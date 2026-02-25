हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maruti Fronx vs Nissan Magnite: फीचर्स, इंजन और माइलेज में कौन सी SUV है दमदार? जानें अंतर

Maruti Fronx vs Nissan Magnite: फीचर्स, इंजन और माइलेज में कौन सी SUV है दमदार? जानें अंतर

Maruti Fronx और Nissan Magnite में फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के आधार पर कौन सी कॉम्पैक्ट SUV बेहतर है? आइए विस्तार से जान लेते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 25 Feb 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की गाड़ियों की सबसे ज्यादा मांग रहती है. इस सेगमेंट में लगभग हर बड़ी कंपनी अपनी SUV पेश करती है. Maruti Fronx और Nissan Magnite इसी सेगमेंट की दो पॉपुलर गाड़ियां हैं. अगर आप नई SUV खरीदने की सोच रहे हैं और इन दोनों में से किसी एक को चुनना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के आधार पर कौन सी SUV बेहतर है.

फीचर्स के मामले में कौन आगे?

Maruti Fronx को कंपनी ने कई प्रीमियम फीचर्स के साथ पेश किया है. इसमें एलईडी हेडलाइट्स, एलईडी डीआरएल, ऑटो हेडलैंप और एलईडी कनेक्टेड टेल लाइट्स दी गई हैं. इसके अलावा रियर वाइपर और वॉशर, स्पॉयलर, स्किड प्लेट और शार्क फिन एंटीना जैसे एक्सटीरियर फीचर्स भी मिलते हैं. अंदर की बात करें तो इसमें फैब्रिक सीट, टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, पुश बटन स्टार्ट, की-लेस एंट्री और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Fronx में 22.86 सेमी का इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्किमिस ऑडियो सिस्टम, Apple CarPlay और Android Auto, 360 डिग्री कैमरा और हेड-अप डिस्प्ले जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे तकनीक के मामले में काफी Strong बनाते हैं. वहीं Nissan Magnite भी फीचर्स के मामले में पीछे नहीं है.

गाड़ी में की-लेस एंट्री, एलईडी टेल लैंप, 16 इंच अलॉय व्हील्स, रूफ रेल और एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलते हैं. इसके अलावा 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, Android Auto और Apple CarPlay, क्रूज कंट्रोल, एंबिएंट लाइट और पीएम 2.5 एयर फिल्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं. हालांकि कुछ एडवांस फीचर्स Fronx में ज्यादा मिलते हैं.

इंजन और माइलेज में अंतर

Maruti Fronx में 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर CNG और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है. इसका 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन 66 किलोवाट पावर और 113 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. टर्बो इंजन 73.6 किलोवाट पावर और 147.6 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है. माइलेज की बात करें तो यह SUV 20.02 से 22.89 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देती है. इसमें मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है.

Nissan Magnite में 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है. यह 72 पीएस और 100 पीएस तक की पावर देता है. इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल, एएमटी और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. माइलेज भी अच्छा है, लेकिन Fronx में इंजन विकल्प ज्यादा मिलते हैं.

कीमत के आधार पर कौन बेहतर?

Maruti Fronx की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.85 लाख रुपये है और इसका टॉप वेरिएंट 11.98 लाख रुपये तक जाता है. वहीं Nissan Magnite की शुरुआती कीमत 5.62 लाख रुपये है और टॉप वेरिएंट 10.96 लाख रुपये तक उपलब्ध है. अगर आपका बजट कम है तो Nissan Magnite बेहतर विकल्प हो सकती है. लेकिन अगर आप ज्यादा फीचर्स, बेहतर माइलेज और इंजन विकल्प चाहते हैं तो Maruti Fronx आपके लिए ज्यादा बेहतर SUV साबित हो सकती है.

Published at : 25 Feb 2026 11:01 AM (IST)
Advertisement

पर्सनल कार्नर

Embed widget