क्या अभी बाइक खरीदना है फायदे का सौदा? दिल्ली में 2028 तक बैन होने जा रहे पेट्रोल टू-व्हीलर

दिल्ली में आने वाले समय में टू-व्हीलर मार्केट पूरी तरह बदल सकता है. दरअसल, दिल्ली सरकार की नई ड्राफ्ट EV पॉलिसी 2026-2030 में एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया है, जिसके तहत अप्रैल 2028 से नई पेट्रोल बाइक और स्कूटर के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जा सकती है. यानी अगर यह नियम लागू हो जाता है तो उसके बाद दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स ही नए रजिस्ट्रेशन के साथ खरीदे जा सकेंगे. ऐसे में ऑटो सेक्टर और आम लोगों के बीच काफी चर्चा शुरू हो गई है.

सरकार का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम जरूरी है. दिल्ली में सबसे ज्यादा संख्या टू-व्हीलर्स की है और यही वजह है कि सरकार अब इस सेगमेंट को तेजी से इलेक्ट्रिक बनाना चाहती है. आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में कुल गाड़ियों में करीब 67 प्रतिशत हिस्सेदारी दोपहिया वाहनों की है. इसलिए सरकार मानती है कि अगर बाइक और स्कूटर इलेक्ट्रिक हो जाएंगे तो प्रदूषण काफी हद तक कम किया जा सकता है.

नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक

इस प्रस्ताव का मतलब यह नहीं है कि पुराने पेट्रोल बाइक और स्कूटर बंद हो जाएंगे. जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल टू-व्हीलर हैं, वे उन्हें पहले की तरह इस्तेमाल कर सकेंगे. रोक सिर्फ नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर होगी. यानी 2028 के बाद अगर कोई नया टू-व्हीलर खरीदना चाहेगा तो उसे इलेक्ट्रिक मॉडल ही लेना पड़ सकता है.

नई EV पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को कई फायदे देने की भी तैयारी है. सरकार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है. ड्राफ्ट के अनुसार पहले साल बैटरी क्षमता के हिसाब से 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है. इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट दी जा सकती है ताकि लोग आसानी से EV खरीद सकें.

सरकार का क्या है प्लान?

सरकार चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क बढ़ाने पर भी काम करेगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करना आसान हो सके. इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ सकता है जो कम बजट वाली पेट्रोल बाइक खरीदना चाहते हैं.

आज भी भारत में लाखों लोग रोजमर्रा के इस्तेमाल और ज्यादा माइलेज के लिए पेट्रोल बाइक को पसंद करते हैं. ऐसे में अगर 2028 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही होंगी, तो बाजार पूरी तरह बदल जाएगा. इसी वजह से कई लोग मान रहे हैं कि अगर किसी को पेट्रोल बाइक खरीदनी है तो आने वाले कुछ साल सही समय हो सकते हैं.

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