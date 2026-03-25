हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोCar Care Tips: घर पर कार धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Car Care Tips: घर पर कार धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान

Car Cleaning Tips: कई लोग पैसे बचाने के लिए घर पर ही कार धोना पसंद करते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो ये जानना जरूरी है कि कौन-सी गलतियां आपकी कार को खराब कर सकती हैं और सही तरीका क्या है.

By : गौतम सिंह | Updated at : 25 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Preferred Sources

आजकल कई लोग अपनी कार घर पर ही धोना पसंद करते हैं. इससे पैसे की बचत होती है और समय भी बचता है. लेकिन अगर सही तरीके से कार नहीं धोई जाए, तो इससे कार को नुकसान भी हो सकता है. छोटी-छोटी गलतियां कार के पेंट, ग्लास और बॉडी पर असर डाल सकती हैं. अगर आप भी घर पर कार धोते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि कौन-सी गलतियां आपकी कार की सेहत खराब कर सकती हैं और सही तरीका क्या है.

घरेलू नुस्खे बन सकते हैं नुकसान की वजह

बहुत से लोग कार धोने के लिए डिशवॉश लिक्विड, कपड़े धोने का डिटर्जेंट या शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं. यह सबसे बड़ी गलती होती है. ये प्रोडक्ट्स कार के पेंट के लिए नहीं बने होते और धीरे-धीरे उसकी ऊपरी परत को खराब कर देते हैं. इसके अलावा नींबू, बेकिंग सोडा और विनेगर जैसे घरेलू नुस्खे भी कार के लिए नुकसानदायक होते हैं. इनमें मौजूद केमिकल्स पेंट पर छोटे-छोटे खरोंच बना देते हैं और मेटल पार्ट्स पर जंग लगने का खतरा बढ़ा देते हैं. शुरुआत में ये चीजें कार को साफ जरूर कर देती हैं, लेकिन लंबे समय में कार की शाइन और वैल्यू दोनों कम कर देती हैं. इसलिए हमेशा कार के लिए बने खास शैम्पू का ही इस्तेमाल करना चाहिए.

धूप में धोना भी बिगाड़ता है कार का लुक

कई लोग कार साफ करने के लिए पुराने कपड़े, तौलिया या टी-शर्ट का इस्तेमाल करते हैं. ये भी एक बड़ी गलती है. इन कपड़ों में धूल फंसी होती है, जो कार की बॉडी पर स्क्रैच बना देती है. खासकर डार्क कलर कारों में यह जल्दी दिखाई देता है. इसके अलावा धूप में कार धोना भी सही नहीं है. तेज गर्मी में पानी जल्दी सूख जाता है, जिससे कार पर पानी के दाग रह जाते हैं. इससे कार की चमक कम हो जाती है और पेंट जल्दी खराब होने लगता है. अगर आप चाहते हैं कि आपकी कार हमेशा साफ और चमकदार दिखे, तो उसे हमेशा छांव में या ठंडी जगह पर धोना चाहिए.

सही तरीके से बनी रहती है शाइन और वैल्यू

कार धोने का सही तरीका अपनाना बहुत जरूरी है. हमेशा कार के नीचे वाले हिस्से और टायर से सफाई शुरू करें, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा गंदगी होती है. इसके बाद ऊपर की बॉडी और छत को साफ करें. माइक्रोफाइबर कपड़ा या स्पॉन्ज का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह पेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता. साथ ही हमेशा कार वॉश शैम्पू का ही उपयोग करें. एक्सपर्ट्स भी सलाह देते हैं कि मॉडर्न कारों में मल्टी-लेयर पेंट होता है, जिसे सही देखभाल की जरूरत होती है. गलत तरीके से सफाई करने पर यह लेयर धीरे-धीरे खराब हो सकती है.

ये भी पढ़ें: गर्मियों में गाड़ी के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं ये चीजें, इन टिप्स के बारे में तुरंत जानना जरूरी

About the author गौतम सिंह

मैं गौतम सिंह एबीपी न्यूज में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हूं. पिछले 2 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हूं. 
Read More
Published at : 25 Mar 2026 08:36 AM (IST)
Tags :
Car Care Tips Car Cleaning Tips Car Wash Mistakes Car Paint Damage How To Wash Car
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
Car Care Tips: घर पर कार धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान
घर पर कार धोते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान
ऑटो
अब सड़क नहीं, हवा में चलेगी कार! इस देश में शुरू हो सकती है Flying Taxi, जानें डिटेल्स
अब सड़क नहीं, हवा में चलेगी कार! इस देश में शुरू हो सकती है Flying Taxi, जानें डिटेल्स
ऑटो
10 मिनट चार्ज पर चलेगी 400 KM, BMW की ये अनोखी कार घर को भी देगी बिजली, जानिए फीचर्स
10 मिनट चार्ज पर चलेगी 400 KM, BMW की ये अनोखी कार घर को भी देगी बिजली
ऑटो
सिर्फ 5 हजार की EMI पर खरीद सकते हैं ये पॉपुलर कारें, जानिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?
सिर्फ 5 हजार की EMI पर खरीद सकते हैं ये पॉपुलर कारें, जानिए कितनी देनी होगी डाउन पेमेंट?
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, PM मोदी क्यों बोले- आने वाला समय मुश्किल? अब तक 2,663 मौतें
Live: कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, PM मोदी क्यों बोले- आने वाला समय मुश्किल? अब तक 2,663 मौतें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027! सपा ने किया 40 हजार देने का वादा, BJP ने निकाला यह तोड़
महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027! सपा ने किया 40 हजार देने का वादा, BJP ने निकाला यह तोड़
इंडिया
Iran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच PM मोदी ने किए ये 5 बड़े फैसले, जानें तेल-गैस संकट के बीच क्या कर रही सरकार?
ईरान-इजराइल युद्ध के बीच PM मोदी ने किए ये 5 बड़े फैसले, जानें तेल-गैस संकट के बीच क्या कर रही सरकार?
आईपीएल 2026
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Worldwide BO Day 6: दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का आया सैलाब, 6ठे दिन टूटे चार फिल्मों के तगड़े रिकॉर्ड, अब 1000 करोड़ दूर नहीं
दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का आया सैलाब, 6ठे दिन टूटे चार फिल्मों के तगड़े रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
Bleeding From Eyes Cause: आंखों से खून बहने से 20 साल की लड़की की मौत, जानें क्या है यह बीमारी और कितनी खतरनाक?
आंखों से खून बहने से 20 साल की लड़की की मौत, जानें क्या है यह बीमारी और कितनी खतरनाक?
शिक्षा
कौन हैं 11 साल के ऋषि शर्मा, जो कैलिफोर्निया में फ्लाइट लैंडिंग सीखकर सुर्खियों में छाए?
कौन हैं 11 साल के ऋषि शर्मा, जो कैलिफोर्निया में फ्लाइट लैंडिंग सीखकर सुर्खियों में छाए?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget