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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा

कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा

Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस बीच फिल्म के कास्टिंग डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि फिल्म में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' का किरदार कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Mar 2026 09:22 AM (IST)
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'धुरंधर 2: द रिवेंज' बॉक्स ऑफिस पर गदर परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म की जबरदस्त सफलता के बाद, कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा अपने करियर के उस फेज को एंजॉय कर रहे हैं जिसे वह अपनी जर्नी का एक निर्णायक पड़ाव मानते हैं. छाबड़ा ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने करियर पर धुरंधर 2 के असर पर बात करते हुए कहा कि उन्हें यहां तक पहुंचने में 20 साल लगे, और इस दौरान उन्होंने 300 से ज़्यादा फ़िल्में कीं. वहीं उन्होंने ये भी खुलासा किया कि 'धुरंधर' में रहमान डकैत के जिस किरदार ने अक्षय खन्ना की पॉपुलैरिटी को आसमान पर पहुंचा दिया है उस रोल को कई एक्टर्स ने ठुकरा दिया था और आज वे पछता रहे हैं.

कई एक्टर्स ने रहमान डकैत का रोल ठुकरा दिया था
'हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बात करते हुए मुकेश छाबड़ा ने बताया कि आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी और रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए कास्टिंग का प्रोसेस बिल्कुल भी आसान नहीं था. फिल्म के मेन विलेन 'रहमान डकैत' जैसे अहम किरदारों की कास्टिंग में आई मुश्किलों को याद करते हुए छाबड़ा ने बताया, "हम फिल्म के लिए कई एक्टर्स के नामों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे लगातार मना करते रहे, क्योंकि वे किसी ऐसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसमें कई सारे कलाकार एक साथ काम कर रहे हों."

रहमान डकैत का रोल ठुकारने वाले एक्टर्स को बाद में हुआ अफसोस
उन्होंने आगे कहा, “कभी-कभी आपको किसी एक्टर के लिए कोई खास लुक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती.” उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कॉस्मेटिक बदलाव के बजाय नैचुरल फ़िट ज़्यादा ज़रूरी है. दिलचस्प बात यह है कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद, कई ऐसे एक्टर जिन्होंने पहले रोल ठुकरा दिए थे, उन्होंने दोबारा कॉन्टेक्ट किय लेकिन इस बार अफ़सोस के साथ.

अक्षय खन्ना भी पहली बार में नहीं हुए थे रोल के लिए तैयार
 मुकेश छाबड़ा ने आगे कहा, “अक्षय खन्ना का नाम आखिर में आया... जब मैंने उन्हें पहली बार फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा, ‘क्या तुम पागल हो?’ लेकिन मैंने उनसे कहा कि कम से कम कहानी तो सुन लो. कहानी सुनने के बाद, उन्होंने कहा ‘शानदार!’ और उसी दिन अपनी मंज़ूरी दे दी.”

इसी तरह, आर. माधवन भी लगभग तुरंत ही इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए. मुकेश ने बताया, “मैंने उनसे कहा, मुझ पर भरोसा करो, हमें सिर्फ़ 10–12 दिन चाहिए... उन्होंने तुरंत हां कह दिया. उन्होंने अपनी परफ़ॉर्मेंस में एक अलग ही दबदबा ला दिया. इसमें कोई एक्शन नहीं है, वह शांत होकर बोलते हैं और कभी अपना कंट्रोल नहीं खोते.”

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Published at : 25 Mar 2026 09:18 AM (IST)
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Akshaye Khanna Mukesh Chhabra Ranveer SIngh Dhurandhar Dhurandhar 2 Rehman Dakait
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