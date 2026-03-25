घर पर कार धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान

आजकल कई लोग अपनी कार घर पर ही धोना पसंद करते हैं. इससे पैसे की बचत होती है और समय भी बचता है. लेकिन अगर सही तरीके से कार नहीं धोई जाए, तो इससे कार को नुकसान भी हो सकता है. छोटी-छोटी गलतियां कार के पेंट, ग्लास और बॉडी पर असर डाल सकती हैं. अगर आप भी घर पर कार धोते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन-सी गलतियां आपकी कार की सेहत खराब कर सकती हैं और सही तरीका क्या है.

घरेलू नुस्खे बन सकते हैं नुकसान की वजह

बहुत से लोग कार धोने के लिए डिशवॉश लिक्विड, कपड़े धोने का डिटर्जेंट या शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं. यह सबसे बड़ी गलती होती है. ये प्रोडक्ट्स कार के पेंट के लिए नहीं बने होते और धीरे-धीरे उसकी ऊपरी परत को खराब कर देते हैं. इसके अलावा नींबू, बेकिंग सोडा और विनेगर जैसे घरेलू नुस्खे भी कार के लिए नुकसानदायक होते हैं. इनमें मौजूद केमिकल्स पेंट पर छोटे-छोटे खरोंच बना देते हैं और मेटल पार्ट्स पर जंग लगने का खतरा बढ़ा देते हैं. शुरुआत में ये चीजें कार को साफ जरूर कर देती हैं, लेकिन लंबे समय में कार की शाइन और वैल्यू दोनों कम कर देती हैं. इसलिए हमेशा कार के लिए बने खास शैम्पू का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

धूप में धोना भी बिगाड़ता है कार का लुक

कई लोग कार साफ करने के लिए पुराने कपड़े, तौलिया या टी-शर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ये भी एक बड़ी गलती है. इन कपड़ों में धूल फंसी होती है, जो कार की बॉडी पर स्क्रैच बना देती है. खासकर डार्क कलर कारों में यह जल्दी दिखाई देता है. इसके अलावा धूप में कार धोना भी सही नहीं है. तेज गर्मी में पानी जल्दी सूख जाता है, जिससे कार पर पानी के दाग रह जाते हैं. इससे कार की चमक कम हो जाती है और पेंट जल्दी खराब होने लगता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार हमेशा साफ और चमकदार दिखे, तो उसे हमेशा छांव में या ठंडी जगह पर धोना चाहिए.

सही तरीके से बनी रहती है शाइन और वैल्यू

कार धोने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है. हमेशा कार के नीचे वाले हिस्से और टायर से सफाई शुरू करें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गंदगी होती है. इसके बाद ऊपर की बॉडी और छत को साफ करें. माइक्रोफाइबर कपड़ा या स्पॉन्ज का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह पेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता. साथ ही हमेशा कार वॉश शैम्पू का ही उपयोग करें. एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि मॉडर्न कारों में मल्टी-लेयर पेंट होता है, जिसे सही देखभाल की जरूरत होती है. गलत तरीके से सफाई करने पर यह लेयर धीरे-धीरे खराब हो सकती है.

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