हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा

IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा

IPL 2026: आईपीएल के 19वें संस्करण में किस खिलाड़ी के प्रदर्शन को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं? सौरव गांगुली ने आकिब नबी का नाम लिया, जो दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे.

By : शिवम | Updated at : 25 Mar 2026 10:00 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 के आयोजन को शुरू होने में अब सिर्फ 3 दिन का बचा है. दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग 28 मार्च से शुरू होगी, पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा. सीजन में कई युवा खिलाड़ी हैं, जिन्हें ऑक्शन में बड़ी रकम मिली थी. उनके प्रदर्शन को देखने के लिए फैंस भी उत्साहित हैं, वहीं सौरव गांगुली ने बताया कि वह किस प्लेयर को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं.

सौरव गांगुली ने आकिब नबी का नाम लिया, जिन्हें ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने 8.4 करोड़ रुपये में खरीदा था. गांगुली ने कहा कि आगामी संस्करण में कई प्लेयर्स आकर्षण का केंद्र रहेंगे, इसमें नबी भी शामिल हैं. तेज गेंदबाज नबी जम्मू कश्मीर से आते हैं. पीटीआई के हवाले से गांगुली ने कहा कि मैं आकिब नबी को देखने के लिए उत्सुक हूं. वाशिंगटन सुंदर, तिलक वर्मा युवा हैं. वे अपने चरम पर हैं, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि आकिब का प्रदर्शन कैसा रहता है.

29 वर्षीय तेज गेंदबाज आकिब नबी ने 41 फर्स्ट क्लास मैचों में 156 विकेट लिए हैं. लिस्ट ए के 36 मैचों में उनके नाम 56 विकेट हैं. उन्होंने 34 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 43 विकेट लिए हैं.

इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर क्या बोले गांगुली

गांगुली ने इम्पैक्ट प्लेयर नियम को लेकर भी बात की, उन्होंने कहा ये आगे भी बना रहेगा. बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने कुछ समय पहले इस नियम की आलोचना की थी. गांगुली ने कहा कि ये नियम किसी को पसंद और किसी को नापसंद होगा, लेकिन इसके हटने की संभावना न के बराबर है. इस नियम के तहत कोई भी टीम मैच के बीच में किसी एक खिलाड़ी की जगह दूसरे प्लेयर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है.

गांगुली ने बताया कि वह चाहते हैं कि हमेशा क्रिकेट से जुड़े रहें, चाहे भूमिका कोई भी हो. अपनी कप्तानी में भारत को 2003 वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचाने वाले गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं. वर्तमान में वह CAB (क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल) के अध्यक्ष हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 10:00 AM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Delhi Capitals IPL INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Auqib Nabi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
IPL में 8.4 करोड़ वाले इस खिलाड़ी को देखने के लिए सबसे ज्यादा उत्साहित हैं सौरव गांगुली, जानिए क्या कहा
क्रिकेट
IPL इतिहास में किस टीम के नाम दर्ज है सबसे बड़ी जीत? रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश
IPL इतिहास में किस टीम के नाम दर्ज है सबसे बड़ी जीत? रिकॉर्ड देख उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
Who is Aryaman Birla: कौन है RCB के नए चेयरमैन आर्यमन बिड़ला, जिन्हें IPL में राजस्थान रॉयल्स ने खरीद था
कौन है RCB के नए चेयरमैन आर्यमन बिड़ला, जिन्हें IPL में राजस्थान रॉयल्स ने खरीद था
क्रिकेट
रोहित शर्मा के 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना कोहली के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन!
रोहित शर्मा के 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना कोहली के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन!
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Meta Case: बच्चों पर पड़ रहा गलत प्रभाव, मेटा को भरने पड़ेंगे 3 हजार करोड़ , कोर्ट ने कहा- 'इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म...'
बच्चों पर पड़ रहा गलत प्रभाव, मेटा को भरने पड़ेंगे 3 हजार करोड़ , कोर्ट ने कहा- 'इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म...'
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
विश्व
Israel-US Iran War Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
Live: इस्लामाबाद में 'शांति वार्ता' का खुलासा! पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका बैठक की गुंजाइश कम, जानें वजह
आईपीएल 2026
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
बॉलीवुड
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
कई स्टार्स ने ठुकरा दिया था 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना का 'रहमान डकैत' वाला रोल, अब हो रहा पछतावा
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
हेल्थ
Bleeding From Eyes Cause: आंखों से खून बहने से 20 साल की लड़की की मौत, जानें क्या है यह बीमारी और कितनी खतरनाक?
आंखों से खून बहने से 20 साल की लड़की की मौत, जानें क्या है यह बीमारी और कितनी खतरनाक?
शिक्षा
कौन हैं 11 साल के ऋषि शर्मा, जो कैलिफोर्निया में फ्लाइट लैंडिंग सीखकर सुर्खियों में छाए?
कौन हैं 11 साल के ऋषि शर्मा, जो कैलिफोर्निया में फ्लाइट लैंडिंग सीखकर सुर्खियों में छाए?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget