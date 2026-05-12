हिमंत बिस्वा सरमा मंगलवार (12 मई) को लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. खानापारा के पशु चिकित्सा महाविद्यालय मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं. एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया.

हिमंत बिस्व सरमा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ-साथ NDA शासित राज्यों के 40 से अधिक मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है.

#WATCH | Assam: US Ambassador to India Sergio Gor arrives in Guwahati to attend the Swearing-in Ceremony of Himanta Biswa Sarma-led Assam government pic.twitter.com/nSQmA3qMen — ANI (@ANI) May 12, 2026

NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल

राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सुबह 11 बजकर 40 मिनट पर हिमंत बिस्वा सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे. बता दें कि बीजेपी नीत गठबंधन के 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व में पहली बार सत्ता में आने के बाद से यह राज्य में NDA का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा.

NDA में बीजेपी, असम गण परिषद (अगप) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) शामिल हैं. गठबंधन ने 126 सदस्यीय विधानसभा में रिकॉर्ड 102 सीट पर जीत दर्ज की है. बीजेपी ने अकेले 82 सीट जीतकर राज्य में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है, जबकि अगप और बीपीएफ को 10-10 सीट मिली है.

गठबंधन सहयोगियों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल

हिमंत बिस्वा सरमा के साथ ही मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों के शपथ ग्रहण करने की भी संभावना है, जिसमें सभी गठबंधन सहयोगियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. शपथ ग्रहण समारोह के बाद हिमंत सरकार के पहले 100 दिन की प्राथमिकताओं को प्रस्तुत करने की उम्मीद है. इनमें भूमि अधिकारों और अतिक्रमण हटाने के अभियानों से संबंधित योजनाएं शामिल होंगी.

बता दें कि बीजेपी को ये प्रचंड चुनावी जीत पहचान, भूमि और सुरक्षा के मुद्दों को उठाते हुए लगातार किए गए प्रचार अभियान के बाद मिली है. हिमंत बिस्वा सरमा पहले ही कह चुके हैं कि नई सरकार विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी.

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