTV, बस करना होगा ये काम

धूप और मिट्टी का सही ध्यान रखना जरूरी

तुलसी का पौधा खुली और हल्की धूप वाली जगह पर सबसे अच्छा बढ़ता है. वही सुबह की धूप इसके लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है. लेकिन अगर पौधे को पूरे दिन तेज धूप या बिल्कुल अंधेरी जगह में रखा जाए तो यह कमजोर होने लगता है. इसके अलावा यह भी ध्यान रखें कि मिट्टी भी ढीली और साफ होनी चाहिए ताकि जड़ों तक हवा पहुंच सके. कई लोग गीली या बहुत भारी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं, जिससे पौधा धीरे-धीरे सूखने लगता है. ऐसे में मिट्टी में थोड़ा रेत और जैविक खाद मिलाकर इस्तेमाल करें इससे पौधा स्वस्थ रहता है. साथ ही समय-समय पर सूखी पत्तियां और टहनियां काटते रहना भी जरूरी है, इससे नई पत्तियां जल्दी निकलती हैं और पौधा घना बनता है.

तुलसी को प्यार और नियमित देखभाल की जरूरत

तुलसी का पौधा बहुत नाजुक होता है, इसलिए इसे रोज ध्यान से देखना जरूरी है. अगर पत्तियों पर कीड़े या सफेद दाग दिखें तो तुरंत नीम के पानी का हल्का छिड़काव करना चाहिए. बारिश और ठंडी हवा से भी तुलसी को बचाना जरूरी होता है. हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिस घर में तुलसी हरी-भरी रहती है वहां सुख, शांति और अच्छी ऊर्जा बनी रहती है. इसलिए लोग इसे मां तुलसी का रूप मानकर पूजा करते हैं. वही तुलसी की सही देखभाल सिर्फ पौधे को हरा रखने के लिए नहीं, बल्कि घर की परंपरा और भावनाओं को जीवित रखने के लिए भी जरूरी मानी जाती है. जिसको थोड़ी सी मेहनत और प्यार से तुलसी का पौधा हमेशा आपके आंगन की शोभा बना रह सकता है.

यह भी पढ़ेंः छत पर कैसे उगा सकते हैं बैंगन, तरीका जान लेंगे तो खुश हो जाएंगी मम्मी