भारत में इस दिन लॉन्च होगी नई रेनॉ डस्टर, पहली बार मिलेगी 7 साल की वारंटी, जानें फीचर्स

भारत में नई रेनॉ डस्टर जल्द ही एंट्री करने वाली है. इस SUV में 7 साल की वारंटी, नया डिजाइन, 10 इंच स्क्रीन और ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 26 Feb 2026 10:32 AM (IST)
Preferred Sources

रेनॉ की मशहूर SUV डस्टर एक बार फिर भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है. कंपनी ने बताया है कि नई रेनॉ डस्टर को भारत में 17 मार्च 2026 को लॉन्च किया जाएगा. यह SUV पहले भी मिड साइज सेगमेंट में काफी पसंद की गई थी. दिसंबर 2022 में इसे बंद कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी अपने नए प्लान पर काम कर रही थी. अब रेनॉ सीधे नया ग्लोबल मॉडल भारत में लॉन्च कर रही है. 

नई डस्टर की बुकिंग 21,000 रुपये में शुरू हो चुकी है. कंपनी का कहना है कि टर्बो पेट्रोल मॉडल की डिलीवरी अप्रैल 2026 के बीच तक शुरू हो सकती है. वहीं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल की डिलीवरी साल 2026 में दिवाली के आसपास शुरू होने की उम्मीद है. इस बार रेनॉ अपनी नई डस्टर के साथ 7 साल की वारंटी दे रही है, जो भारत में कंपनी की तरफ से पहली बार दी जा रही है.

डिजाइन में क्या है नया?

भारत में आने वाली नई डस्टर का लुक काफी Strong रखा गया है. इसमें नया डिजाइन वाला हेडलैंप दिया गया है और पीछे कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप लगाए गए हैं. गाड़ी का बोनट उभरा हुआ है, जिससे यह और दमदार दिखती है. आगे की तरफ बड़ा बंपर और ग्रिल पर रेनॉ का लोगो दिया गया है. इसके अलावा चौड़े व्हील आर्च, रूफ रेल्स और पीछे अलग रंग का बंपर इंसर्ट इसे अट्रैक्टिव बनाते हैं.

अंदर मिलेंगे कई नए फीचर्स

नई डस्टर का इंटीरियर सरल और काम का रखा गया है. इसमें 10.2 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जिसमें गूगल सपोर्ट भी होगा. इसके साथ वायरलेस फोन चार्जिंग, हल्की लाइटिंग, पैनोरमिक सनरूफ, पावर टेलगेट और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ड्राइवर सीट 6 तरह से एडजस्ट की जा सकती है और आगे की सीटें ठंडी रखने की सुविधा भी मिलेगी. सुरक्षा के लिए इसमें 360 डिग्री कैमरा और 17 फीचर वाला ADAS पैकेज दिया गया है. कंपनी के अनुसार इसका बूट स्पेस छत तक मापने पर करीब 700 लीटर है, जिससे यह लंबी जर्नी के लिए भी सही साबित हो सकती है.

Published at : 26 Feb 2026 10:32 AM (IST)
New Renault Duster Renault SUV New Duster Features Duster Launch Date
