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हिंदी न्यूज़ऑटोनई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!

नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!

बजाज ने अपनी सबसे पावरफुल बाइक Pulsar NS400Z को नई अपडेट के साथ लॉन्च कर दिया है. 1.90 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में जानिए इसके दमदार फीचर्स और मुकाबला.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 02 Oct 2026 03:09 PM (IST)
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हमारे देश में कार का मार्केट जैसे ऊपर गया है ठीक वैसे ही बाइक बाजार में भी उछाल देखने को मिली है. इंडिया में अब कई तरह की बाइक्स मिलती हैं. जिसके चलते अब ग्राहकों के पास कई ऑप्शन रहते हैं. जबकि इस बीच बजाज ऑटो ने अपनी सबसे पावरफुल बाइक पल्सर NS400Z को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च कर दिया है. बता दें कि, इस बाइक का युवाओं को काफी समय से इंतजार था. जबकि कंपनी ने इसे बेहद आक्रामक कीमत पर उतारा है. जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.90 लाख रुपये रखी गई है. इतने कम बजट में 370cc से ज्यादा क्षमता वाला इंजन और कई सारे आधुनिक फीचर्स मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है.

वहीं, अब यह बाइक सीधे तौर पर KTM Duke 390 जैसी प्रीमियम बाइक को कड़ी चुनौती देगी. क्योंकि, इसका स्पॉर्टी लुक, चौड़ा हैंडल और मस्कुलर फ्यूल टैंक पहली नजर में ही किसी को भी अपना दीवाना बना सकता है. अगर आप इस समय एक ऐसी बाइक की तलाश में हैं जो चलाने में फुर्तीली हो और हाईवे पर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे तो नई पल्सर आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकती है.

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पावरफुल इंजन और बेहतरीन परफॉर्मेंस

बता दें कि, नई पल्सर NS400Z में 373cc का लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन लगभग 40 PS की जबर्दस्त पावर और 35 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. जबकि बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ असिस्ट और स्लिपर क्लच का सपोर्ट भी मिलता है.

इसका मतलब है कि ट्रैफिक में गियर बदलना बहुत आसान हो जाता है. वहीं, इसके अलावा इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल तकनीक दी गई है. जिससे एक्सीलेटर दबाते ही बाइक को तुरंत और स्मूथ रिस्पॉन्स मिलता है. हाईवे पर यह बाइक आसानी से तेज रफ्तार पकड़ लेती है.

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मिलेंगे कई हाई-टेक फीचर्स

वहीं, कंपनी ने इस बार टेक्नोलॉजी के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इसमें नया 5-इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. यह डिस्प्ले ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न गूगल मैप्स नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल और कॉल-एसएमएस अलर्ट्स जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है.

जबकि बाइक सवार अब स्क्रीन पर ही रास्ते की जानकारी देख सकते हैं. इसके साथ ही फोन चार्जिंग के लिए USB टाइप-सी पोर्ट भी दिया गया है. जो लंबी राइड्स के दौरान काफी काम आता है.

नई Pulsar NS400Z लॉन्च, Duke जैसी बाइक को देगी टक्कर!

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राइडिंग मोड्स और सेफ्टी कंट्रोल

बात करें अगर सवारी की सुरक्षा और सुविधा की तो पल्सर NS400Z में 4 अलग-अलग राइडिंग मोड्स- रोड, रेन, स्पोर्ट और ऑफ-रोड दिए गए हैं. ये मोड्स अलग-अलग रास्तों और मौसम के हिसाब से बाइक की परफॉर्मेंस को एडजस्ट करते हैं.

सुरक्षा के मामले में इसमें डुअल-चैनल ABS और स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिलता है. अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में पीछे आ रही गाड़ियों को सावधान करने के लिए पैनिक ब्रेक अलर्ट फीचर भी जोड़ा गया है.

KTM Duke से होगा मुकाबला

केटीएम ड्यूक सीरीज अपनी तेज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है. लेकिन उसकी कीमत काफी ज्यादा होती है. वहीं, बजाज ने पल्सर NS400Z को लगभग 1.90 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च करके गेम बदल दिया है.

आधी कीमत में लगभग वैसा ही पावरफुल इंजन, USD फ्रंट फोर्क्स और आधुनिक फीचर्स मिलने के कारण यह बाइक युवाओं की पहली पसंद बन रही है. कुल मिलाकर यह बाइक स्टाइल, स्पीड और बजट का सही तालमेल है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 02 Oct 2026 03:09 PM (IST)
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